https://ukraina.ru/20221102/1040443617.html

Глава МИД Украины похвастался новыми поставками оружия из Испании

Глава МИД Украины похвастался новыми поставками оружия из Испании - 02.11.2022 Украина.ру

Глава МИД Украины похвастался новыми поставками оружия из Испании

В ближайшее время Киев надеется получить от Испании один зенитно-ракетный комплекс Aspide и ракеты к нему, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 ноября

2022-11-02T17:56

2022-11-02T17:56

2022-11-02T17:56

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"Я очень рад, что новый пакет (военной помощи от Испании - ред.) уже есть, он уже на пути на Украину. В ближайшее время наша страна усилит свою обороноспособность, получив батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней, 4 системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, гранаты и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение. Это именно то, о чем мы просили Испанию", - приводит его слова МИД Украины.Кулеба также заявил, что после решения Мадрида предоставить Киеву системы ПВО Hawk другие страны начнут искать такие системы и готовить их к передаче Украине.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружений для киевского режима станут законной целью для российских военных.В министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что страны НАТО играют с огнем, отправляя оружие на Украину, что не будет способствовать переговорному процессу.

https://ukraina.ru/20221102/1040422126.html

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оружие, украина, испания, новости, пво