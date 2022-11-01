Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины - 01.11.2022 Украина.ру
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Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины - 01.11.2022 Украина.ру
Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон 1 ноября заявил о повреждении порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины
2022-11-01T19:21
2022-11-01T19:22
новости
энергетика
украина
владимир зеленский
крымский мост
теракт
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Ранее он заявлял о повреждении 30% энергетической инфраструктуры Украины.«(Россия) серьёзно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС», - приводит сайт Зеленского слова украинского лидера.Последний также отметил, что Украина приостановила процесс присоединения к европейской электросети ENTSO-E и экспорт электроэнергии в ЕС.Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом 8 октября.
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новости, энергетика, украина, владимир зеленский, крымский мост, теракт
Новости, энергетика, Украина, Владимир Зеленский, Крымский мост, теракт

Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины

19:21 01.11.2022 (обновлено: 19:22 01.11.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон 1 ноября заявил о повреждении порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины
Ранее он заявлял о повреждении 30% энергетической инфраструктуры Украины.
«(Россия) серьёзно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС», - приводит сайт Зеленского слова украинского лидера.
Последний также отметил, что Украина приостановила процесс присоединения к европейской электросети ENTSO-E и экспорт электроэнергии в ЕС.
Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом 8 октября.
 
НовостиэнергетикаУкраинаВладимир ЗеленскийКрымский мосттеракт
 
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Заголовок открываемого материала
19:39Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
19:21Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
18:59Названо условие возобновления транзита украинского зерна по Черному морю
18:40Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
18:28Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
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