https://ukraina.ru/20221102/1040407112.html

Борьба с Петром I в темноте. Чем живет Полтава в период энергетического кризиса

Борьба с Петром I в темноте. Чем живет Полтава в период энергетического кризиса - 02.11.2022 Украина.ру

Борьба с Петром I в темноте. Чем живет Полтава в период энергетического кризиса

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T08:35

2022-11-02T08:35

2022-11-02T08:35

эксклюзив

полтава

украина

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Полтава на этой неделе погрузилась во тьму, как и многие другие города Украины. До недавнего времени энергетическая инфраструктура Полтавской области была еще в состоянии справляться повреждениями, но теперь и она посыпалась. Власти области заявляют, что в ночь на 1 ноября 10 беспилотников атаковали область, но шесть из них якобы удалось сбить. Дмитрий Лунин, губернатор области, заявил, что войска РФ якобы запустили "иранские шахиды" из Гуляй-Поля Запорожской области, что звучит несколько странно, так как данный город находится еще под контролем Киева.Известно, что одним из объектов, куда попали дрон-камикадзе, вызвав пожар, стали складские помещения "Новой почты", общей площадью 3600 квадратных метров. Из-за отсутствия электроэнергии в городе не работают светофоры, в результате чего на многих перекрестках образовались длинные пробки. Местные жители требуют уже включить отопление во всех районах города (пока оно есть только на нескольких улицах) ради экономии электроэнергии, ведь не секрет, что при +3 по ночам люди греются электрообогревателями. В городе и области ввели графики поочередного отключения электроэнергии, но, как оказалось, соблюдать их не представляется возможности, поэтому аварийные отключения происходят по всему городу сразу и надолго.Для борьбы с дронами полтавский областной военкомат объявил о формировании в области 300 пунктов визуального наблюдения за беспилотниками. Дежурить с биноклями на вышках должны члены местных группировок территориальной обороны, но обеспечить их обмундированием должны территориальные общины. Для теробороны и ВСУ в области начали сбор средств на дальнебойные фонари, которые, как считается, помогут находить беспилотники в ночном небе.Удары по энергетической инфраструктуре вынудили ряд предприятий области остановить работу. Одной из крупнейших добывающих компаний области является горнорудная Ferrexpo, занимающаяся добычей железной руды. Компания входит в орбиту украинского олигарха Константина Жеваго и поставляет продукцию на заводы стран Восточной Европы. В середине октября компания приостановила свою деятельность, но 1 ноября смогла изыскать лишнюю электроэнергию и заявила на Лондонской фондовой бирже о возобновлении работы. "Ремонтные работы сейчас достаточно продвинулись, чтобы разрешить частичное возобновление производственной деятельности на ее предприятиях в центральной Украине", – говорится в заявлении Ferrexpo.Пока Полтава погружается в темноту, а кризисные явления в энергетике нарастают, чиновники областной администрации заняты совсем другими вопросами. Украинский институт национальной памяти и Министерство культуры всерьез взялись за полтавских чиновников, требуя от них большего рвения в "декоммунизации" и "деколонизации". УИНП регулярно проводит для десятков чиновников семинары, объясняя "политику партии" и указывая, где еще в городе сохранился какой-нибудь кусок советской мозаики или переулок Пушкина. Министерство культуры в рамках "борьбы с тоталитаризмом" требует снести дореволюционные памятники, посвященные Полтавской битве. Сама битва 1709 года официально трактуется, как "победа России над союзными войсками Украины и Швеции". Шведский король Карл XII, вероятно, был бы крайне удивлен, если бы узнал, что он был союзником Украины. Сейчас памятники на месте отдыха Петра I, коменданту крепости Алексею Келину и Монумент славы в форме фигуры орла накрыты украинскими флагами.Мэр города Александр Мамай, у которого давний конфликт с Офисом президента, до сих пор сопротивлялся уничтожению памятников. "Хочу подчеркнуть, что пока не будет соответствующего закона от Верховной Рады, и пока я буду главой города, сносить памятники никто не будет. Это моя принципиальная позиция. Если будет когда-нибудь решение Верховной Рады про снесение памятников, то я все равно не смогу этого сделать. Я тогда лучше напишу заявление о сложении с себя полномочий главы города, пускай тогда на моем месте это делает кто-то другой", - заявил мэр Полтавы. Правда в таких случаях на Украине националисты и неонацисты обычно не ждут законов, а действуют самостоятельно и самыми варварскими методами, невзирая на мнение мэра или жителей.

https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html

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эксклюзив, полтава, украина