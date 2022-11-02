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Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО

Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО - 02.11.2022 Украина.ру

Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО

Российская спецоперация на Украине была спровоцирована политикой США на включение этой страны в состав блока НАТО. Об этом рассказал американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский в опубликованном на днях интервью журналу Jacobin Brasil

2022-11-02T14:13

2022-11-02T14:13

2022-11-02T14:26

новости

спецоперация

сша

ноам хомский

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грузия

киевский режим

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Такая политика продолжается в течение последних тридцати лет, напомнил Хомский. Тот факт, что, начиная с 2014 года, присоединение Украины и Грузии к НАТО почти не упоминается в Вашингтоне, мало что меняет, указал учёный.Ситуация обострилась с сентября 2021 года, после официального решения НАТО о расширении операций на Украине с перспективой её членства в военном блоке, напомнил Хомский.Он также указал, что США воспользовались российской спецоперацией, чтобы установить более сильный контроль над политикой европейских стран.

https://ukraina.ru/20220826/1038172736.html

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новости, спецоперация, сша, ноам хомский, нато, джо байден, грузия, киевский режим