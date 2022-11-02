https://ukraina.ru/20221102/1040428440.html
Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО
Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО - 02.11.2022 Украина.ру
Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО
Торжественная церемония установки флагов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошла в Совете Федерации в Москве 2 ноября.
2022-11-02T14:08
2022-11-02T14:08
2022-11-02T14:08
флаги
совет федерации
днр
лнр
херсон
запорожье
видео
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Рота почетного караула вынесла официальные символы и установила их на аллее флагов российских субъектов. На мероприятии выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Нас теперь 89, и, по сложившейся традиции, их флаги теперь займут свое законное место в галерее флагов палаты регионов", - рассказала Матвиенко.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
флаги, совет федерации, днр, лнр, херсон, запорожье, видео, видео
флаги, Совет Федерации, ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье, Видео
Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО
Торжественная церемония установки флагов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошла в Совете Федерации в Москве 2 ноября.
Рота почетного караула вынесла официальные символы и установила их на аллее флагов российских субъектов. На мероприятии выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Нас теперь 89, и, по сложившейся традиции, их флаги теперь займут свое законное место в галерее флагов палаты регионов", - рассказала Матвиенко.