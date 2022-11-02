В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040422126.html
В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего
В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего - 02.11.2022 Украина.ру
В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего
Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине, сообщает 2 ноября Il Messaggero, ссылаясь на источники в правительстве
2022-11-02T12:43
2022-11-02T12:43
новости
италия
рим
оружие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/24/1034002499_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7b8b32addec713abb53fec6afbb6862.jpg
При этом, неизвестный источник заверяет, что поддержка Киева продолжится.Просьбы Владимира Зеленского о новых системах ПВО издание называет "настойчивыми", а также резюмирует, что Рим не планирует сейчас сделать что-нибудь, чтобы "защитить Киев и другие украинские города".Ранее Украина запрашивала у Италии ПВО SAMP-T, однако в Минобороны Италии "дали понять, что в распоряжения у Италии находится крайне мало подобных систем".Комментируя недавно проведенные в Италии парламентские выборы, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, отметил, что "если все так и закончится, правые получат власть впервые со времен Второй мировой войны".Премьер-министром страны стала Джорджа Мелони, выступающая против "пропаганды гомосексуализма", эмансипации, трудовых профсоюзов и за национальную идею.По данным итальянской прессы, правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военного помощи Киеву передало "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок M109L.Эти решения о поставках оружия принимал прежний премьер-министр Марио Драги, и теперь итальянцы ожидают от Мелони конкретную позицию о помощи Украине.
https://ukraina.ru/20220927/1039131143.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/24/1034002499_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e453b92bf9dbbc8106b4ad002c876cb8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, италия, рим, оружие, украина
Новости, Италия, Рим, оружие, Украина

В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего

12:43 02.11.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине, сообщает 2 ноября Il Messaggero, ссылаясь на источники в правительстве
При этом, неизвестный источник заверяет, что поддержка Киева продолжится.
Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить.
Просьбы Владимира Зеленского о новых системах ПВО издание называет "настойчивыми", а также резюмирует, что Рим не планирует сейчас сделать что-нибудь, чтобы "защитить Киев и другие украинские города".
Ранее Украина запрашивала у Италии ПВО SAMP-T, однако в Минобороны Италии "дали понять, что в распоряжения у Италии находится крайне мало подобных систем".
Комментируя недавно проведенные в Италии парламентские выборы, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, отметил, что "если все так и закончится, правые получат власть впервые со времен Второй мировой войны".
Премьер-министром страны стала Джорджа Мелони, выступающая против "пропаганды гомосексуализма", эмансипации, трудовых профсоюзов и за национальную идею.
По данным итальянской прессы, правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военного помощи Киеву передало "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок M109L.
Эти решения о поставках оружия принимал прежний премьер-министр Марио Драги, и теперь итальянцы ожидают от Мелони конкретную позицию о помощи Украине.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 15:54
"Сестра Италии" и "друзья Кремля" в деле: чего РФ, Украине, ЕС и США ждать от нового правительства Италии
 
НовостиИталияРиморужиеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны
14:34Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России
14:31Олег Царев: Киев оказался в положении Крыма, в котором полуостров находился восемь лет
14:25Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова
14:18В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
14:13Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО
14:08Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО
14:06Иван Коновалов: Россия уже наказала Запад за поддержку ВСУ, пугалки от НАТО нам не страшны
13:58Владимир Комоедов: кто он
13:50Василий Дандыкин: кто он
13:37Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО
13:30Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ
13:30Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки
13:10"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход?
13:01Попытки Киева создать "грязную бомбу" выгодны США - Шойгу
12:57Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов
12:55Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023"
12:45"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ
12:43В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего
12:42Группировка НАТО превысила 30 тысяч человек у границ России - Шойгу
Лента новостейМолния