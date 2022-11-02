МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном - 02.11.2022 Украина.ру
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МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном
МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном - 02.11.2022 Украина.ру
МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном
Россия продолжит добиваться от Великобритании ответов на свои вопросы, связанные с отравлением Скрипалей, а от ФРГ – на связанные с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом заявил 1 ноября на заседании Первого комитета ГА ООН заместитель главы российской делегации Константин Воронцов
2022-11-02T08:44
2022-11-02T08:44
новости
алексей навальный
скрипаль
великобритания
фрг
мид рф
генассамблея оон
отравление
инцидент
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Он обвинил страны НАТО во главе с США обвинить РФ в применении веществ нервно-паралитического действия, в то время как они, по его словам, не выполняют обязательства Конвенции о запрещении химического оружия, а также Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, были отравлены в Великобритании в 2018 году. Позднее Великобритания обвинила РФ в причастности к отравлению. Москва категорически отрицает эти обвинения, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил британским коллегам десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию инцидента, в ходе которого пострадали российские граждане, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.Навальному в 2020 году стало плохо в самолёте по пути из Томска, он был снят с рейса и госпитализирован в Омске. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Ядов в его организме найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждёт ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответов на них получено не было.Год спустя МИД РФ заявил, что инцидент с Навальным был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.
https://ukraina.ru/20190828/1024754550.html
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новости, алексей навальный, скрипаль, великобритания, фрг, мид рф, генассамблея оон, отравление, инцидент
Новости, Алексей Навальный, Скрипаль, Великобритания, ФРГ, МИД РФ, Генассамблея ООН, отравление, инцидент

МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном

08:44 02.11.2022
 
© РИА Новости . Роман Махмутов / Перейти в фотобанкОткрытие 73-й Генеральной Ассамблеи ООН
Открытие 73-й Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Роман Махмутов
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Россия продолжит добиваться от Великобритании ответов на свои вопросы, связанные с отравлением Скрипалей, а от ФРГ – на связанные с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом заявил 1 ноября на заседании Первого комитета ГА ООН заместитель главы российской делегации Константин Воронцов
Он обвинил страны НАТО во главе с США обвинить РФ в применении веществ нервно-паралитического действия, в то время как они, по его словам, не выполняют обязательства Конвенции о запрещении химического оружия, а также Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Мы решительно настроены на установление истины в указанных инцидентах и продолжим требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающих ответов на все поставленные нами в данной связи вопросы

Константин Воронцов
Заместитель главы российской делегации
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, были отравлены в Великобритании в 2018 году. Позднее Великобритания обвинила РФ в причастности к отравлению. Москва категорически отрицает эти обвинения, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
МИД РФ направил британским коллегам десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию инцидента, в ходе которого пострадали российские граждане, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 28.08.2019
28 августа 2019, 06:00
«Не хотели бы – не вытащили бы». Саймс рассказал, как покончить с «делом Скрипалей»Нет смысла отрицать, что спецслужбы самых разных государств ведут между собой войну. Другое дело, что эти противоречия нельзя поднимать до уровня краеугольного камня в отношениях с другими странами. Об этом рассказал американский политолог Дмитрий Саймс в интервью изданию Украина.ру, комментируя ситуацию с отравлением Скрипалей
Навальному в 2020 году стало плохо в самолёте по пути из Томска, он был снят с рейса и госпитализирован в Омске. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Ядов в его организме найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждёт ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответов на них получено не было.
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 11:48
Лавров вспомнил о Навальном после требования Германии предоставить данные о российских войскахМосква хочет получить от Берлина информацию о здоровье российского оппозиционера Алексея Навального, если Германия требует объяснить передвижение российских войск вблизи украинской границы, заявил глава МИД России Сергей Лавров 13 апреля
Год спустя МИД РФ заявил, что инцидент с Навальным был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.
 
НовостиАлексей НавальныйСкрипальВеликобританияФРГМИД РФГенассамблея ООНотравлениеинцидент
 
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