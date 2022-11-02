Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО - 02.11.2022 Украина.ру
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Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО
Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО - 02.11.2022 Украина.ру
Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО
Российская спецоперация на Украине была спровоцирована политикой США на включение этой страны в состав блока НАТО. Об этом рассказал американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский в опубликованном на днях интервью журналу Jacobin Brasil
2022-11-02T14:13
2022-11-02T14:26
новости
спецоперация
сша
ноам хомский
нато
джо байден
грузия
киевский режим
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Такая политика продолжается в течение последних тридцати лет, напомнил Хомский. Тот факт, что, начиная с 2014 года, присоединение Украины и Грузии к НАТО почти не упоминается в Вашингтоне, мало что меняет, указал учёный.Ситуация обострилась с сентября 2021 года, после официального решения НАТО о расширении операций на Украине с перспективой её членства в военном блоке, напомнил Хомский.Он также указал, что США воспользовались российской спецоперацией, чтобы установить более сильный контроль над политикой европейских стран.
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новости, спецоперация, сша, ноам хомский, нато, джо байден, грузия, киевский режим
Новости, Спецоперация, США, Ноам Хомский, НАТО, Джо Байден, Грузия, киевский режим

Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО

14:13 02.11.2022 (обновлено: 14:26 02.11.2022)
 
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Российская спецоперация на Украине была спровоцирована политикой США на включение этой страны в состав блока НАТО. Об этом рассказал американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский в опубликованном на днях интервью журналу Jacobin Brasil
Такая политика продолжается в течение последних тридцати лет, напомнил Хомский. Тот факт, что, начиная с 2014 года, присоединение Украины и Грузии к НАТО почти не упоминается в Вашингтоне, мало что меняет, указал учёный.

На самом деле они это делают и делали ещё до администрации [президента США Джо] Байдена, разрабатывая действия, которые эффективно включают Украину в военное командование НАТО. До такой степени, что армейская печать буквально описывает Украину как члена НАТО де-факто, с оперативной совместимостью оружия и сотрудничеством в военных операциях, с предоставлением [Украине] наступательного оружия

Ноам Хомский
Ноам Хомский
Американский лингвист, историк и философ
Ситуация обострилась с сентября 2021 года, после официального решения НАТО о расширении операций на Украине с перспективой её членства в военном блоке, напомнил Хомский.
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:16
Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" РоссииНегласное правило западных СМИ о том, что любое упоминание о "нападении" России на Украину должно сопровождаться словом "неспровоцированное", легко объясняется именно тем фактом, что США спровоцировали военные действия на Украине. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он также указал, что США воспользовались российской спецоперацией, чтобы установить более сильный контроль над политикой европейских стран.
 
НовостиСпецоперацияСШАНоам ХомскийНАТОДжо БайденГрузиякиевский режим
 
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