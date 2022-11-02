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В Крыму задержали украинского диверсанта с тремя взрывными устройствами

В Крыму задержали украинского диверсанта с тремя взрывными устройствами - 02.11.2022 Украина.ру

В Крыму задержали украинского диверсанта с тремя взрывными устройствами

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, распространенном 2 ноября

2022-11-02T11:24

2022-11-02T11:24

2022-11-02T11:37

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали 44-летнего гражданина Украины, который планировал диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа и карту опор ЛЭП в одном из районов полуострова. В случае подрыва опор ЛЭП без электричества могли остаться более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры. Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатки". Силовики проверят задержанного на причастность к другим преступлениям, совершенным в Крыму.

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новости, крым, фсб, диверсия в крыму