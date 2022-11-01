https://ukraina.ru/20221101/1040399869.html

Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул

Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул - 01.11.2022 Украина.ру

Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул

Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар второй раз с 31 октября обсудили по телефону ситуацию вокруг поставок украинского зерна по Черному морю, говорится в сообщении российского военного ведомства

2022-11-01T18:28

2022-11-01T18:28

2022-11-01T18:28

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«В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщает Минобороны РФ.Как уточняется, разговор состоялся 1 ноября по инициативе Турции. Предыдущая телефонная беседа глав военных ведомств Турции и России по этой же теме состоялась 31 октября.

https://ukraina.ru/20221101/1040397280.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, россия, зерно, сделка