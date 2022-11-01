https://ukraina.ru/20221101/1040399869.html
Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул - 01.11.2022 Украина.ру
Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар второй раз с 31 октября обсудили по телефону ситуацию вокруг поставок украинского зерна по Черному морю, говорится в сообщении российского военного ведомства
2022-11-01T18:28
2022-11-01T18:28
2022-11-01T18:28
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россия
зерно
сделка
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«В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщает Минобороны РФ.Как уточняется, разговор состоялся 1 ноября по инициативе Турции. Предыдущая телефонная беседа глав военных ведомств Турции и России по этой же теме состоялась 31 октября.
https://ukraina.ru/20221101/1040397280.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, россия, зерно, сделка
Новости, Турция, Россия, зерно, сделка
Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар второй раз с 31 октября обсудили по телефону ситуацию вокруг поставок украинского зерна по Черному морю, говорится в сообщении российского военного ведомства
«В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщает Минобороны РФ.
Как уточняется, разговор состоялся 1 ноября по инициативе Турции. Предыдущая телефонная беседа глав военных ведомств Турции и России по этой же теме состоялась 31 октября.