https://ukraina.ru/20221101/1040400441.html
Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных - 01.11.2022 Украина.ру
Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
Украинские власти отказываются признавать свыше ста своих военнопленных, заявила представитель уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике Алина Нечаева 1 ноября
2022-11-01T18:40
2022-11-01T18:40
2022-11-01T18:40
пленные
новости
украина
лнр
обмен
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Она отметила, что эти пленные содержатся в исправительных учреждениях ЛНР. Все они не признаются Киевом военнопленными и их не включают в обменные списки."Это не семь, не десять – это больше сотни (человек)... Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны", - сказала Нечаева.По ее словам, пленным дали возможность пообщаться с родными по видеосвязи для того, чтобы их родственники попытались им помочь.В частности, военнопленный Владислав Кашенец пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.Он попросил мать обратиться к властям и подтвердить его личность, так как Украина это сделать отказывается.
https://ukraina.ru/20221031/1040329354.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пленные, новости, украина, лнр, обмен
Пленные, Новости, Украина, ЛНР, обмен
Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
Украинские власти отказываются признавать свыше ста своих военнопленных, заявила представитель уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике Алина Нечаева 1 ноября
Она отметила, что эти пленные содержатся в исправительных учреждениях ЛНР. Все они не признаются Киевом военнопленными и их не включают в обменные списки.
"Это не семь, не десять – это больше сотни (человек)... Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны", - сказала Нечаева.
По ее словам, пленным дали возможность пообщаться с родными по видеосвязи для того, чтобы их родственники попытались им помочь.
В частности, военнопленный Владислав Кашенец пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
Он попросил мать обратиться к властям и подтвердить его личность, так как Украина это сделать отказывается.