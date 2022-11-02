https://ukraina.ru/20221102/1040429724.html

ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны

ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны - 02.11.2022 Украина.ру

ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны

При попытке атаки на в районе Красного Лимана (Лимана) ВСУ потеряли более 250 солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 2 ноября

2022-11-02T14:39

2022-11-02T14:39

2022-11-02T14:39

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Сообщается, что ВС РФ вели огонь по противнику из дальнобойной артиллерии, штурмовой и армейской авиацией.Кроме того, сообщется о предотвращении прорыва ВСУ в Херсонской области в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки.

https://ukraina.ru/20221102/1040417223.html

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2022

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новости, потери, потери всу, минобороны рф, спецоперация