https://ukraina.ru/20221101/1040401317.html
Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины - 01.11.2022 Украина.ру
Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон 1 ноября заявил о повреждении порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины
2022-11-01T19:21
2022-11-01T19:21
2022-11-01T19:22
новости
энергетика
украина
владимир зеленский
крымский мост
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039487661_0:71:1082:680_1920x0_80_0_0_5855f984ead4e511cb69ba397507f1af.png
Ранее он заявлял о повреждении 30% энергетической инфраструктуры Украины.«(Россия) серьёзно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС», - приводит сайт Зеленского слова украинского лидера.Последний также отметил, что Украина приостановила процесс присоединения к европейской электросети ENTSO-E и экспорт электроэнергии в ЕС.Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом 8 октября.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039487661_70:0:997:695_1920x0_80_0_0_c87690bb5a8c311a1978cae7938f4de0.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, украина, владимир зеленский, крымский мост, теракт
Новости, энергетика, Украина, Владимир Зеленский, Крымский мост, теракт
Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
19:21 01.11.2022 (обновлено: 19:22 01.11.2022)
Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон 1 ноября заявил о повреждении порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины
Ранее он заявлял о повреждении 30% энергетической инфраструктуры Украины.
«(Россия) серьёзно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС», - приводит сайт Зеленского слова украинского лидера.
Последний также отметил, что Украина приостановила процесс присоединения к европейской электросети ENTSO-E и экспорт электроэнергии в ЕС.
Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом 8 октября.