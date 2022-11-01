Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул - 01.11.2022 Украина.ру
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Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул - 01.11.2022 Украина.ру
Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар второй раз с 31 октября обсудили по телефону ситуацию вокруг поставок украинского зерна по Черному морю, говорится в сообщении российского военного ведомства
2022-11-01T18:28
2022-11-01T18:28
новости
турция
россия
зерно
сделка
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«В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщает Минобороны РФ.Как уточняется, разговор состоялся 1 ноября по инициативе Турции. Предыдущая телефонная беседа глав военных ведомств Турции и России по этой же теме состоялась 31 октября.
https://ukraina.ru/20221101/1040397280.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, турция, россия, зерно, сделка
Новости, Турция, Россия, зерно, сделка

Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул

18:28 01.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток"
Министр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку Восток
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар второй раз с 31 октября обсудили по телефону ситуацию вокруг поставок украинского зерна по Черному морю, говорится в сообщении российского военного ведомства
«В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщает Минобороны РФ.
Как уточняется, разговор состоялся 1 ноября по инициативе Турции. Предыдущая телефонная беседа глав военных ведомств Турции и России по этой же теме состоялась 31 октября.
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
18:13
Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
 
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Заголовок открываемого материала
19:39Хлеба не будет: в ООН признали прекращение движения судов по "зерновому коридору" из Одессы
19:21Зеленский признал повреждение 40% энергетической инфраструктуры Украины
18:59Названо условие возобновления транзита украинского зерна по Черному морю
18:40Киевский режим отказывается признавать более сотни своих пленных
18:28Шойгу и министр обороны Турции второй день обсуждают блокаду "зернового коридора" из Одессы в Стамбул
18:23Новая тактика СВО, будущее зерновой сделки. О чём говорили эксперты 1 ноября
18:13Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
18:12Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделки
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