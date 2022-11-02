https://ukraina.ru/20221102/1040428440.html

Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО

Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО - 02.11.2022 Украина.ру

Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО

Торжественная церемония установки флагов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошла в Совете Федерации в Москве 2 ноября.

2022-11-02T14:08

2022-11-02T14:08

2022-11-02T14:08

флаги

совет федерации

днр

лнр

херсон

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видео

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Рота почетного караула вынесла официальные символы и установила их на аллее флагов российских субъектов. На мероприятии выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Нас теперь 89, и, по сложившейся традиции, их флаги теперь займут свое законное место в галерее флагов палаты регионов", - рассказала Матвиенко.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

флаги, совет федерации, днр, лнр, херсон, запорожье, видео, видео