Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023" - 02.11.2022 Украина.ру
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Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023"
Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023" - 02.11.2022 Украина.ру
Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023"
Вооруженные силы России и Белоруссии начали подготовку совместных учений "Щит Союза - 2023". Об этом на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин
2022-11-02T12:55
2022-11-02T12:55
новости
белоруссия
россия
учения
сергей шойгу
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Россия и Белоруссия продолжают совершенствовать объединенные военные системы, сообщил Хренин. Военнослужащие обмениваются опытом, проводят совместные тренировки, совершенствуют правовую базу. "Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза-2023", - сообщил Хренин. На заседании Коллегии уточнят порядок дальнейшей работы по укреплению военного потенциала для противодействия военным вызовам против Союзного государства. Учения "Щит Союза - 2023" Хренин назвал главным мероприятием совместной подготовки в следующем году. В случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.По словам эксперта, Минску и Москве в этом случае будет просто "некуда деваться", кроме как давать жёсткий ответ.
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452
60
новости, белоруссия, россия, учения, сергей шойгу
Новости, Белоруссия, Россия, Учения, Сергей Шойгу

Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023"

12:55 02.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПоездка министра обороны РФ С. Шойгу в Белоруссию
Поездка министра обороны РФ С. Шойгу в Белоруссию
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Вооруженные силы России и Белоруссии начали подготовку совместных учений "Щит Союза - 2023". Об этом на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин
Россия и Белоруссия продолжают совершенствовать объединенные военные системы, сообщил Хренин. Военнослужащие обмениваются опытом, проводят совместные тренировки, совершенствуют правовую базу.
"Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза-2023", - сообщил Хренин.
На заседании Коллегии уточнят порядок дальнейшей работы по укреплению военного потенциала для противодействия военным вызовам против Союзного государства. Учения "Щит Союза - 2023" Хренин назвал главным мероприятием совместной подготовки в следующем году.
В случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
По словам эксперта, Минску и Москве в этом случае будет просто "некуда деваться", кроме как давать жёсткий ответ.
Военные сборы войск теробороны в Минской области
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В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войскУ объединенной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные задачи, заявил министр обороны РБ Виктор Хренин 2 ноября
 
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