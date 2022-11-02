https://ukraina.ru/20221102/1040400086.html

Владислав Мицкевич об отказе от зерновой сделки: Проблема российской политики в низкой исполнимости угроз

Владислав Мицкевич об отказе от зерновой сделки: Проблема российской политики в низкой исполнимости угроз - 02.11.2022 Украина.ру

Владислав Мицкевич об отказе от зерновой сделки: Проблема российской политики в низкой исполнимости угроз

Во вторник, 1 ноября, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия... Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T11:55

2022-11-02T11:55

2022-11-02T11:55

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Во вторник, 1 ноября, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Турции подчеркнул, что его страна продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с зерновой сделкой. Он также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.Бывший дипломатический работник МИД России, а ныне управляющий партнер инвестиционной компании Владислав Мицкевич в комментарии по поводу зерновой сделки рассказал, в чем видит основную проблему российской дипломатии.- Владислав, что произошло с зерновой сделкой?- Зерновая сделка - это хороший случай, чтобы еще раз напомнить: если выпустить джинна из бутылки, очень сложно запихнуть его обратно. Наши соперники, бывшие так называемые партнеры, я уже не говорю про киевский режим, играют на всём сразу. Они ведут тотальную войну на тотальное уничтожение.Мы до недавнего времени вели кампанию, лежа на диване, рассчитывая сразиться со всем западным миром, не снимая тапочек. Сейчас ситуация постепенно меняется, но наши враги поставили на свою победу все. И каждый раз, когда мы делаем уступку, отменить ее потом, отмотать ситуацию обратно нельзя. Любую уступку надо взвешивать, перед тем как на нее идти. Мы же по каким-то причинам – этическим, политическим, военным – согласившись на вывоз зерна, столкнулись с неприятными для нас последствиями. И теперь не можем вернуть ситуацию в исходное состояние.- Да, но с самого верха признали, что нас уже обманывали, например, с обещанием не расширять НАТО…- Да, если мы уяснили еще в 90-е или в нулевые, что с расширением нас обманули, то зачем мы идем на сделки в расчете на то же, что те, кто нас кинул по-крупному, будут внезапно честными на этот раз? Это странно, как минимум.- Если взять шире, то в чем проблема российской дипломатии?- Надо разделять дипломатию как средство достижения внешнеполитических целей и внешнеполитическую цель существования государства. Что касается первого, то МИД реализует внешнеполитическую линию руководства страны, делает это в соответствии с традициями российской или советской дипломатии. Что касается политического целеполагания в международных делах, то у нас есть проблемы. Вся наша внешняя политика реактивная – мы не преследуем свои цели, а реагируем на чьи-то действия. Не мы определяем повестку.- Надо вести себя так же нагло как украинские "партнеры"?- Не думаю, что то, как себя ведут киевские – отход от любых дипломатических традиций и обычаев, так нагло и хабалисто – что стоит себя вести так же. Но знать и защищать свои интересны – надо. Как мне рассказал один коллега из моей альма-матер, МГИМО, один из студентов на вопрос "в чем главная проблема российской внешней политики?" ответил: "в низкой исполнимости угроз". По-моему, очень точно.- Есть перспектива, при которой мы потеряем лицо?- Если мы сказали, что выходим из зерновой сделки и суда будут ходить в порты с зерном мимо нас, то мы, естественно, потеряем лицо. Это еще не конец света. И под носом китайцев на Тайвань летала [спикер Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, и Пекин терял лицо. Но обошлось. Уважающая себя держава должна этого избегать. Но, повторюсь, это не конец света. Надо извлекать уроки из таких ситуаций. Если мы предпримем меры, чтобы блокировать пути судов, то это чревато эскалацией, и надо осознавать это.- Есть нередко мнение, что мы отстаем на шаг или два от развития событий. Вы его разделяете?- Военная мобилизация, которая сейчас идет, это тема апреля. Весной о необходимости таких мер не говорил только ленивый. Лучше поздно, чем никогда, но все же хорошо бы это сделать еще весной.

https://ukraina.ru/20221101/1040364880.html

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Филипп Прокудин

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