https://ukraina.ru/20221102/1040397724.html

Главное на 2 ноября: в России и в мире

Главное на 2 ноября: в России и в мире

Главное на 2 ноября: в России и в мире

На космодроме Плесецк планируется запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутником, в Германии готовят доклад об уровне безработицы в октябре, Минэнерго США сообщит о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Об этих и других событиях дня читайте в подборке на сайте Украина.ру

2022-11-02T03:04

2022-11-02T03:04

2022-11-02T03:04

эксклюзив

анонс

россия

украина

плесецк (космодром)

германия

сша

безработица

нефть

запасы

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РоссияВ Совете Федерации РФ пройдет пленарное заседаниеВ рамках заседания запланировано выступление председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который прилетел в столицу России на три дня.Состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политикиПройдет III Всероссийский форум "Народы России"Форум организует Федеральное агентство по делам национальностей 2 и 3 ноября. В его рамках состоится саммит коренных малочисленных народов Арктики.Участники обсудят потенциал традиционной экономики, модернизацию систем жизнеобеспечения, а также трансграничное сотрудничество коренных малочисленных народов Арктики в качестве драйверов их устойчивого развития в современных условиях. Состоится обсуждение актуальных подходов к сохранению языков и культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики.На космодроме Плесецк состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутникомОтмечается, что пуск "в интересах обороноспособности страны" назначен на промежуток времени с 09:00 до 12:00 по Москве.Резервными датами пуска назначены 3, 4 и 5 ноября.Экспортная пошлина на пшеницу из России снизитсяСо 2 по 9 ноября пошлина снизится до 2 тыс. 923,2 рубля с 3,028 тыс. рублей за тонну неделей ранее. Пошлина на ячмень уменьшится до 2 тыс. 414,3 рубля с 2 тыс. 524,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 637,3 рубля с 1 тыс. 909,1 рубля.Ближнее зарубежьеВ Азербайджане пройдет заседание комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым и финансовым вопросамДля справки: Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 г. по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств-членов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Северная Македония (с 1 января 2022 года), Сербия, Турция, Украина.МирФедеральное агентство по трудоустройству Германии сообщит об уровне безработицы в октябреНапомним, уровень безработицы в Германии в сентябре остался на уровне августа в 5,5%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.При этом число безработных в стране увеличилось на 14 тысяч за месяц и составило 2,51 миллиона человек.Минэнерго США опубликует доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в странеЦены на нефть показывают неоднозначную динамику после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось. Ограничение предложения удерживает их в узком диапазоне.25 октября 2022 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,3%, до 91,5 долл. США/барр.Фьючерсы на нефть сорта WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,4%, до 84,9 долл. США/барр.Папа римский Франциск отслужит мессу о кардиналах и епископах, умерших в течение последнего годаУтром 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, при Алтаре кафедры в соборе Святого Петра Епископ Рима возглавит заупокойную Мессу по кардиналам и епископам, скончавшимся в течение последнего года.В Индонезии откроется межрелигиозный форум G20

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эксклюзив, анонс, россия, украина, плесецк (космодром), германия, сша, безработица, нефть, запасы