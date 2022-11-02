https://ukraina.ru/20221102/1040424663.html

Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО

Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО - 02.11.2022 Украина.ру

Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО

Здравомыслящие и информированные американские политики в течение десятилетий предупреждали, что расширение НАТО является опасным, однако сменяющие друг друга правительства США проигнорировали эти предупреждения. Об этом рассказал американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский в опубликованном на днях интервью журналу Jacobin Brasil

2022-11-02T13:37

2022-11-02T13:37

2022-11-02T14:04

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Хомский указал, что с подобными предупреждениями выступали американские политики, располагавшие "определёнными знаниями о ситуации в России и Европе". Среди них он упомянул дипломата и политика Джорджа Кеннана, посла США в СССР Джека Мэтлока и нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, ранее занимавшего дипломатические должности.Ситуация ещё более ухудшилась в период президентства Джо Байдена, добавил Хомский. В конце прошлого года Госдепартамент "публично объявил, что не принимает во внимание озабоченность России в области безопасности", что и привело в конечном счёте к российской спецоперации, заявил учёный.

https://ukraina.ru/20211202/1032792764.html

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сша, бразилия, ноам хомский, спецоперация, нато, горбачёв, ельцин, джордж буш, цру, госдеп сша, джо байден