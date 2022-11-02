Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО
14:13 02.11.2022 (обновлено: 14:26 02.11.2022)
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Российская спецоперация на Украине была спровоцирована политикой США на включение этой страны в состав блока НАТО. Об этом рассказал американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский в опубликованном на днях интервью журналу Jacobin Brasil
Такая политика продолжается в течение последних тридцати лет, напомнил Хомский. Тот факт, что, начиная с 2014 года, присоединение Украины и Грузии к НАТО почти не упоминается в Вашингтоне, мало что меняет, указал учёный.
На самом деле они это делают и делали ещё до администрации [президента США Джо] Байдена, разрабатывая действия, которые эффективно включают Украину в военное командование НАТО. До такой степени, что армейская печать буквально описывает Украину как члена НАТО де-факто, с оперативной совместимостью оружия и сотрудничеством в военных операциях, с предоставлением [Украине] наступательного оружия
Ситуация обострилась с сентября 2021 года, после официального решения НАТО о расширении операций на Украине с перспективой её членства в военном блоке, напомнил Хомский.
26 августа, 19:16Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" РоссииНегласное правило западных СМИ о том, что любое упоминание о "нападении" России на Украину должно сопровождаться словом "неспровоцированное", легко объясняется именно тем фактом, что США спровоцировали военные действия на Украине. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он также указал, что США воспользовались российской спецоперацией, чтобы установить более сильный контроль над политикой европейских стран.