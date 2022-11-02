Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру
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Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября
Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру
Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября
Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T17:15
2022-11-02T17:51
эксклюзив
германия
россия
украина
сша
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В Германии услышали заявления России об СВОСреди жителей Германии растёт число тех, кто верит российской трактовке событий на Украине. Это показали результаты опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), проведённого во всех федеральных землях ФРГ 3-11 октября, сообщает портал RND.С апреля у немцев укрепилась убеждённость в тезисах:— Россия в ходе специальной военной операции на Украине в том числе «борется с глобалистскими элитами» — 18% респондентов (+6%);— власти США и Украины совместно проводили секретные исследования в биолабораториях для разработки биологического оружия — 12% (+7%);— специальная военная операция РФ была необходима для освобождения Украины от проявлений нацизма во власти — 9% (+5%).Кроме того, автор исследования установили, что поддержка российской версии событий особенно сильна в восточных регионах страны (на территории бывшей ГДР) и у электората партии «Альтернатива для Германии». Конфликт на Украине результатом провокаций НАТО в отношении РФ считают 33% респондентов первой группы и 50% респондентов второй группы.Миссия послов Украины в ФРГ — делать глупые заявления?В октябре в Германии сменился руководитель посольства Украины — Андрея Мельника, прославившегося скандальными заявлениями, в том числе в адрес властей ФРГ, сменил Алексей Макеев, который ранее был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.Немцы не скрывали радости в связи с отъездом прежнего украинского посла и надеялись, что его сменщик будет вести себя более тактично. Однако новый посол, только вступив в должность, тоже продемонстрировал недипломатичное поведение. В частности, на своей странице в Twitter он назвал Россию «террористическим государством», за что немецкие пользователи микроблога обрушились на главу дипмиссии Украины с критикой.«Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США», — подчеркнул один из них.Другой убеждён, что нужно прекратить поставки вооружения Украине, поскольку военная помощь приводит только к обострению ситуации.«Все дипломаты на Украине — идиоты и их просто отправляют в Германию?» — задался вопросом следующий пользователь.У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления, согласился другой.«Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость», — добавил ещё один читатель.США решили выйти сухими из украинского конфликтаФранцузский полковник в отставке Жак Огар, командовавший одной из первых групп НАТО, вошедших в Косово в 1999 году, в интервью РИА «Новости» обратил внимание на стремление США втянуть в конфликт на Украине Европу.«НАТО не имеет ни желания, ни средств на открытое военное противостояние с Россией. То, что альянс, то есть США, пытается сделать, — это подтолкнуть европейцев к тому, чтобы они оказались втянуты в этот конфликт вместо американцев», — сказал Огар.В качестве свидетельства всё большего разделения по этому вопросу внутри ЕС он привёл Францию и Германию.«НАТО же объявило войну России ещё в 2014 году на Майдане. Президент Путин повторял много раз, что нельзя допустить втягивания Украины в НАТО, а это то, что, по сути, происходило последние 8 лет. (Российский лидер. — Ред.) демонстрировал эту сдержанность на протяжении 8 лет и продолжает это делать. Думаю, никто не заинтересован в расширении этого конфликта, его распространении на Европу и весь мир», — заявил французский офицер.
https://ukraina.ru/20220918/1038833058.html
https://ukraina.ru/20221021/1039976037.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, германия, россия, украина, сша
Эксклюзив, Германия, Россия, Украина, США

Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября

17:15 02.11.2022 (обновлено: 17:51 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Германии против политики в отношении России
Акция в Германии против политики в отношении России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В Германии услышали заявления России об СВО
Среди жителей Германии растёт число тех, кто верит российской трактовке событий на Украине. Это показали результаты опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), проведённого во всех федеральных землях ФРГ 3-11 октября, сообщает портал RND.
С апреля у немцев укрепилась убеждённость в тезисах:
— Россия в ходе специальной военной операции на Украине в том числе «борется с глобалистскими элитами» — 18% респондентов (+6%);
— власти США и Украины совместно проводили секретные исследования в биолабораториях для разработки биологического оружия — 12% (+7%);
— специальная военная операция РФ была необходима для освобождения Украины от проявлений нацизма во власти — 9% (+5%).
Кроме того, автор исследования установили, что поддержка российской версии событий особенно сильна в восточных регионах страны (на территории бывшей ГДР) и у электората партии «Альтернатива для Германии». Конфликт на Украине результатом провокаций НАТО в отношении РФ считают 33% респондентов первой группы и 50% респондентов второй группы.
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Миссия послов Украины в ФРГ — делать глупые заявления?
В октябре в Германии сменился руководитель посольства Украины — Андрея Мельника, прославившегося скандальными заявлениями, в том числе в адрес властей ФРГ, сменил Алексей Макеев, который ранее был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.
Немцы не скрывали радости в связи с отъездом прежнего украинского посла и надеялись, что его сменщик будет вести себя более тактично. Однако новый посол, только вступив в должность, тоже продемонстрировал недипломатичное поведение.
В частности, на своей странице в Twitter он назвал Россию «террористическим государством», за что немецкие пользователи микроблога обрушились на главу дипмиссии Украины с критикой.
«Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США», — подчеркнул один из них.
Другой убеждён, что нужно прекратить поставки вооружения Украине, поскольку военная помощь приводит только к обострению ситуации.
«Все дипломаты на Украине — идиоты и их просто отправляют в Германию?» — задался вопросом следующий пользователь.
У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления, согласился другой.
«Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость», — добавил ещё один читатель.
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США решили выйти сухими из украинского конфликта
Французский полковник в отставке Жак Огар, командовавший одной из первых групп НАТО, вошедших в Косово в 1999 году, в интервью РИА «Новости» обратил внимание на стремление США втянуть в конфликт на Украине Европу.
«НАТО не имеет ни желания, ни средств на открытое военное противостояние с Россией. То, что альянс, то есть США, пытается сделать, — это подтолкнуть европейцев к тому, чтобы они оказались втянуты в этот конфликт вместо американцев», — сказал Огар.
В качестве свидетельства всё большего разделения по этому вопросу внутри ЕС он привёл Францию и Германию.
«НАТО же объявило войну России ещё в 2014 году на Майдане. Президент Путин повторял много раз, что нельзя допустить втягивания Украины в НАТО, а это то, что, по сути, происходило последние 8 лет.
(Российский лидер. — Ред.) демонстрировал эту сдержанность на протяжении 8 лет и продолжает это делать. Думаю, никто не заинтересован в расширении этого конфликта, его распространении на Европу и весь мир», — заявил французский офицер.
 
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