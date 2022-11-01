https://ukraina.ru/20221101/1040401317.html

Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины

Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины - 01.11.2022 Украина.ру

Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины

Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон 1 ноября заявил о повреждении порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины

2022-11-01T19:21

2022-11-01T19:21

2022-11-01T19:22

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энергетика

украина

владимир зеленский

крымский мост

теракт

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Ранее он заявлял о повреждении 30% энергетической инфраструктуры Украины.«(Россия) серьёзно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС», - приводит сайт Зеленского слова украинского лидера.Последний также отметил, что Украина приостановила процесс присоединения к европейской электросети ENTSO-E и экспорт электроэнергии в ЕС.Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом 8 октября.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергетика, украина, владимир зеленский, крымский мост, теракт