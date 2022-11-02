В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск - 02.11.2022 Украина.ру
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В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск
В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск - 02.11.2022 Украина.ру
В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск
У объединенной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные задачи, заявил министр обороны РБ Виктор Хренин 2 ноября
2022-11-02T09:57
2022-11-02T09:57
новости
минобороны
белоруссия
группировки
военные
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Он отметил, что из-за действий ряда западных стран, в Белоруссии реализуются меры стратегического сдерживания силового и несилового характера для обеспечения безопасности страны.Более того, белорусские власти не исключают возможность внутреннего конфликта в государстве с иностранным вмешательством США и их союзников- соседей Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз отмечал, что Минск не планирует "нападать" и вступать в украинский конфликт, однако глава украинского ГУР Кирилл Буданов практически ежедневно в своих вечерних отчетах сообщает об "увеличившийся активности" белорусских войск на границе и намерениях Белоруссии "напасть" на территорию Украины.Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.
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новости, минобороны, белоруссия, группировки, военные
Новости, Минобороны, Белоруссия, группировки, военные

В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск

09:57 02.11.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоенные сборы войск теробороны в Минской области
Военные сборы войск теробороны в Минской области
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У объединенной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные задачи, заявил министр обороны РБ Виктор Хренин 2 ноября
Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи наших границ.
Он отметил, что из-за действий ряда западных стран, в Белоруссии реализуются меры стратегического сдерживания силового и несилового характера для обеспечения безопасности страны.
Более того, белорусские власти не исключают возможность внутреннего конфликта в государстве с иностранным вмешательством США и их союзников- соседей Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз отмечал, что Минск не планирует "нападать" и вступать в украинский конфликт, однако глава украинского ГУР Кирилл Буданов практически ежедневно в своих вечерних отчетах сообщает об "увеличившийся активности" белорусских войск на границе и намерениях Белоруссии "напасть" на территорию Украины.
Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 08:00
"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны ПольшиВ случае каких-либо враждебных действий со стороны Польши у Белоруссии найдётся достойный ответ, а Москва поможет Минску. Об этом в интервью Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
 
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