В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны - 02.11.2022 Украина.ру
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В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны
В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны - 02.11.2022 Украина.ру
В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны
Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, доктрина направлена сугубо на оборону, реагирование гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о предотвращении ядерной войны от 2 ноября, опубликованном на сайте ведомства
2022-11-02T17:03
2022-11-02T17:03
новости
мид
россия
ядерное
заявление
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Дипломаты подтвердили приверженность совместному заявлению лидеров Китая, России, Великобритании, США и Франции о недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.Российские дипломаты призвали представителей ядерных держав продемонстрировать готовность работать над недопущением ядерной войны.
https://ukraina.ru/20221101/1040392274.html
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новости, мид, россия, ядерное, заявление
Новости, МИД, Россия, ядерное, заявление

В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны

17:03 02.11.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
Выступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, доктрина направлена сугубо на оборону, реагирование гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о предотвращении ядерной войны от 2 ноября, опубликованном на сайте ведомства
Дипломаты подтвердили приверженность совместному заявлению лидеров Китая, России, Великобритании, США и Франции о недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.
"Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав", - говорится в заявлении.
Российские дипломаты призвали представителей ядерных держав продемонстрировать готовность работать над недопущением ядерной войны.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:59
Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - МедведевПоддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить силы ядерного сдерживания. Победа России на Украине будет гарантировать предотвращение глобального мирового конфликта. Об этом 1 ноября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
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