https://ukraina.ru/20221101/1040398943.html

Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделки

Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру

Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделки

Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о последствиях терактов на "Северных потоках" и в Севастополе, раскрыл подробности одного из них, а также дал прогноз последствий для "зерновой сделки"

2022-11-01T18:12

2022-11-01T18:12

2022-11-01T18:12

видео

владимир ераносян

северный поток-2

теракт

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0:37 – Теракты на "Северных потоках": подробности; 6:32 – Почему "Газпром" допустили к расследованию взрыва?; 9:20 – Последствия расследования терактов на "Северных потоках"; 11:54 – "Зерновая сделка" и действия России; 23:46 – Смысл и последствия теракта в Севастополе; ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, владимир ераносян, северный поток-2, теракт, видео