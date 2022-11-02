В МИД России опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны

Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев Поддержка Украины западными странами направлена на то, чтобы вынудить Россию применить силы ядерного сдерживания. Победа России на Украине будет гарантировать предотвращение глобального мирового конфликта. Об этом 1 ноября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале