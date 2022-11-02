https://ukraina.ru/20221102/1040389714.html

Бородай ответил, почему Киев "уперся" в Херсон

Бородай ответил, почему Киев "уперся" в Херсон - 02.11.2022 Украина.ру

Бородай ответил, почему Киев "уперся" в Херсон

Ситуация на фронте напряженная. В том числе и потому, что для киевского режима имеет колоссальное идеологическое значение судьба Херсона. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай

2022-11-02T05:07

2022-11-02T05:07

2022-11-02T05:07

новости

бородай

киев

херсон

депутат

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По его словам, ситуация на фронте сложная и довольно напряженная на севере. То же можно сказать и о херсонском направлении, которое имеет для киевского режима колоссальное идеологическое значение."Для них цель не столько военная, точнее, военная, но, прежде всего, идеологическая — захват Херсона любыми способами, выход на Херсон, и естественно, они транслируют в своих СМИ, телеграм-каналах, в "Ютубах", что Херсон уже практически под ними, он захвачен и будет захвачен окончательно, что является ложью", - подытожил Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бородай, киев, херсон, депутат