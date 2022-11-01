Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру
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Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября - 01.11.2022 Украина.ру
Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
Украина.ру, 01.11.2022
2022-11-01T18:13
2022-11-01T18:13
эксклюзив
хроники
дмитрий медведев
сергей шойгу
обстрелы
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Сергей Шойгу рассказал о дальнейшей службе мобилизованных и призывной компании, Дмитрий Медведев объяснил, в случае чего России необходимо применить ядерное оружие, ВСУ обстреляли Белгородскую область и ряд населенных пунктов в ДНР.Разъяснения ШойгуМинистр обороны России Сергей Шойгу провел селекторной совещание, на котором разъяснил важные моменты частичной мобилизации и призывной компании.Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 28 октября он доложил о выполнении плана по мобилизации.По словам Шойгу, добровольцами в рамках мобилизации были приняты 13 тысяч человек. Кроме того, по ходу мобилизации в армию были призваны 1,3 тыс. работников органов исполнительной власти.Накануне 31 октября в Минобороны сообщили о завершении всех мероприятий, связанных с частичной мобилизацией и возврата личного состава военкоматов к штатной службе.Во вторник 1 ноября Шойгу прояснил следующие моменты:Также 1 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Ранее подобное наказание грозило только уклонистам от срочной службы.Медведев о ядерном оружии и провокациях ЗападаЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не допустить победу России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По мнению Медведева, если Запад старается не допустить победы России, он, соответственно, ожидает победы Украины, а это означает возвращение новых российских территорий под контроль Киева.В таком случае, по словам Медведева, возникнет угроза существования государству, и Москва будет обязана применить ядерное сдерживание. Таким образом Запад разжигает мировой конфликт и вынуждает Россию применить пункт 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.Ранее на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба Владимир Путин отметил, что ядерный удар по Украине России не нужен, а тех, кто утверждает обратное посоветовал изучить военную доктрину России.В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что заявления российского президента об отсутствии намерений применять ядерное вооружение идут вразрез с тем, что эту тему Путин продолжает упоминать.Однако, российский сенатор Алексей Пушков четко прокомментировал слова американского президента:В интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что европейские политики сами загнали себя в угол и не могут решить проблему эскалации конфликта на Украине, а потому "ядерная война все ближе".Обстрелы российских территорийБелгородская область снова попала под обстрел со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Козинка.Также штаб территориальной обороны ДНР сообщает об обстреле Благодатного, в результате чего погибли двое мирных жителей.Всего за сутки в Донецкой Народоной Республике под огонь украинских военных попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Курдюмовка и Орловка.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дмитрий медведев, сергей шойгу, обстрелы
Эксклюзив, Хроники, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, обстрелы

Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября

18:13 01.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Сергей Шойгу рассказал о дальнейшей службе мобилизованных и призывной компании, Дмитрий Медведев объяснил, в случае чего России необходимо применить ядерное оружие, ВСУ обстреляли Белгородскую область и ряд населенных пунктов в ДНР.
Разъяснения Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторной совещание, на котором разъяснил важные моменты частичной мобилизации и призывной компании.
Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 28 октября он доложил о выполнении плана по мобилизации.
Установленное вами задание — 300 тысяч — выполнено.
По словам Шойгу, добровольцами в рамках мобилизации были приняты 13 тысяч человек. Кроме того, по ходу мобилизации в армию были призваны 1,3 тыс. работников органов исполнительной власти.
Накануне 31 октября в Минобороны сообщили о завершении всех мероприятий, связанных с частичной мобилизацией и возврата личного состава военкоматов к штатной службе.
Во вторник 1 ноября Шойгу прояснил следующие моменты:
  • В ходе частичной мобилизации из резерва призваны 300 тысяч человек.
  • На начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов. Были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы.
  • Сергей Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации "за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищённости призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей".
  • Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195-ти тысяч рублей за календарный месяц.
  • В районы боевых действий на Украине направлены 87 тысяч мобилизованных военнослужащих.
  • На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции.
  • В учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.
  • Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут.
  • Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой.
Также 1 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Ранее подобное наказание грозило только уклонистам от срочной службы.
Медведев о ядерном оружии и провокациях Запада
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не допустить победу России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта.
По мнению Медведева, если Запад старается не допустить победы России, он, соответственно, ожидает победы Украины, а это означает возвращение новых российских территорий под контроль Киева.
В таком случае, по словам Медведева, возникнет угроза существования государству, и Москва будет обязана применить ядерное сдерживание. Таким образом Запад разжигает мировой конфликт и вынуждает Россию применить пункт 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
Ранее на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба Владимир Путин отметил, что ядерный удар по Украине России не нужен, а тех, кто утверждает обратное посоветовал изучить военную доктрину России.
В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что заявления российского президента об отсутствии намерений применять ядерное вооружение идут вразрез с тем, что эту тему Путин продолжает упоминать.
Однако, российский сенатор Алексей Пушков четко прокомментировал слова американского президента:
Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле.
В интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что европейские политики сами загнали себя в угол и не могут решить проблему эскалации конфликта на Украине, а потому "ядерная война все ближе".
Обстрелы российских территорий
Белгородская область снова попала под обстрел со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Козинка.
Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана. Глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается.
Также штаб территориальной обороны ДНР сообщает об обстреле Благодатного, в результате чего погибли двое мирных жителей.
ВСУ обстреляли Благодатное. В результате обстрела по улице Ленина погибли два человека.
Всего за сутки в Донецкой Народоной Республике под огонь украинских военных попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Курдюмовка и Орловка.
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ЭксклюзивХроникиДмитрий МедведевСергей Шойгуобстрелы
 
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18:13Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
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