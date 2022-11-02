https://ukraina.ru/20221102/1040389714.html
Бородай ответил, почему Киев "уперся" в Херсон
Бородай ответил, почему Киев "уперся" в Херсон - 02.11.2022 Украина.ру
Бородай ответил, почему Киев "уперся" в Херсон
Ситуация на фронте напряженная. В том числе и потому, что для киевского режима имеет колоссальное идеологическое значение судьба Херсона. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-11-02T05:07
2022-11-02T05:07
2022-11-02T05:07
новости
бородай
киев
херсон
депутат
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По его словам, ситуация на фронте сложная и довольно напряженная на севере. То же можно сказать и о херсонском направлении, которое имеет для киевского режима колоссальное идеологическое значение."Для них цель не столько военная, точнее, военная, но, прежде всего, идеологическая — захват Херсона любыми способами, выход на Херсон, и естественно, они транслируют в своих СМИ, телеграм-каналах, в "Ютубах", что Херсон уже практически под ними, он захвачен и будет захвачен окончательно, что является ложью", - подытожил Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бородай, киев, херсон, депутат
Бородай ответил, почему Киев "уперся" в Херсон
Ситуация на фронте напряженная. В том числе и потому, что для киевского режима имеет колоссальное идеологическое значение судьба Херсона. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
"Один из наших батальонов боевого армейского резерва находится в районе Кременной, там ситуация серьезная, обостренная, она была обострена в районе Терновой, сейчас в районе Житловки идут достаточно серьезные бои, там ожидается попытка наступления", - рассказал Бородай.
По его словам, ситуация на фронте сложная и довольно напряженная на севере. То же можно сказать и о херсонском направлении, которое имеет для киевского режима колоссальное идеологическое значение.
"Для них цель не столько военная, точнее, военная, но, прежде всего, идеологическая — захват Херсона любыми способами, выход на Херсон, и естественно, они транслируют в своих СМИ, телеграм-каналах, в "Ютубах", что Херсон уже практически под ними, он захвачен и будет захвачен окончательно, что является ложью", - подытожил Бородай.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: