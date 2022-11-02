https://ukraina.ru/20221102/1040441109.html

Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку

Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку - 02.11.2022 Украина.ру

Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку

В среду 2 ноября в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо президент РФ Владимир Путин назвал основные тезисы подхода России к зерновой сделке

2022-11-02T17:18

2022-11-02T17:18

2022-11-02T17:18

новости

владимир путин

зерно

зерновая сделка

индонезия

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В свою очередь Видодо поддержал российский подход по предоставлению продовольствие беднейшим государствам.Ранее Минобороны России опубликовало официальное обращение о возобновлении участия в зерновой сделке.

https://ukraina.ru/20221102/1040432393.html

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2022

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новости, владимир путин, зерно, зерновая сделка, индонезия