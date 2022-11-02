ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны - 02.11.2022 Украина.ру
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ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны
ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны - 02.11.2022 Украина.ру
ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны
При попытке атаки на в районе Красного Лимана (Лимана) ВСУ потеряли более 250 солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 2 ноября
2022-11-02T14:39
2022-11-02T14:39
новости
потери
потери всу
минобороны рф
спецоперация
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Сообщается, что ВС РФ вели огонь по противнику из дальнобойной артиллерии, штурмовой и армейской авиацией.Кроме того, сообщется о предотвращении прорыва ВСУ в Херсонской области в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки.
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новости, потери, потери всу, минобороны рф, спецоперация
Новости, потери, потери ВСУ, Минобороны РФ, Спецоперация

ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны

14:39 02.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский раненный
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
Читать в
При попытке атаки на в районе Красного Лимана (Лимана) ВСУ потеряли более 250 солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 2 ноября
Сообщается, что ВС РФ вели огонь по противнику из дальнобойной артиллерии, штурмовой и армейской авиацией.
Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.
Кроме того, сообщется о предотвращении прорыва ВСУ в Херсонской области в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки.
Военные учения Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
12:00
Проблемы с электроснабжением, потери ВСУ, диверсия в Крыму. Главное на Украине на 12:00 2 ноября
 
Новостипотерипотери ВСУМинобороны РФСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
14:39ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны
14:34Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России
14:31Олег Царев: Киев оказался в положении Крыма, в котором полуостров находился восемь лет
14:25Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова
14:18В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
14:13Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО
14:08Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО
14:06Иван Коновалов: Россия уже наказала Запад за поддержку ВСУ, пугалки от НАТО нам не страшны
13:58Владимир Комоедов: кто он
13:50Василий Дандыкин: кто он
13:37Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО
13:30Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ
13:30Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки
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