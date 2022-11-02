https://ukraina.ru/20221102/1040441109.html
Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку
Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку - 02.11.2022 Украина.ру
Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку
В среду 2 ноября в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо президент РФ Владимир Путин назвал основные тезисы подхода России к зерновой сделке
2022-11-02T17:18
2022-11-02T17:18
2022-11-02T17:18
новости
владимир путин
зерно
зерновая сделка
индонезия
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В свою очередь Видодо поддержал российский подход по предоставлению продовольствие беднейшим государствам.Ранее Минобороны России опубликовало официальное обращение о возобновлении участия в зерновой сделке.
https://ukraina.ru/20221102/1040432393.html
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новости, владимир путин, зерно, зерновая сделка, индонезия
Новости, Владимир Путин, зерно, зерновая сделка, Индонезия
Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку
В среду 2 ноября в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо президент РФ Владимир Путин назвал основные тезисы подхода России к зерновой сделке
—РФ возобновила участие в зерновой сделке.
—Путин дал высокую оценку конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в G-20.
—Видодо имеет последовательную позицию по продвижению в G20 объединительной повестки дня, по мнению российского президента.
—Главы стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее наращивание связей.
—Путин подтвердил готовность России бесплатно предоставить значительный объем зерна беднейшим странам Африки и Юго-Восточной Азии.
В свою очередь Видодо поддержал российский подход по предоставлению продовольствие беднейшим государствам.
Ранее Минобороны России опубликовало официальное обращение о возобновлении участия в зерновой сделке.