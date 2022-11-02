https://ukraina.ru/20221102/1040440199.html

Войска НАТО у границ России, обвал украинской энергетики. О чём говорили эксперты 2 ноября

Войска НАТО у границ России, обвал украинской энергетики. О чём говорили эксперты 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру

Войска НАТО у границ России, обвал украинской энергетики. О чём говорили эксперты 2 ноября

Возвращение России в зерновую сделку может быть услугой президенту Турции Реджепу Эрдогану за некие услуги или одолжения, появление новых группировок НАТО в... Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T17:13

2022-11-02T17:13

2022-11-02T17:36

украина

всу

сво

россия

нато

энергетика

удары

олег царев

иван коновалов

алексей мухин

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Возвращение России в зерновую сделку может быть услугой президенту Турции Реджепу Эрдогану за некие услуги или одолжения, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе не меняет положения с военной точки зрения, энергетика Украины оказалась на грани уничтожения после российских ударов.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Россия возобновила участие в зерновой сделкеСегодня Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины. Украинская сторона официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор» будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы».Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что украинской стороне нельзя доверять — «обманут опять».Мухин отметил, что не очень понимает сложившуюся ситуацию: у Украины были обязательства, зафиксированные соглашения, что она не будет использовать гуманитарные коридоры для ведения военных действий, но она их нарушила. И не понесла наказания.Эксперт полагает, что это «наша услуга Эрдогану за дополнительные какие-то услуги или одолжения, про которые мы не знаем».В целом, считает Мухин, необходимо выдвинуть ультиматум Украине, ставить условия.«Я просто напомню, что не только атака в Севастополе была нарушением соглашения. Нарушением соглашения является и то, что наше зерно и наши удобрения до сих пор не разблокированы, хотя это было предусмотрены документом.Где это всё? Этого нет! Мы опять покорно принимаем эти соглашения», — заявил политолог, добавив, что «репутационные издержки для России могут быть ужасны: Россию перестанут воспринимать всерьез».Группировка НАТО возле границ РоссииМинистр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. По его словам, НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.Военный эксперт, политолог Иван Коновалов поясняет: опасность формирования такого рода группировок состоит в том, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать группировки. Но успех российских войск на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять «для сдерживания России».«Пусть они стоят и грозят нам. Решиться на активные действия они не смогут, поскольку в НАТО нет единого понимания, как действовать дальше.Да, в НАТО есть отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России. Есть США, Великобритания, Польша. Все остальные страны займутся саботажем в отношении Вашингтона», — уверен политолог.К тому же, продолжил он, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картины не меняет — точно так же, как и прибытие 101-й воздушной дивизии США в Румынию.«Эти десантники решатся сунуться на Украину и стать там трупами? Понятно, что этого не будет», — заявил Коновалов.Удары по энергетической инфраструктуре УкраиныДепутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев прокомментировал последствия ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины.По словам Царева, в Киеве ситуация такова, что если еще хоть раз попадет российская ракета или беспилотник «Герань» по трансформаторам, то «система ляжет». И по другим регионам примерно такая же ситуация.«В энергетике все имеет накопительный эффект. Мы выводим из строя энергетическую инфраструктуру, они переводят на запасные каналы, включают запасные части, привозят новые трансформаторы, меняют взамен сгоревших.Но в какой-то момент времени не будет запасных трансформаторов, не будет резервных каналов по подаче электроэнергии. Тогда обвально падет вся система», — рассказал политик.При этом, указывает он, Россия пока достаточно ограниченно наносила удары по Киевской энергосистеме, энергоресурсам. Если же будут успешные удары по самому Киеву, по их объектам энергетической инфраструктуры, тогда разом в Киеве отключится электроэнергия.Также Царев ответил на вопрос, как удары по инфраструктуре повлияют на ход СВО.«Здесь нет прямой связи. Отсутствие электроэнергии бьет, к сожалению, в основном по мирным жителям.Да, останавливаются предприятия, нет воды, нет света, не будет тепла. Отключится мобильная связь, не будут работать компьютеры, не будет телевидения, радио, будут работать кругом генераторы.<…> А военные — они привезут себе дизель-генераторы, уж кому-кому, а им солярки и бензина хватит, и они будут продолжать воевать.<…> Мы понимаем, что сейчас война исключительно поддерживается за счет западных денег, западного вооружения. Нанося удар по экономике Украины, мы наносим удар по кошельку западных спонсоров войны — будет проще договориться о том, чтобы война прекратилась», — отметил политик.

https://ukraina.ru/20221102/1040432964.html

https://ukraina.ru/20221102/1040427781.html

https://ukraina.ru/20221102/1040425024.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, всу, сво, россия, нато, энергетика, удары, олег царев, иван коновалов, алексей мухин, турция, зерновая сделка, запад