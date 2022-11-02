В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны
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Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, доктрина направлена сугубо на оборону, реагирование гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о предотвращении ядерной войны от 2 ноября, опубликованном на сайте ведомства
Дипломаты подтвердили приверженность совместному заявлению лидеров Китая, России, Великобритании, США и Франции о недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.
"Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав", - говорится в заявлении.
Российские дипломаты призвали представителей ядерных держав продемонстрировать готовность работать над недопущением ядерной войны.
Вчера, 16:59Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - МедведевПоддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить силы ядерного сдерживания. Победа России на Украине будет гарантировать предотвращение глобального мирового конфликта. Об этом 1 ноября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале