https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html
Василий Дандыкин: кто он
Василий Дандыкин: кто он - 02.11.2022 Украина.ру
Василий Дандыкин: кто он
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T13:50
2022-11-02T13:50
2022-11-02T13:50
эксперт
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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса.Родился в 1957 г. в деревне Дятьковичи Трубчевского района Брянской области. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище и Гуманитарную академию Вооруженных Сил РФ. Капитан 1 ранга запаса. Заместитель главного редактора журнала "Воин России". Член РОО "Брянское землячество" с 1999 г. Заместитель председателя правления с мая 2011 г. Награжден: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и Суворова, другими государственными и ведомственными наградами. Ветеран боевых действий. Член Союза журналистов РФ.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса.
Родился в 1957 г. в деревне Дятьковичи Трубчевского района Брянской области.
Окончил Львовское высшее военно-политическое училище и Гуманитарную академию Вооруженных Сил РФ.
Заместитель главного редактора журнала "Воин России". Член РОО "Брянское землячество" с 1999 г. Заместитель председателя правления с мая 2011 г.
Награжден: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и Суворова, другими государственными и ведомственными наградами.
Член Союза журналистов РФ.