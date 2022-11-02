Василий Дандыкин: кто он - 02.11.2022 Украина.ру
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Василий Дандыкин: кто он
Василий Дандыкин: кто он - 02.11.2022 Украина.ру
Василий Дандыкин: кто он
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T13:50
2022-11-02T13:50
эксперт
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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса.Родился в 1957 г. в деревне Дятьковичи Трубчевского района Брянской области. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище и Гуманитарную академию Вооруженных Сил РФ. Капитан 1 ранга запаса. Заместитель главного редактора журнала "Воин России". Член РОО "Брянское землячество" с 1999 г. Заместитель председателя правления с мая 2011 г. Награжден: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и Суворова, другими государственными и ведомственными наградами. Ветеран боевых действий. Член Союза журналистов РФ.
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эксперт
эксперт

Василий Дандыкин: кто он

13:50 02.11.2022
 
© rusplt.ruВасилий Дандыкин
Василий Дандыкин
© rusplt.ru
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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса.
Родился в 1957 г. в деревне Дятьковичи Трубчевского района Брянской области.
Окончил Львовское высшее военно-политическое училище и Гуманитарную академию Вооруженных Сил РФ.
Капитан 1 ранга запаса.
Заместитель главного редактора журнала "Воин России". Член РОО "Брянское землячество" с 1999 г. Заместитель председателя правления с мая 2011 г.
Награжден: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и Суворова, другими государственными и ведомственными наградами.
Ветеран боевых действий.
Член Союза журналистов РФ.
 
эксперт
 
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