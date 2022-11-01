Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных - 01.11.2022 Украина.ру
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Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных - 01.11.2022 Украина.ру
Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
Украинские власти отказываются признавать свыше ста своих военнопленных, заявила представитель уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике Алина Нечаева 1 ноября
2022-11-01T18:40
2022-11-01T18:40
пленные
новости
украина
лнр
обмен
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Она отметила, что эти пленные содержатся в исправительных учреждениях ЛНР. Все они не признаются Киевом военнопленными и их не включают в обменные списки."Это не семь, не десять – это больше сотни (человек)... Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны", - сказала Нечаева.По ее словам, пленным дали возможность пообщаться с родными по видеосвязи для того, чтобы их родственники попытались им помочь.В частности, военнопленный Владислав Кашенец пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.Он попросил мать обратиться к властям и подтвердить его личность, так как Украина это сделать отказывается.
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пленные, новости, украина, лнр, обмен
Пленные, Новости, Украина, ЛНР, обмен

Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных

18:40 01.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Украинские власти отказываются признавать свыше ста своих военнопленных, заявила представитель уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике Алина Нечаева 1 ноября
Она отметила, что эти пленные содержатся в исправительных учреждениях ЛНР. Все они не признаются Киевом военнопленными и их не включают в обменные списки.
"Это не семь, не десять – это больше сотни (человек)... Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны", - сказала Нечаева.
По ее словам, пленным дали возможность пообщаться с родными по видеосвязи для того, чтобы их родственники попытались им помочь.
В частности, военнопленный Владислав Кашенец пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
Он попросил мать обратиться к властям и подтвердить его личность, так как Украина это сделать отказывается.
Zastava m75 в ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 13:17
"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистамУкраинский военнослужащий впервые с начала спецоперации дал интервью российским журналистам, не находясь в плену. Сейчас Виталий в военном госпитале в Одессе, имя изменено. Об этом 31 октября сообщают "Известия"
 
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