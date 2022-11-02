https://ukraina.ru/20221102/1040432026.html

Коломойский как уходящая натура. Кому он нужен и что с ним может быть

Коломойский как уходящая натура. Кому он нужен и что с ним может быть - 02.11.2022 Украина.ру

Коломойский как уходящая натура. Кому он нужен и что с ним может быть

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский, ласково именуемый украинцами Беня (по имени героя произведений Исаака Бабеля), сыграл огромную роль в том, чтобы... Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T15:16

2022-11-02T15:16

2022-11-02T16:26

эксклюзив

василий стоякин

украина

игорь коломойский

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Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский, ласково именуемый украинцами Беня (по имени героя произведений Исаака Бабеля), сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оказалась там, где она находится сейчас. Ведь это именно он был одним из участников направленного против Януковича «олигархического консенсуса», важным финансистом «российской-украинской войны» 2014−2022 года и, наконец, именно он подсунул доверчивым украинцам Владимира Зеленского…Между тем, сейчас он молчит — он публично не отреагировал ни на СВО, ни на изменения в украинской политике, связанные с ростом реальных полномочий Зеленского. А выглядит это странно, ведь у него большие проблемы…ЭкономикаТелеграм-канал «Рыбарь» подвёл итоги СВО для группы «Приват».Кременчугский НПЗ несколько раз был объектом ракетных ударов, но продолжает работать. Правда, сейчас непонятно, в каких масштабах и можно ли говорить о прибыли. Компания «Укрнафта», 40% которой принадлежит группе «Приват», потеряла около 10% заправок.Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов ещё до ударов по украинской энергосистеме оказались на грани остановки (ферросплавное производство в принципе очень энергоёмкое). Сейчас работа обоих предприятий остановлена.С 1 ноября временно закрыты Марганецкий и Покровский ГОКи — на их территории размещена украинская артиллерия, которая обстреливает Запорожскую АЭС, и с той стороны Днепра регулярно прилетает ответка.Авиакомпания МАУ, в которой Коломойский является совладельцем, летает только в Европе. Причём, как говорят, только за счёт того, что Украине удалось договориться о сниженных тарифах на обслуживание украинских бортов в европейских аэропортах (впрочем, получить надёжное подтверждение этой информации нам не удалось).Злые языки говорят, что понесённые потери компенсируются баснословными прибылями курорта «Буковель», на котором с начала СВО скрывались от войны многие небедные граждане.Однако большинство наблюдателей полагают, что потери Коломойского за время войны несравнимы с потерями Рината Ахметова. Прежде всего потому, что ещё в 2017 году Коломойскому удалось монетизировать и вывезти значимую часть своих активов.Хотя понять, где они находятся, тоже сложно. Например, против Коломойского в США возбуждены ряд уголовных дел, и он объявлен ими в международный розыск. А это значит, что почти в любой стране они могут быть арестованы, может быть, кроме России. Но и в России он тоже находится под санкциями.В общем, в плане финансов для него — куда ни кинь, всюду клин.ПолитикаС политикой всё сложно.В 2015 году Коломойский проиграл схватку за власть с Порошенко. Ну, не с Порошенко, конечно, — с посольством США.В 2017-м, после национализации «ПриватБанка», Коломойский покинул Украину и выехал в Израиль. Через два года он вернулся назад.Обычно возвращение Коломойского связывали с победой на выборах его протеже Зеленского, что, в общем-то, правильно, но к этому времени днепропетровский олигарх был стороной не активной, а пассивной — к нему возникли претензии у правоохранительных органов США. Израиль своих, конечно, не выдаёт, но США оказывали давление, и Коломойскому начали намекать на то, что страна несёт убытки из-за его пребывания.У Зеленского же перед Коломойским обязательства, причём, что удивительно, в этом случае он долгое время держал слово — на протяжении трёх последних лет попытки ФБР пообщаться с Коломойским вежливо, но решительно пресекались.Всё изменилось летом.В июле был аннулирован паспорт Коломойского, а в СМИ появилась информация, что его лишили украинского гражданства.В Днепропетровске, кстати, были обижены на Коломойского из-за того, что он не присоединился к штабу обороны области, созданному по инициативе Геннадия Корбана, а также потому, что он не отреагировал на лишение последнего гражданства (интересно, что днепропетровская элита в паспортные проблемы Коломойского не верит).В сентябре в доме Коломойского в Буковеле прошёл обыск — НАБУ расследует дело о завладении имуществом компании «Укрнафта» её менеджментом. Статус Коломойского в деле неясен: кажется, человек, который может что-то знать, или как-то так. Ну, в конце концов, это он демократию и правовое государство на Украине строил, пусть радуется, что обыск не тероборона проводила.Почему молчит Коломойский?Что касается участия в СВО, то тут более или менее понятно: Игорь Валерьевич, «обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами». В смысле, заработать не получится, а вот получить по шее можно сейчас (от украинских коллег), а после победы России — от русских запросто…По слухам, он, в отличие от группы Корбана — Филатова, опять попытался торговаться с Москвой. И, в связи с изменением менеджмента на украинском направлении, ему вроде бы что-то удалось. Но Москва требовала всего и сразу — в смысле, сдачи области, а не отдельных «жестов доброй воли». Коломойский, скорее всего, просто не мог выполнить эти пожелания.Зато слухи (допустим, это только слухи) дошли до Зеленского. С другой стороны, до него дошли люди из ФБР.Как утверждает наш источник из окружения олигарха, ФБР по-прежнему хочет задать Коломойскому несколько вопросов. Не то чтобы у него не было ответов на эти вопросы, но «звонок другу», чтобы получить гарантированно правильные ответы, обойдётся ему примерно в $ 1,5 млрд — т. е. буквально «всё, что нажито непосильным трудом» (до начала СВО его капиталы оценивались в $ 1,8 млрд). Из них треть может достаться действующей украинской власти (скорее всего, в виде покрытия долгов Украины перед США, но, возможно, есть более мотивирующие варианты). Кроме того, на Коломойского могу быть повешены несколько замороженных сейчас дел, касающихся распоряжения украинскими властями военной и финансовой помощью СШАПерсонально Бене ничего не грозит благодаря заступничеству со стороны влиятельного не только на Украине, но и в США главного раввина Днепропетровска Шмуэля Каминецкого. Или он таки в доле?Ну и самое главное — значительную часть своих капиталов Коломойский действительно вывез или рассредоточил, но относительно защищёнными являются только его украинские активы. Почти всё хранящееся за рубежом может быть реквизировано, как сказано выше, без скучных юридических подробностей.У нас нет оснований полностью доверять полученной информации, но ждать осталось не так уж долго — по словам нашего источника, вопрос об активах Коломойского должен быть решён до конца года. Особенно если ноябрьские выборы будут удачными для демократов, но прямой связи тут нет (хотя республиканцам выгодно показать Коломойского в качестве примера коррумпированности украинской политики демократов и тогда администрации Байдена придётся его защищать).

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20181122/1021839591.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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эксклюзив, василий стоякин, украина, игорь коломойский