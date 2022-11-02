Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО - 02.11.2022 Украина.ру
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Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО
Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО - 02.11.2022 Украина.ру
Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО
Здравомыслящие и информированные американские политики в течение десятилетий предупреждали, что расширение НАТО является опасным, однако сменяющие друг друга правительства США проигнорировали эти предупреждения. Об этом рассказал американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский в опубликованном на днях интервью журналу Jacobin Brasil
2022-11-02T13:37
2022-11-02T14:04
сша
бразилия
ноам хомский
спецоперация
нато
горбачёв
ельцин
джордж буш
цру
госдеп сша
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Хомский указал, что с подобными предупреждениями выступали американские политики, располагавшие "определёнными знаниями о ситуации в России и Европе". Среди них он упомянул дипломата и политика Джорджа Кеннана, посла США в СССР Джека Мэтлока и нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, ранее занимавшего дипломатические должности.Ситуация ещё более ухудшилась в период президентства Джо Байдена, добавил Хомский. В конце прошлого года Госдепартамент "публично объявил, что не принимает во внимание озабоченность России в области безопасности", что и привело в конечном счёте к российской спецоперации, заявил учёный.
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сша, бразилия, ноам хомский, спецоперация, нато, горбачёв, ельцин, джордж буш, цру, госдеп сша, джо байден
США, Бразилия, Ноам Хомский, Спецоперация, НАТО, Горбачёв, Ельцин, Джордж Буш, ЦРУ, Госдеп США, Джо Байден

Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО

13:37 02.11.2022 (обновлено: 14:04 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Здравомыслящие и информированные американские политики в течение десятилетий предупреждали, что расширение НАТО является опасным, однако сменяющие друг друга правительства США проигнорировали эти предупреждения. Об этом рассказал американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский в опубликованном на днях интервью журналу Jacobin Brasil
Хомский указал, что с подобными предупреждениями выступали американские политики, располагавшие "определёнными знаниями о ситуации в России и Европе". Среди них он упомянул дипломата и политика Джорджа Кеннана, посла США в СССР Джека Мэтлока и нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, ранее занимавшего дипломатические должности.

Роберт Гейтс, очень воинственный второй министр обороны [президента США Джорджа] Буша [младшего], был безответственным провокатором, когда попытался интегрировать Украину в НАТО. Ни один российский лидер не принял бы это со стратегической точки зрения. Ни [Михаил] Горбачёв, ни [Борис] Ельцин, никто

Ноам Хомский
Ноам Хомский
Американский лингвист, историк и философ
Ситуация ещё более ухудшилась в период президентства Джо Байдена, добавил Хомский. В конце прошлого года Госдепартамент "публично объявил, что не принимает во внимание озабоченность России в области безопасности", что и привело в конечном счёте к российской спецоперации, заявил учёный.
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 18:18
Британский политолог объяснил американцам, почему для РФ неприемлемо членство Украины в НАТОЧленство Украины в военном блоке НАТО абсолютно неприемлемо для России, заявил британский политолог Анатоль Ливен в интервью, размещённом на днях на сайте американской газеты «Вашингтон таймс»
 
СШАБразилияНоам ХомскийСпецоперацияНАТОГорбачёвЕльцинДжордж БушЦРУГосдеп СШАДжо Байден
 
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