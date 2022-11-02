Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО
13:37 02.11.2022 (обновлено: 14:04 02.11.2022)
Здравомыслящие и информированные американские политики в течение десятилетий предупреждали, что расширение НАТО является опасным, однако сменяющие друг друга правительства США проигнорировали эти предупреждения. Об этом рассказал американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский в опубликованном на днях интервью журналу Jacobin Brasil
Хомский указал, что с подобными предупреждениями выступали американские политики, располагавшие "определёнными знаниями о ситуации в России и Европе". Среди них он упомянул дипломата и политика Джорджа Кеннана, посла США в СССР Джека Мэтлока и нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, ранее занимавшего дипломатические должности.
Роберт Гейтс, очень воинственный второй министр обороны [президента США Джорджа] Буша [младшего], был безответственным провокатором, когда попытался интегрировать Украину в НАТО. Ни один российский лидер не принял бы это со стратегической точки зрения. Ни [Михаил] Горбачёв, ни [Борис] Ельцин, никто
Ситуация ещё более ухудшилась в период президентства Джо Байдена, добавил Хомский. В конце прошлого года Госдепартамент "публично объявил, что не принимает во внимание озабоченность России в области безопасности", что и привело в конечном счёте к российской спецоперации, заявил учёный.
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