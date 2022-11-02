https://ukraina.ru/20221102/1040422553.html

Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023"

Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023" - 02.11.2022 Украина.ру

Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023"

Вооруженные силы России и Белоруссии начали подготовку совместных учений "Щит Союза - 2023". Об этом на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин

2022-11-02T12:55

2022-11-02T12:55

2022-11-02T12:55

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Россия и Белоруссия продолжают совершенствовать объединенные военные системы, сообщил Хренин. Военнослужащие обмениваются опытом, проводят совместные тренировки, совершенствуют правовую базу. "Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза-2023", - сообщил Хренин. На заседании Коллегии уточнят порядок дальнейшей работы по укреплению военного потенциала для противодействия военным вызовам против Союзного государства. Учения "Щит Союза - 2023" Хренин назвал главным мероприятием совместной подготовки в следующем году. В случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.По словам эксперта, Минску и Москве в этом случае будет просто "некуда деваться", кроме как давать жёсткий ответ.

https://ukraina.ru/20221102/1040411935.html

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новости, белоруссия, россия, учения, сергей шойгу