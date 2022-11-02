В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского - 02.11.2022 Украина.ру
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В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского
В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского - 02.11.2022 Украина.ру
В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского
В среду, 2 ноября в сети появилось видео, на котором группа неизвестных вооруженных людей с закрытыми лицами на украинском языке призывает к протесту против Владимира Зеленского и его власти
2022-11-02T15:34
2022-11-02T15:47
новости
украина
богдан хмельницкий
владимир зеленский
украинцы
свержение
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Группа вооруженных мужчин называется себя настоящими патриотами Украины, обвиняя власть Зеленского в кровопролитии и предательстве национальных украинских интересов, а также высказывается против колониальной политики Запада в отношении Украины.При этом, российских военных они называют "оккупантами" и не выражают лояльности к российской власти.Мужчины на видео призывают к свержению режима и обещают убивать всех представителей власти, "которых встретят".В углу видео виден герб Сырокомля, которым в своем время пользовался казацкий гетман Богдан Хмельницкий во время национально-освободительных войн в 17 веке.
https://ukraina.ru/20221025/1040127177.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, богдан хмельницкий, владимир зеленский, украинцы, свержение
Новости, Украина, Богдан Хмельницкий, Владимир Зеленский, украинцы, свержение

В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского

15:34 02.11.2022 (обновлено: 15:47 02.11.2022)
 
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В среду, 2 ноября в сети появилось видео, на котором группа неизвестных вооруженных людей с закрытыми лицами на украинском языке призывает к протесту против Владимира Зеленского и его власти
Группа вооруженных мужчин называется себя настоящими патриотами Украины, обвиняя власть Зеленского в кровопролитии и предательстве национальных украинских интересов, а также высказывается против колониальной политики Запада в отношении Украины.
При этом, российских военных они называют "оккупантами" и не выражают лояльности к российской власти.
Мужчины на видео призывают к свержению режима и обещают убивать всех представителей власти, "которых встретят".
В углу видео виден герб Сырокомля, которым в своем время пользовался казацкий гетман Богдан Хмельницкий во время национально-освободительных войн в 17 веке.
Зеленский СНБО
25 октября, 15:52
Рогов объяснил, как ликвидация Зеленского может спасти тысячи жизнейУкраина - человеконенавистническое террористическое государство. Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен быть ликвидирован, это может спасти тысячи жизней мирных граждан. Такую точку зрения высказал лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов изданию "Взгляд" 25 октября
 
НовостиУкраинаБогдан ХмельницкийВладимир Зеленскийукраинцысвержение
 
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