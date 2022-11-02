https://ukraina.ru/20221102/1040373560.html

Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области

Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области - 02.11.2022 Украина.ру

Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T16:08

2022-11-02T16:08

2022-11-02T16:36

александр чаленко

эксклюзив

украина

россия

сво

харьков

днепр

запорожье

отдых

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/01/1040375585_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_4692db7cfe20fc87d256bbc267d81d37.jpg.webp

После того как в середине сентября власти Херсонской области объявили об эвакуации жителей с правого берега Днепра на левый, Геническ стал неформальной столицей области. Именно сюда перевели практически всех чиновников военно-гражданской администрации.Геническ – небольшой курортный городок, в котором живут 15-20 тысяч человек. Город можно условно разделить на две части: собственно городскую и курортную зону под названием Геническая Горка. Последняя находится непосредственно на Арабатской Стрелке – небольшого в ширину (примерно с километр), узкого, но длинного перешейка, который соединяет Херсонскую область с Керченским полуостровом.Геническ стоит на Азовском море. Большие протяженные пляжи, прозрачное. Чистое море. Развитая курортная инфраструктура. Вдоль набережных расположились десятки современных отелей и гостевых домов. Правда, все они оформлены как дачи. Геническ – ухоженный городок: зеленый, чистый, преобладает частный сектор, небольшие дома. Центральная улица – бульвар с бесчисленным количеством ресторанов. Днем на стоянках припарковано много дорогих иномарок.Собеседник издания Украина.ру, работающий в военно-гражданской администрации Херсонской области, рассказал, что Геническ – более пророссийский город, чем Херсон.В городе есть небольшой порт и необычный памятник украинско-грузинской дружбе: выкрашенные золотой краской украинец и грузин в национальных одеждах, взявшись за руки, стоят на небольшом постаменте на центральной улице Геническа.Российский бизнесмен из Москвы Алексей (имя изменено по его просьбе) давно отметил пятидесятилетний юбилей. Сухопарый, короткие волосы и борода с сединой, доброжелательный, спокойный, интеллигентный. В Геническе он с 2014 года. Владеет отелем с бассейном и рестораном. В 2013 году питерский товарищ Алексея предложил ему вложить деньги в гостиничный и ресторанный бизнес в городке, и уже в декабре была заключена сделка. А весной 2014 года началась война.Мужчина рассказывает, что наличие российского гражданства не мешало вести бизнес. "За все 8 лет из-за моего паспорта не было вообще никаких проблем ни с властями, ни с украинскими гражданами. Никто мне не мешал работать. Никто меня не прессовал, никто на меня или на мой бизнес не наезжал", – сообщает Алексей.Вспоминает он и "украинский период". "При Украине в Геническе городские власти жили отдельно, а горожане – отдельно. Никто из горожан не платил налогов. Спрашивал у них: почему? Отвечали: а зачем платить – все равно разворуют. Но при этом жаловались, что ничего для города не делается. Вот тут в Арабатской Горке до 2016 года центральная улица даже не была освещена.Геническ – это курорт эконом-класса. До 2014 года сюда ездили отдыхать россияне (процентов 40) и белорусы (15%), остальные были из Украины – в основном Харьков. Россиян очень любили, потому что они были с деньгами. Например, человек приезжал из Мурманска и заселялся в гостиницу на месяц. Денег не считал. Просто говорил: "Дайте мне вон ту бутылку, и ту, и вот эти две страницы в меню". А вот отдыхающие с Западной Украины были прижимистые: приезжали многочисленной компанией на микроавтобусе, привозили все продукты с собой – мешок картошки, лук… Кто-то из моих знакомых видел в сетке живых кур, которым сворачивали шеи и готовили", – рассказывает мужчина.Многое изменилось в 2014 году. Ни россияне, ни белорусы больше не ездили. Одесса и Николаев в Геническ тоже – у них свое море. А в 2022 году все снова изменилось. Ни западенцев, ни харьковчан, ни днепропетровцев среди клиентов Алексея больше нет. При этом в его гостинице даже осенью нет свободных номеров – но заселена она беженцами из Херсона и Новой Каховки, а также эвакуированными чиновниками из Херсона. Если в прошлом году номер стоил 1200 гривен (по тогдашнему курсу – 3000 рублей), то сегодня – только 300 (по сегодняшнему курсу – 375 рублей).– Отдаю номера просто за коммуналку. Деньги же делаю на ресторане.– А почему так дешево? – Вы что, не понимаете? Это же беженцы. Люди уехали от обстрелов! Они же совсем без денег!О настроениях в городе Алексей говорит так: в 2014 году 90% горожан были за Россию. Но последние 8 лет внесли свои коррективы: благодаря украинскому телевизору теперь в городе сторонников России и Украины примерно поровну – 50 на 50.Аналогичная оценка – у генического пенсионера Федора Николаевича. "Тут все ждут, выжидают, чем все закончится. Виду не подают. Вы вот спрашиваете, как было при Украине. А вот так: никто ни за что официально не платил. Все шло мимо кассы. Вот я у частника работал 15 лет на рынке. При этом официально не числился. Вот сейчас пришло время начислять пенсию, а стажа у меня нет – все же было неофициально. Получаю от России социальное пособие в 10 тысяч рублей. Получает ли его жена? Нет еще – она у меня молодая. На 9 лет младше меня".Впрочем, Федор Николаевич считает, что, если ситуация на фронте будет переломлена в пользу России, гениченцы в большинстве своем будут за Россию.

https://ukraina.ru/20221021/1040004681.html

https://ukraina.ru/20221101/1040366873.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

александр чаленко, эксклюзив, украина, россия, сво, харьков, днепр, запорожье, отдых, херсонская область, геническ