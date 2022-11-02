https://ukraina.ru/20221102/1040419577.html
Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт
Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт - 02.11.2022 Украина.ру
Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт
Какого происхождения мог быть взрыв, повредивший газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2"? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
2022-11-02T17:16
2022-11-02T17:16
2022-11-02T17:16
новости
северный поток
подрыв
нато
газопровод
улики
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Специалист, участвовавший в погружениях для расследования аварий на подводных лодках, рассказал, что газопроводы рассчитаны на давление газа и воды, а также гидравлические удары, но не могут противостоять взрывам. Поэтому для повреждения ниток достаточно было небольшого заряда.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказывал о том, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".Черняев подытожил, что сделать это могли, как американцы или британцы, так и другие представители Запада, поскольку они заодно и вредят России согласованно.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток, подрыв, нато, газопровод, улики
Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт
Какого происхождения мог быть взрыв, повредивший газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2"? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
Специалист, участвовавший в погружениях для расследования аварий на подводных лодках, рассказал, что газопроводы рассчитаны на давление газа и воды, а также гидравлические удары, но не могут противостоять взрывам. Поэтому для повреждения ниток достаточно было небольшого заряда.
"Перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет. К тому же раньше около "Северного потока" уже находили взрывное устройство НАТО для уничтожения мин. Понятно, что таким устройством очень удобно пользоваться дистанционно: водолазы его положили и потом по гидроакустике можно передать на него кодовый сигнал и взорвать. Косвенные улики, в том числе натовский взрыватель, показывают, что диверсия и раньше планировалась", - заключил специалист.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказывал о том, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".
Черняев подытожил, что сделать это могли, как американцы или британцы, так и другие представители Запада, поскольку они заодно и вредят России согласованно.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".
Ранее президент РФ Владимир Путин
, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".
Полностью интервью можно прочитать здесь: