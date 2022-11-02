https://ukraina.ru/20221102/1040408147.html

МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном

МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном - 02.11.2022 Украина.ру

МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном

Россия продолжит добиваться от Великобритании ответов на свои вопросы, связанные с отравлением Скрипалей, а от ФРГ – на связанные с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом заявил 1 ноября на заседании Первого комитета ГА ООН заместитель главы российской делегации Константин Воронцов

2022-11-02T08:44

2022-11-02T08:44

2022-11-02T08:44

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Он обвинил страны НАТО во главе с США обвинить РФ в применении веществ нервно-паралитического действия, в то время как они, по его словам, не выполняют обязательства Конвенции о запрещении химического оружия, а также Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, были отравлены в Великобритании в 2018 году. Позднее Великобритания обвинила РФ в причастности к отравлению. Москва категорически отрицает эти обвинения, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил британским коллегам десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию инцидента, в ходе которого пострадали российские граждане, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.Навальному в 2020 году стало плохо в самолёте по пути из Томска, он был снят с рейса и госпитализирован в Омске. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Ядов в его организме найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждёт ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответов на них получено не было.Год спустя МИД РФ заявил, что инцидент с Навальным был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.

https://ukraina.ru/20190828/1024754550.html

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новости, алексей навальный, скрипаль, великобритания, фрг, мид рф, генассамблея оон, отравление, инцидент