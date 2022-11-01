Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы - 01.11.2022 Украина.ру
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Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы - 01.11.2022 Украина.ру
Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
Представитель ООН Исмини Палла заявила о прекращении движения судов с продовольствием из Одессы со 2 ноября
2022-11-01T19:39
2022-11-01T19:39
зерно
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новости
украина
одесса
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"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какого-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказала она.29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.В этот же день МИД РФ объявил о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок.Однако часть судов, маршруты которых были согласованы до заявления о приостановке движения, продолжали двигаться по маршруту до 1 ноября.
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зерно, оон, новости, украина, одесса
зерно, ООН, Новости, Украина, Одесса

Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы

19:39 01.11.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Читать в
Представитель ООН Исмини Палла заявила о прекращении движения судов с продовольствием из Одессы со 2 ноября
"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какого-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказала она.
29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
В этот же день МИД РФ объявил о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок.
Однако часть судов, маршруты которых были согласованы до заявления о приостановке движения, продолжали двигаться по маршруту до 1 ноября.
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зерноООННовостиУкраинаОдесса
 
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Заголовок открываемого материала
19:39Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
19:21Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
18:59Названо условие возобновления транзита украинского зерна по Черному морю
18:40Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
18:28Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
18:23Новая тактика СВО, будущее зерновой сделки. О чём говорили эксперты 1 ноября
18:13Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
18:12Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделки
17:44Витренко уволили с должности главы "Нафтогаза"
17:39Вступить в НАТО, не привлекая внимания санитаров
17:33Петр Акопов: Запад не рискнет прорвать блокаду, которую устроит Россия для кораблей с зерном
17:29Военный эксперт рассказал, как ВСУ попали в ловушку российских информаторов
17:26Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию
17:08Ситуация на грани: остался один удар по Киеву - Царёв
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