https://ukraina.ru/20221101/1040401440.html

Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы

Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы - 01.11.2022 Украина.ру

Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы

Представитель ООН Исмини Палла заявила о прекращении движения судов с продовольствием из Одессы со 2 ноября

2022-11-01T19:39

2022-11-01T19:39

2022-11-01T19:39

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"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какого-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сказала она.29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.В этот же день МИД РФ объявил о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок.Однако часть судов, маршруты которых были согласованы до заявления о приостановке движения, продолжали двигаться по маршруту до 1 ноября.

https://ukraina.ru/20221031/1040353658.html

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зерно, оон, новости, украина, одесса