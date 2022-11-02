https://ukraina.ru/20221102/1040445293.html

"Обломки труб разлетелись на четверть километра" - оператор "Северного потока" о последствиях диверсий

"Обломки труб разлетелись на четверть километра" - оператор "Северного потока" о последствиях диверсий - 02.11.2022 Украина.ру

"Обломки труб разлетелись на четверть километра" - оператор "Северного потока" о последствиях диверсий

Компания-оператор газопровода "Северный поток" Nord Stream AG заявила о значительных разрушениях трубопровода на месте повреждения его первой линии в водах Швеции.

2022-11-02T19:03

2022-11-02T19:03

2022-11-02T19:03

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Согласно первых результатов осмотра, на дне моря обнаружены кратеры от взрывов глубиной три ми пять метров на дистанции порядка 250 метров друг от друга."Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров", — подчеркнули в компании.26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах, поставлявших газ в Европу - "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли теракты. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Версию целенаправленной диверсии не исключают и Германия, Швеция и Дания.

https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html

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сша, северный поток, северный поток-2, теракт, новости