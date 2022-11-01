https://ukraina.ru/20221101/1040397280.html

Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября

Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру

Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T18:13

2022-11-01T18:13

2022-11-01T18:13

эксклюзив

хроники

дмитрий медведев

сергей шойгу

обстрелы

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Сергей Шойгу рассказал о дальнейшей службе мобилизованных и призывной компании, Дмитрий Медведев объяснил, в случае чего России необходимо применить ядерное оружие, ВСУ обстреляли Белгородскую область и ряд населенных пунктов в ДНР.Разъяснения ШойгуМинистр обороны России Сергей Шойгу провел селекторной совещание, на котором разъяснил важные моменты частичной мобилизации и призывной компании.Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 28 октября он доложил о выполнении плана по мобилизации.По словам Шойгу, добровольцами в рамках мобилизации были приняты 13 тысяч человек. Кроме того, по ходу мобилизации в армию были призваны 1,3 тыс. работников органов исполнительной власти.Накануне 31 октября в Минобороны сообщили о завершении всех мероприятий, связанных с частичной мобилизацией и возврата личного состава военкоматов к штатной службе.Во вторник 1 ноября Шойгу прояснил следующие моменты:Также 1 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Ранее подобное наказание грозило только уклонистам от срочной службы.Медведев о ядерном оружии и провокациях ЗападаЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не допустить победу России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По мнению Медведева, если Запад старается не допустить победы России, он, соответственно, ожидает победы Украины, а это означает возвращение новых российских территорий под контроль Киева.В таком случае, по словам Медведева, возникнет угроза существования государству, и Москва будет обязана применить ядерное сдерживание. Таким образом Запад разжигает мировой конфликт и вынуждает Россию применить пункт 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.Ранее на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба Владимир Путин отметил, что ядерный удар по Украине России не нужен, а тех, кто утверждает обратное посоветовал изучить военную доктрину России.В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что заявления российского президента об отсутствии намерений применять ядерное вооружение идут вразрез с тем, что эту тему Путин продолжает упоминать.Однако, российский сенатор Алексей Пушков четко прокомментировал слова американского президента:В интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что европейские политики сами загнали себя в угол и не могут решить проблему эскалации конфликта на Украине, а потому "ядерная война все ближе".Обстрелы российских территорийБелгородская область снова попала под обстрел со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Козинка.Также штаб территориальной обороны ДНР сообщает об обстреле Благодатного, в результате чего погибли двое мирных жителей.Всего за сутки в Донецкой Народоной Республике под огонь украинских военных попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Курдюмовка и Орловка.

https://ukraina.ru/20221101/1040393851.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, дмитрий медведев, сергей шойгу, обстрелы