Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт - 02.11.2022 Украина.ру
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Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт
Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт - 02.11.2022 Украина.ру
Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт
Какого происхождения мог быть взрыв, повредивший газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2"? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
2022-11-02T17:16
2022-11-02T17:16
новости
северный поток
подрыв
нато
газопровод
улики
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Специалист, участвовавший в погружениях для расследования аварий на подводных лодках, рассказал, что газопроводы рассчитаны на давление газа и воды, а также гидравлические удары, но не могут противостоять взрывам. Поэтому для повреждения ниток достаточно было небольшого заряда.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказывал о том, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".Черняев подытожил, что сделать это могли, как американцы или британцы, так и другие представители Запада, поскольку они заодно и вредят России согласованно.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html
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новости, северный поток, подрыв, нато, газопровод, улики
Новости, Северный поток, подрыв, НАТО, газопровод, улики

Улики указывают на натовский след подрыва "Северных потоков" - эксперт

17:16 02.11.2022
 
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
Северный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать в
Какого происхождения мог быть взрыв, повредивший газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2"? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
Специалист, участвовавший в погружениях для расследования аварий на подводных лодках, рассказал, что газопроводы рассчитаны на давление газа и воды, а также гидравлические удары, но не могут противостоять взрывам. Поэтому для повреждения ниток достаточно было небольшого заряда.
"Перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет. К тому же раньше около "Северного потока" уже находили взрывное устройство НАТО для уничтожения мин. Понятно, что таким устройством очень удобно пользоваться дистанционно: водолазы его положили и потом по гидроакустике можно передать на него кодовый сигнал и взорвать. Косвенные улики, в том числе натовский взрыватель, показывают, что диверсия и раньше планировалась", - заключил специалист.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказывал о том, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".
Черняев подытожил, что сделать это могли, как американцы или британцы, так и другие представители Запада, поскольку они заодно и вредят России согласованно.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Евгений Черняев интервью - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:52
Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали
 
НовостиСеверный потокподрывНАТОгазопроводулики
 
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