Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку - 02.11.2022 Украина.ру
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Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку
Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку - 02.11.2022 Украина.ру
Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку
В среду 2 ноября в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо президент РФ Владимир Путин назвал основные тезисы подхода России к зерновой сделке
2022-11-02T17:18
2022-11-02T17:18
новости
владимир путин
зерно
зерновая сделка
индонезия
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В свою очередь Видодо поддержал российский подход по предоставлению продовольствие беднейшим государствам.Ранее Минобороны России опубликовало официальное обращение о возобновлении участия в зерновой сделке.
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новости, владимир путин, зерно, зерновая сделка, индонезия
Новости, Владимир Путин, зерно, зерновая сделка, Индонезия

Президенты России и Индонезии обсудили зерновую сделку

17:18 02.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В среду 2 ноября в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо президент РФ Владимир Путин назвал основные тезисы подхода России к зерновой сделке
  • РФ возобновила участие в зерновой сделке.
  • Путин дал высокую оценку конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в G-20.
  • Видодо имеет последовательную позицию по продвижению в G20 объединительной повестки дня, по мнению российского президента.
  • Главы стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее наращивание связей.
  • Путин подтвердил готовность России бесплатно предоставить значительный объем зерна беднейшим странам Африки и Юго-Восточной Азии.
В свою очередь Видодо поддержал российский подход по предоставлению продовольствие беднейшим государствам.
Ранее Минобороны России опубликовало официальное обращение о возобновлении участия в зерновой сделке.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
15:27
Под письменные гарантии Киева. Россия возобновляет участие в зерновой сделке
 
НовостиВладимир Путинзернозерновая сделкаИндонезия
 
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