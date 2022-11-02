https://ukraina.ru/20221102/1040422126.html

В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего

В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего - 02.11.2022 Украина.ру

В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего

Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине, сообщает 2 ноября Il Messaggero, ссылаясь на источники в правительстве

2022-11-02T12:43

2022-11-02T12:43

2022-11-02T12:43

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италия

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При этом, неизвестный источник заверяет, что поддержка Киева продолжится.Просьбы Владимира Зеленского о новых системах ПВО издание называет "настойчивыми", а также резюмирует, что Рим не планирует сейчас сделать что-нибудь, чтобы "защитить Киев и другие украинские города".Ранее Украина запрашивала у Италии ПВО SAMP-T, однако в Минобороны Италии "дали понять, что в распоряжения у Италии находится крайне мало подобных систем".Комментируя недавно проведенные в Италии парламентские выборы, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, отметил, что "если все так и закончится, правые получат власть впервые со времен Второй мировой войны".Премьер-министром страны стала Джорджа Мелони, выступающая против "пропаганды гомосексуализма", эмансипации, трудовых профсоюзов и за национальную идею.По данным итальянской прессы, правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военного помощи Киеву передало "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок M109L.Эти решения о поставках оружия принимал прежний премьер-министр Марио Драги, и теперь итальянцы ожидают от Мелони конкретную позицию о помощи Украине.

https://ukraina.ru/20220927/1039131143.html

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