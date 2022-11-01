https://ukraina.ru/20221101/1040400999.html
Названо условие возобновления транзита украинского зерна по Черному морю
Названо условие возобновления транзита украинского зерна по Черному морю - 01.11.2022 Украина.ру
Названо условие возобновления транзита украинского зерна по Черному морю
Если Киев хочет в дальнейшем вывозить своё зерно морем, то ему придется предоставить гарантии неиспользования черноморского гуманитарного коридора в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в разговоре с послом Турции Мехметом Самсаром.
2022-11-01T18:59
2022-11-01T18:59
2022-11-01T18:59
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Как уточнили в МИД РФ, стороны особое внимание уделили перспективам зерновой сделки на фоне недавнего теракта в Севастополе."С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях", — говорится в сообщении ведомства.29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.В этот же день МИД РФ объявил о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок.
https://ukraina.ru/20221031/1040353658.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зерно, турция, россия
Новости, Украина, зерно, Турция, Россия
Названо условие возобновления транзита украинского зерна по Черному морю
Если Киев хочет в дальнейшем вывозить своё зерно морем, то ему придется предоставить гарантии неиспользования черноморского гуманитарного коридора в военных целях, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в разговоре с послом Турции Мехметом Самсаром.
Как уточнили в МИД РФ, стороны особое внимание уделили перспективам зерновой сделки на фоне недавнего теракта в Севастополе.
"С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях", — говорится в сообщении ведомства.
29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
В этот же день МИД РФ объявил о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок.