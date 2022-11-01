https://ukraina.ru/20221101/1040401905.html

"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта

"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта - 01.11.2022 Украина.ру

"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта

Переговоры с Москвой по украинскому конфликту будут возможны только после победы киевского режима, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

2022-11-01T20:01

2022-11-01T20:01

2022-11-01T20:01

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«Урегулирование конфликта путем переговоров - то, чего очень хочет президент Байден: чтобы президент Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров», - заявил Кирби.Он уточнил, что для того, чтобы Зеленский упрочил свои позиции перед переговорами, США продолжат оказывать киевскому режиму военную поддержку «себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя».

https://ukraina.ru/20221101/1040365374.html

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новости, украина, россия, сша, белый дом, оружие