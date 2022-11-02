https://ukraina.ru/20221102/1040411935.html
В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск
В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск - 02.11.2022 Украина.ру
В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск
У объединенной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные задачи, заявил министр обороны РБ Виктор Хренин 2 ноября
2022-11-02T09:57
2022-11-02T09:57
2022-11-02T09:57
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минобороны
белоруссия
группировки
военные
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Он отметил, что из-за действий ряда западных стран, в Белоруссии реализуются меры стратегического сдерживания силового и несилового характера для обеспечения безопасности страны.Более того, белорусские власти не исключают возможность внутреннего конфликта в государстве с иностранным вмешательством США и их союзников- соседей Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз отмечал, что Минск не планирует "нападать" и вступать в украинский конфликт, однако глава украинского ГУР Кирилл Буданов практически ежедневно в своих вечерних отчетах сообщает об "увеличившийся активности" белорусских войск на границе и намерениях Белоруссии "напасть" на территорию Украины.Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.
https://ukraina.ru/20221025/1040087922.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, белоруссия, группировки, военные
Новости, Минобороны, Белоруссия, группировки, военные
В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск
У объединенной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные задачи, заявил министр обороны РБ Виктор Хренин 2 ноября
Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи наших границ.
Он отметил, что из-за действий ряда западных стран, в Белоруссии реализуются меры стратегического сдерживания силового и несилового характера для обеспечения безопасности страны.
Более того, белорусские власти не исключают возможность внутреннего конфликта в государстве с иностранным вмешательством США и их союзников- соседей Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
не раз отмечал, что Минск не планирует "нападать" и вступать в украинский конфликт, однако глава украинского ГУР Кирилл Буданов практически ежедневно в своих вечерних отчетах сообщает об "увеличившийся активности" белорусских войск на границе и намерениях Белоруссии "напасть" на территорию Украины.
Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.