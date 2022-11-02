https://ukraina.ru/20221102/1040431868.html

В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского

В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского - 02.11.2022 Украина.ру

В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского

В среду, 2 ноября в сети появилось видео, на котором группа неизвестных вооруженных людей с закрытыми лицами на украинском языке призывает к протесту против Владимира Зеленского и его власти

2022-11-02T15:34

2022-11-02T15:34

2022-11-02T15:47

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владимир зеленский

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свержение

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Группа вооруженных мужчин называется себя настоящими патриотами Украины, обвиняя власть Зеленского в кровопролитии и предательстве национальных украинских интересов, а также высказывается против колониальной политики Запада в отношении Украины.При этом, российских военных они называют "оккупантами" и не выражают лояльности к российской власти.Мужчины на видео призывают к свержению режима и обещают убивать всех представителей власти, "которых встретят".В углу видео виден герб Сырокомля, которым в своем время пользовался казацкий гетман Богдан Хмельницкий во время национально-освободительных войн в 17 веке.

https://ukraina.ru/20221025/1040127177.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, богдан хмельницкий, владимир зеленский, украинцы, свержение