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В Крыму задержали украинского диверсанта с тремя взрывными устройствами
В Крыму задержали украинского диверсанта с тремя взрывными устройствами - 02.11.2022 Украина.ру
В Крыму задержали украинского диверсанта с тремя взрывными устройствами
В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, распространенном 2 ноября
2022-11-02T11:24
2022-11-02T11:24
2022-11-02T11:37
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диверсия в крыму
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали 44-летнего гражданина Украины, который планировал диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа и карту опор ЛЭП в одном из районов полуострова. В случае подрыва опор ЛЭП без электричества могли остаться более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры. Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатки". Силовики проверят задержанного на причастность к другим преступлениям, совершенным в Крыму.
https://ukraina.ru/20221022/1040037245.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, фсб, диверсия в крыму
Новости, Крым, ФСБ, диверсия в Крыму
В Крыму задержали украинского диверсанта с тремя взрывными устройствами
11:24 02.11.2022 (обновлено: 11:37 02.11.2022)
В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, распространенном 2 ноября
В Крыму сотрудники ФСБ задержали 44-летнего гражданина Украины, который планировал диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа и карту опор ЛЭП в одном из районов полуострова.
В случае подрыва опор ЛЭП без электричества могли остаться более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатки". Силовики проверят задержанного на причастность к другим преступлениям, совершенным в Крыму.