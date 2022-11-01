https://ukraina.ru/20221101/1040401440.html
Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы - 01.11.2022 Украина.ру
Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
Представитель ООН Исмини Палла заявила о прекращении движения судов с продовольствием из Одессы со 2 ноября
2022-11-01T19:39
2022-11-01T19:39
2022-11-01T19:39
зерно
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новости
украина
одесса
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"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какого-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказала она.29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.В этот же день МИД РФ объявил о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок.Однако часть судов, маршруты которых были согласованы до заявления о приостановке движения, продолжали двигаться по маршруту до 1 ноября.
https://ukraina.ru/20221031/1040353658.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, оон, новости, украина, одесса
зерно, ООН, Новости, Украина, Одесса
Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
Представитель ООН Исмини Палла заявила о прекращении движения судов с продовольствием из Одессы со 2 ноября
"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какого-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказала она.
29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
В этот же день МИД РФ объявил о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок.
Однако часть судов, маршруты которых были согласованы до заявления о приостановке движения, продолжали двигаться по маршруту до 1 ноября.