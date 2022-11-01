Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных

"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам

Украинский военнослужащий впервые с начала спецоперации дал интервью российским журналистам, не находясь в плену. Сейчас Виталий в военном госпитале в Одессе, имя изменено. Об этом 31 октября сообщают "Известия"