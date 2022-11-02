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Военный эксперт рассказал, что мешает российскому наступлению
Военный эксперт рассказал, что мешает российскому наступлению - 02.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что мешает российскому наступлению
Полноценная возможность наступать у ВС РФ появится тогда, когда союзным войскам удастся взять город Николаев. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев
2022-11-02T18:57
2022-11-02T18:57
2022-11-02T18:57
новости
политолог
одесса
николаев
наступление
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Взятие Николаева, пояснил он, позволит закрепить линию обороны и даст возможность российской армии идти вперед на Одессу, не оглядываясь назад. Но пока Росси не хватает людей, которые бы прикрыли бы линию фронта."Нельзя атаковать, все время оттягиваясь в оборону. Например, на линии фронта у нас есть "бреши", где стоят один-два пулеметных расчета или находится какой-то сторожевой пост. Не везде можно основательно закрепиться. Когда в таких местах обнаруживают врага, туда подтягивают российскую артиллерию и авиацию", - сказал он.Частичная мобилизация, уверен Перенджиев, позволит укрепить оборону, что даст возможность военным двинуться в наступление. По словам политолога, это уже происходит на Артемовском направлении.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221031/1040348108.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, одесса, николаев, наступление
Военный эксперт рассказал, что мешает российскому наступлению
Полноценная возможность наступать у ВС РФ появится тогда, когда союзным войскам удастся взять город Николаев. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев
Взятие Николаева, пояснил он, позволит закрепить линию обороны и даст возможность российской армии идти вперед на Одессу, не оглядываясь назад. Но пока Росси не хватает людей, которые бы прикрыли бы линию фронта.
"Нельзя атаковать, все время оттягиваясь в оборону. Например, на линии фронта у нас есть "бреши", где стоят один-два пулеметных расчета или находится какой-то сторожевой пост. Не везде можно основательно закрепиться. Когда в таких местах обнаруживают врага, туда подтягивают российскую артиллерию и авиацию", - сказал он.
Частичная мобилизация, уверен Перенджиев, позволит укрепить оборону, что даст возможность военным двинуться в наступление. По словам политолога, это уже происходит на Артемовском направлении.
Полностью прочитать интервью можно здесь: