https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

Василий Дандыкин: кто он

Василий Дандыкин: кто он - 02.11.2022 Украина.ру

Василий Дандыкин: кто он

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T13:50

2022-11-02T13:50

2022-11-02T13:50

эксперт

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса.Родился в 1957 г. в деревне Дятьковичи Трубчевского района Брянской области. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище и Гуманитарную академию Вооруженных Сил РФ. Капитан 1 ранга запаса. Заместитель главного редактора журнала "Воин России". Член РОО "Брянское землячество" с 1999 г. Заместитель председателя правления с мая 2011 г. Награжден: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и Суворова, другими государственными и ведомственными наградами. Ветеран боевых действий. Член Союза журналистов РФ.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт