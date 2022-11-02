Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области - 02.11.2022 Украина.ру
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Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области
Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области - 02.11.2022 Украина.ру
Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области
Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T16:08
2022-11-02T16:36
александр чаленко
эксклюзив
украина
россия
сво
харьков
днепр
запорожье
отдых
херсонская область
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После того как в середине сентября власти Херсонской области объявили об эвакуации жителей с правого берега Днепра на левый, Геническ стал неформальной столицей области. Именно сюда перевели практически всех чиновников военно-гражданской администрации.Геническ – небольшой курортный городок, в котором живут 15-20 тысяч человек. Город можно условно разделить на две части: собственно городскую и курортную зону под названием Геническая Горка. Последняя находится непосредственно на Арабатской Стрелке – небольшого в ширину (примерно с километр), узкого, но длинного перешейка, который соединяет Херсонскую область с Керченским полуостровом.Геническ стоит на Азовском море. Большие протяженные пляжи, прозрачное. Чистое море. Развитая курортная инфраструктура. Вдоль набережных расположились десятки современных отелей и гостевых домов. Правда, все они оформлены как дачи. Геническ – ухоженный городок: зеленый, чистый, преобладает частный сектор, небольшие дома. Центральная улица – бульвар с бесчисленным количеством ресторанов. Днем на стоянках припарковано много дорогих иномарок.Собеседник издания Украина.ру, работающий в военно-гражданской администрации Херсонской области, рассказал, что Геническ – более пророссийский город, чем Херсон.В городе есть небольшой порт и необычный памятник украинско-грузинской дружбе: выкрашенные золотой краской украинец и грузин в национальных одеждах, взявшись за руки, стоят на небольшом постаменте на центральной улице Геническа.Российский бизнесмен из Москвы Алексей (имя изменено по его просьбе) давно отметил пятидесятилетний юбилей. Сухопарый, короткие волосы и борода с сединой, доброжелательный, спокойный, интеллигентный. В Геническе он с 2014 года. Владеет отелем с бассейном и рестораном. В 2013 году питерский товарищ Алексея предложил ему вложить деньги в гостиничный и ресторанный бизнес в городке, и уже в декабре была заключена сделка. А весной 2014 года началась война.Мужчина рассказывает, что наличие российского гражданства не мешало вести бизнес. "За все 8 лет из-за моего паспорта не было вообще никаких проблем ни с властями, ни с украинскими гражданами. Никто мне не мешал работать. Никто меня не прессовал, никто на меня или на мой бизнес не наезжал", – сообщает Алексей.Вспоминает он и "украинский период". "При Украине в Геническе городские власти жили отдельно, а горожане – отдельно. Никто из горожан не платил налогов. Спрашивал у них: почему? Отвечали: а зачем платить – все равно разворуют. Но при этом жаловались, что ничего для города не делается. Вот тут в Арабатской Горке до 2016 года центральная улица даже не была освещена.Геническ – это курорт эконом-класса. До 2014 года сюда ездили отдыхать россияне (процентов 40) и белорусы (15%), остальные были из Украины – в основном Харьков. Россиян очень любили, потому что они были с деньгами. Например, человек приезжал из Мурманска и заселялся в гостиницу на месяц. Денег не считал. Просто говорил: "Дайте мне вон ту бутылку, и ту, и вот эти две страницы в меню". А вот отдыхающие с Западной Украины были прижимистые: приезжали многочисленной компанией на микроавтобусе, привозили все продукты с собой – мешок картошки, лук… Кто-то из моих знакомых видел в сетке живых кур, которым сворачивали шеи и готовили", – рассказывает мужчина.Многое изменилось в 2014 году. Ни россияне, ни белорусы больше не ездили. Одесса и Николаев в Геническ тоже – у них свое море. А в 2022 году все снова изменилось. Ни западенцев, ни харьковчан, ни днепропетровцев среди клиентов Алексея больше нет. При этом в его гостинице даже осенью нет свободных номеров – но заселена она беженцами из Херсона и Новой Каховки, а также эвакуированными чиновниками из Херсона. Если в прошлом году номер стоил 1200 гривен (по тогдашнему курсу – 3000 рублей), то сегодня – только 300 (по сегодняшнему курсу – 375 рублей).– Отдаю номера просто за коммуналку. Деньги же делаю на ресторане.– А почему так дешево? – Вы что, не понимаете? Это же беженцы. Люди уехали от обстрелов! Они же совсем без денег!О настроениях в городе Алексей говорит так: в 2014 году 90% горожан были за Россию. Но последние 8 лет внесли свои коррективы: благодаря украинскому телевизору теперь в городе сторонников России и Украины примерно поровну – 50 на 50.Аналогичная оценка – у генического пенсионера Федора Николаевича. "Тут все ждут, выжидают, чем все закончится. Виду не подают. Вы вот спрашиваете, как было при Украине. А вот так: никто ни за что официально не платил. Все шло мимо кассы. Вот я у частника работал 15 лет на рынке. При этом официально не числился. Вот сейчас пришло время начислять пенсию, а стажа у меня нет – все же было неофициально. Получаю от России социальное пособие в 10 тысяч рублей. Получает ли его жена? Нет еще – она у меня молодая. На 9 лет младше меня".Впрочем, Федор Николаевич считает, что, если ситуация на фронте будет переломлена в пользу России, гениченцы в большинстве своем будут за Россию.
https://ukraina.ru/20221021/1040004681.html
https://ukraina.ru/20221101/1040366873.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр чаленко, эксклюзив, украина, россия, сво, харьков, днепр, запорожье, отдых, херсонская область, геническ
Александр Чаленко, Эксклюзив, Украина, Россия, СВО, Харьков, Днепр, Запорожье, отдых, Херсонская область, Геническ

Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области

16:08 02.11.2022 (обновлено: 16:36 02.11.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Ivan Shestak
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© commons.wikimedia.org / Ivan Shestak
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
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После того как в середине сентября власти Херсонской области объявили об эвакуации жителей с правого берега Днепра на левый, Геническ стал неформальной столицей области. Именно сюда перевели практически всех чиновников военно-гражданской администрации.
Геническ – небольшой курортный городок, в котором живут 15-20 тысяч человек. Город можно условно разделить на две части: собственно городскую и курортную зону под названием Геническая Горка. Последняя находится непосредственно на Арабатской Стрелке – небольшого в ширину (примерно с километр), узкого, но длинного перешейка, который соединяет Херсонскую область с Керченским полуостровом.
Геническ стоит на Азовском море. Большие протяженные пляжи, прозрачное. Чистое море. Развитая курортная инфраструктура. Вдоль набережных расположились десятки современных отелей и гостевых домов. Правда, все они оформлены как дачи.
Геническ – ухоженный городок: зеленый, чистый, преобладает частный сектор, небольшие дома. Центральная улица – бульвар с бесчисленным количеством ресторанов. Днем на стоянках припарковано много дорогих иномарок.
Собеседник издания Украина.ру, работающий в военно-гражданской администрации Херсонской области, рассказал, что Геническ – более пророссийский город, чем Херсон.
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В городе есть небольшой порт и необычный памятник украинско-грузинской дружбе: выкрашенные золотой краской украинец и грузин в национальных одеждах, взявшись за руки, стоят на небольшом постаменте на центральной улице Геническа.
Российский бизнесмен из Москвы Алексей (имя изменено по его просьбе) давно отметил пятидесятилетний юбилей. Сухопарый, короткие волосы и борода с сединой, доброжелательный, спокойный, интеллигентный. В Геническе он с 2014 года. Владеет отелем с бассейном и рестораном.
В 2013 году питерский товарищ Алексея предложил ему вложить деньги в гостиничный и ресторанный бизнес в городке, и уже в декабре была заключена сделка. А весной 2014 года началась война.
Мужчина рассказывает, что наличие российского гражданства не мешало вести бизнес.
"За все 8 лет из-за моего паспорта не было вообще никаких проблем ни с властями, ни с украинскими гражданами. Никто мне не мешал работать. Никто меня не прессовал, никто на меня или на мой бизнес не наезжал", – сообщает Алексей.
Вспоминает он и "украинский период".
"При Украине в Геническе городские власти жили отдельно, а горожане – отдельно. Никто из горожан не платил налогов. Спрашивал у них: почему? Отвечали: а зачем платить – все равно разворуют. Но при этом жаловались, что ничего для города не делается. Вот тут в Арабатской Горке до 2016 года центральная улица даже не была освещена.
Геническ – это курорт эконом-класса. До 2014 года сюда ездили отдыхать россияне (процентов 40) и белорусы (15%), остальные были из Украины – в основном Харьков. Россиян очень любили, потому что они были с деньгами.
Например, человек приезжал из Мурманска и заселялся в гостиницу на месяц. Денег не считал. Просто говорил: "Дайте мне вон ту бутылку, и ту, и вот эти две страницы в меню".
А вот отдыхающие с Западной Украины были прижимистые: приезжали многочисленной компанией на микроавтобусе, привозили все продукты с собой – мешок картошки, лук… Кто-то из моих знакомых видел в сетке живых кур, которым сворачивали шеи и готовили", – рассказывает мужчина.
Многое изменилось в 2014 году. Ни россияне, ни белорусы больше не ездили. Одесса и Николаев в Геническ тоже – у них свое море.
А в 2022 году все снова изменилось. Ни западенцев, ни харьковчан, ни днепропетровцев среди клиентов Алексея больше нет. При этом в его гостинице даже осенью нет свободных номеров – но заселена она беженцами из Херсона и Новой Каховки, а также эвакуированными чиновниками из Херсона.
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Если в прошлом году номер стоил 1200 гривен (по тогдашнему курсу – 3000 рублей), то сегодня – только 300 (по сегодняшнему курсу – 375 рублей).
Отдаю номера просто за коммуналку. Деньги же делаю на ресторане.
– А почему так дешево?
– Вы что, не понимаете? Это же беженцы. Люди уехали от обстрелов! Они же совсем без денег!
О настроениях в городе Алексей говорит так: в 2014 году 90% горожан были за Россию. Но последние 8 лет внесли свои коррективы: благодаря украинскому телевизору теперь в городе сторонников России и Украины примерно поровну – 50 на 50.
Аналогичная оценка – у генического пенсионера Федора Николаевича.
"Тут все ждут, выжидают, чем все закончится. Виду не подают.
Вы вот спрашиваете, как было при Украине. А вот так: никто ни за что официально не платил. Все шло мимо кассы. Вот я у частника работал 15 лет на рынке. При этом официально не числился. Вот сейчас пришло время начислять пенсию, а стажа у меня нет – все же было неофициально. Получаю от России социальное пособие в 10 тысяч рублей.
Получает ли его жена? Нет еще – она у меня молодая. На 9 лет младше меня".
Впрочем, Федор Николаевич считает, что, если ситуация на фронте будет переломлена в пользу России, гениченцы в большинстве своем будут за Россию.
 
Александр ЧаленкоЭксклюзивУкраинаРоссияСВОХарьковДнепрЗапорожьеотдыхХерсонская областьГеническ
 
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