Главное на 2 ноября: в России и в мире
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Главное на 2 ноября: в России и в мире
Главное на 2 ноября: в России и в мире
Главное на 2 ноября: в России и в мире
На космодроме Плесецк планируется запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутником, в Германии готовят доклад об уровне безработицы в октябре, Минэнерго США сообщит о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Об этих и других событиях дня читайте в подборке на сайте Украина.ру
2022-11-02T03:04
2022-11-02T03:04
эксклюзив
анонс
россия
украина
плесецк (космодром)
германия
сша
безработица
нефть
запасы
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РоссияВ Совете Федерации РФ пройдет пленарное заседаниеВ рамках заседания запланировано выступление председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который прилетел в столицу России на три дня.Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политикиПройдет III Всероссийский форум "Народы России"Форум организует Федеральное агентство по делам национальностей 2 и 3 ноября. В его рамках состоится саммит коренных малочисленных народов Арктики.Участники обсудят потенциал традиционной экономики, модернизацию систем жизнеобеспечения, а также трансграничное сотрудничество коренных малочисленных народов Арктики в качестве драйверов их устойчивого развития в современных условиях. Состоится обсуждение актуальных подходов к сохранению языков и культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики.На космодроме Плесецк состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутникомОтмечается, что пуск "в интересах обороноспособности страны" назначен на промежуток времени с 09:00 до 12:00 по Москве.Резервными датами пуска назначены 3, 4 и 5 ноября.Экспортная пошлина на пшеницу из России снизитсяСо 2 по 9 ноября пошлина снизится до 2 тыс. 923,2 рубля с 3,028 тыс. рублей за тонну неделей ранее. Пошлина на ячмень уменьшится до 2 тыс. 414,3 рубля с 2 тыс. 524,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 637,3 рубля с 1 тыс. 909,1 рубля.Ближнее зарубежьеВ Азербайджане пройдет заседание комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым и финансовым вопросамДля справки: Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 г. по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств-членов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Северная Македония (с 1 января 2022 года), Сербия, Турция, Украина.МирФедеральное агентство по трудоустройству Германии сообщит об уровне безработицы в октябреНапомним, уровень безработицы в Германии в сентябре остался на уровне августа в 5,5%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.При этом число безработных в стране увеличилось на 14 тысяч за месяц и составило 2,51 миллиона человек.Минэнерго США опубликует доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в странеЦены на нефть показывают неоднозначную динамику после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось. Ограничение предложения удерживает их в узком диапазоне.25 октября 2022 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,3%, до 91,5 долл. США/барр.Фьючерсы на нефть сорта WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,4%, до 84,9 долл. США/барр.Папа римский Франциск отслужит мессу о кардиналах и епископах, умерших в течение последнего годаУтром 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, при Алтаре кафедры в соборе Святого Петра Епископ Рима возглавит заупокойную Мессу по кардиналам и епископам, скончавшимся в течение последнего года.В Индонезии откроется межрелигиозный форум G20
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эксклюзив, анонс, россия, украина, плесецк (космодром), германия, сша, безработица, нефть, запасы
Эксклюзив, анонс, Россия, Украина, Плесецк (космодром), Германия, США, безработица, нефть, запасы

Главное на 2 ноября: в России и в мире

03:04 02.11.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
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На космодроме Плесецк планируется запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутником, в Германии готовят доклад об уровне безработицы в октябре, Минэнерго США сообщит о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Об этих и других событиях дня читайте в подборке на сайте Украина.ру

Россия

В Совете Федерации РФ пройдет пленарное заседание
В рамках заседания запланировано выступление председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который прилетел в столицу России на три дня.
Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики
Пройдет III Всероссийский форум "Народы России"
Форум организует Федеральное агентство по делам национальностей 2 и 3 ноября. В его рамках состоится саммит коренных малочисленных народов Арктики.
Участники обсудят потенциал традиционной экономики, модернизацию систем жизнеобеспечения, а также трансграничное сотрудничество коренных малочисленных народов Арктики в качестве драйверов их устойчивого развития в современных условиях. Состоится обсуждение актуальных подходов к сохранению языков и культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики.
На космодроме Плесецк состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутником
Отмечается, что пуск "в интересах обороноспособности страны" назначен на промежуток времени с 09:00 до 12:00 по Москве.
Резервными датами пуска назначены 3, 4 и 5 ноября.
Экспортная пошлина на пшеницу из России снизится
Со 2 по 9 ноября пошлина снизится до 2 тыс. 923,2 рубля с 3,028 тыс. рублей за тонну неделей ранее. Пошлина на ячмень уменьшится до 2 тыс. 414,3 рубля с 2 тыс. 524,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 637,3 рубля с 1 тыс. 909,1 рубля.

Ближнее зарубежье

В Азербайджане пройдет заседание комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым и финансовым вопросам
Для справки: Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 г. по инициативе России и Турции.
В ее состав входят делегации парламентов 13 государств-членов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Северная Македония (с 1 января 2022 года), Сербия, Турция, Украина.

Мир

Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщит об уровне безработицы в октябре
Напомним, уровень безработицы в Германии в сентябре остался на уровне августа в 5,5%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом число безработных в стране увеличилось на 14 тысяч за месяц и составило 2,51 миллиона человек.
Минэнерго США опубликует доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
Цены на нефть показывают неоднозначную динамику после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось. Ограничение предложения удерживает их в узком диапазоне.

25 октября 2022 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,3%, до 91,5 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,4%, до 84,9 долл. США/барр.
Папа римский Франциск отслужит мессу о кардиналах и епископах, умерших в течение последнего года
Утром 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, при Алтаре кафедры в соборе Святого Петра Епископ Рима возглавит заупокойную Мессу по кардиналам и епископам, скончавшимся в течение последнего года.

В Индонезии откроется межрелигиозный форум G20
Зарубежные страны. Индонезия. Виды Бали - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 09:23
Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и БайденаЕсли президент РФ Владимир Путин будет лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавариш
 
ЭксклюзиванонсРоссияУкраинаПлесецк (космодром)ГерманияСШАбезработицанефтьзапасы
 
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