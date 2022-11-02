https://ukraina.ru/20221102/1040434164.html

Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября

Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру

Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T17:15

2022-11-02T17:15

2022-11-02T17:51

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германия

россия

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В Германии услышали заявления России об СВОСреди жителей Германии растёт число тех, кто верит российской трактовке событий на Украине. Это показали результаты опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), проведённого во всех федеральных землях ФРГ 3-11 октября, сообщает портал RND.С апреля у немцев укрепилась убеждённость в тезисах:— Россия в ходе специальной военной операции на Украине в том числе «борется с глобалистскими элитами» — 18% респондентов (+6%);— власти США и Украины совместно проводили секретные исследования в биолабораториях для разработки биологического оружия — 12% (+7%);— специальная военная операция РФ была необходима для освобождения Украины от проявлений нацизма во власти — 9% (+5%).Кроме того, автор исследования установили, что поддержка российской версии событий особенно сильна в восточных регионах страны (на территории бывшей ГДР) и у электората партии «Альтернатива для Германии». Конфликт на Украине результатом провокаций НАТО в отношении РФ считают 33% респондентов первой группы и 50% респондентов второй группы.Миссия послов Украины в ФРГ — делать глупые заявления?В октябре в Германии сменился руководитель посольства Украины — Андрея Мельника, прославившегося скандальными заявлениями, в том числе в адрес властей ФРГ, сменил Алексей Макеев, который ранее был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.Немцы не скрывали радости в связи с отъездом прежнего украинского посла и надеялись, что его сменщик будет вести себя более тактично. Однако новый посол, только вступив в должность, тоже продемонстрировал недипломатичное поведение. В частности, на своей странице в Twitter он назвал Россию «террористическим государством», за что немецкие пользователи микроблога обрушились на главу дипмиссии Украины с критикой.«Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США», — подчеркнул один из них.Другой убеждён, что нужно прекратить поставки вооружения Украине, поскольку военная помощь приводит только к обострению ситуации.«Все дипломаты на Украине — идиоты и их просто отправляют в Германию?» — задался вопросом следующий пользователь.У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления, согласился другой.«Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость», — добавил ещё один читатель.США решили выйти сухими из украинского конфликтаФранцузский полковник в отставке Жак Огар, командовавший одной из первых групп НАТО, вошедших в Косово в 1999 году, в интервью РИА «Новости» обратил внимание на стремление США втянуть в конфликт на Украине Европу.«НАТО не имеет ни желания, ни средств на открытое военное противостояние с Россией. То, что альянс, то есть США, пытается сделать, — это подтолкнуть европейцев к тому, чтобы они оказались втянуты в этот конфликт вместо американцев», — сказал Огар.В качестве свидетельства всё большего разделения по этому вопросу внутри ЕС он привёл Францию и Германию.«НАТО же объявило войну России ещё в 2014 году на Майдане. Президент Путин повторял много раз, что нельзя допустить втягивания Украины в НАТО, а это то, что, по сути, происходило последние 8 лет. (Российский лидер. — Ред.) демонстрировал эту сдержанность на протяжении 8 лет и продолжает это делать. Думаю, никто не заинтересован в расширении этого конфликта, его распространении на Европу и весь мир», — заявил французский офицер.

https://ukraina.ru/20220918/1038833058.html

https://ukraina.ru/20221021/1039976037.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, германия, россия, украина, сша