"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта - 01.11.2022 Украина.ру
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"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта
"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта - 01.11.2022 Украина.ру
"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта
Переговоры с Москвой по украинскому конфликту будут возможны только после победы киевского режима, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
2022-11-01T20:01
2022-11-01T20:01
новости
украина
россия
сша
белый дом
оружие
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«Урегулирование конфликта путем переговоров - то, чего очень хочет президент Байден: чтобы президент Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров», - заявил Кирби.Он уточнил, что для того, чтобы Зеленский упрочил свои позиции перед переговорами, США продолжат оказывать киевскому режиму военную поддержку «себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя».
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, белый дом, оружие
Новости, Украина, Россия, США, Белый дом, оружие

"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта

20:01 01.11.2022
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP / Alex Brandon
Читать в
Переговоры с Москвой по украинскому конфликту будут возможны только после победы киевского режима, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
«Урегулирование конфликта путем переговоров - то, чего очень хочет президент Байден: чтобы президент Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров», - заявил Кирби.
Он уточнил, что для того, чтобы Зеленский упрочил свои позиции перед переговорами, США продолжат оказывать киевскому режиму военную поддержку «себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя».
В США HIMARS стреляет конфетами по детям
09:56
В США HIMARS "расстрелял" детей конфетамиВ США, предположительно в штате Оклахома, организаторы детского праздника пригнали на площадку реактивную систему залпового огня HIMARS. Пусковую установку развернули в сторону детей, а затем имитировали выстрел. Детский утренник провели на военной базе Форт Стилл, видеозапись опубликовали в официальном Twitter гарнизона.
 
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Заголовок открываемого материала
20:01"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта
19:39Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
19:21Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
18:59Названо условие возобновления транзита украинского зерна по Черному морю
18:40Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
18:28Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
18:23Новая тактика СВО, будущее зерновой сделки. О чём говорили эксперты 1 ноября
18:13Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
18:12Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделки
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17:33Петр Акопов: Запад не рискнет прорвать блокаду, которую устроит Россия для кораблей с зерном
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17:26Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию
17:08Ситуация на грани: остался один удар по Киеву - Царёв
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