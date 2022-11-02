В сети появилось видео подготовки вооруженного восстания против Зеленского
15:34 02.11.2022 (обновлено: 15:47 02.11.2022)
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В среду, 2 ноября в сети появилось видео, на котором группа неизвестных вооруженных людей с закрытыми лицами на украинском языке призывает к протесту против Владимира Зеленского и его власти
Группа вооруженных мужчин называется себя настоящими патриотами Украины, обвиняя власть Зеленского в кровопролитии и предательстве национальных украинских интересов, а также высказывается против колониальной политики Запада в отношении Украины.
При этом, российских военных они называют "оккупантами" и не выражают лояльности к российской власти.
Мужчины на видео призывают к свержению режима и обещают убивать всех представителей власти, "которых встретят".
В углу видео виден герб Сырокомля, которым в своем время пользовался казацкий гетман Богдан Хмельницкий во время национально-освободительных войн в 17 веке.
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