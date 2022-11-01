"Победа Украины": В Белом доме объяснили свое видение переговоров по урегулированию украинского конфликта
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
© AP / Alex Brandon
Переговоры с Москвой по украинскому конфликту будут возможны только после победы киевского режима, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
«Урегулирование конфликта путем переговоров - то, чего очень хочет президент Байден: чтобы президент Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров», - заявил Кирби.
Он уточнил, что для того, чтобы Зеленский упрочил свои позиции перед переговорами, США продолжат оказывать киевскому режиму военную поддержку «себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя».
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