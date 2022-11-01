https://ukraina.ru/20221101/1040396495.html

Вступить в НАТО не привлекая внимание санитаров

Вступить в НАТО не привлекая внимание санитаров - 01.11.2022 Украина.ру

Вступить в НАТО не привлекая внимание санитаров

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T17:39

2022-11-01T17:39

2022-11-01T18:20

мнения

украина

василий стоякин

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Казалось бы, что может быть особенного в Совместной декларации по евроатлантической перспективе Украины, подписанной Владимиром Зеленским и чешским премьером Петром Фиалой 1 ноября? Обычная ни к чему не обязывающая бумажка, содержащая, правда, конкретные направления сотрудничества для имплементации стандартов НАТО на Украине… Но мы полагаем, что тут есть некий хитрый план.По сообщению пресс-службы президента Украины, в документе «зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО как только позволят условия», а сам Зеленский пообещал подписать такие соглашения с другими членами НАТО.Вообще процедура вступления в НАТО включает в себя пять шагов.Шаг 1: определяется соответствие страны-претендента требованиям. Оно должно находиться в Европе (тут у нас возник вопрос о статусе США и Канады…), иметь финансовые и ресурсные возможности внести вклад в развитие безопасности, государство должно быть демократичным.Как мы видим, Украина всеми этими достоинствами обладает: находится в Европе, имеет ресурсы чтобы вести восьмилетнюю войну (чем не вклад в «безопасность»?), ну и демократия нацистского режима не подлежит сомнению.Шаг 2: присоединение к Плану действий по членству (ПДЧ).Вообще, это программа НАТО по оказанию консультаций, помощи и практической поддержки. Один из основных элементов ПДЧ — разработка индивидуальных ежегодных национальных программ, охватывающих политические, экономические, оборонные, ресурсные, безопасные и правовые аспекты. Причём НАТО всегда может объяснить, что именно устраивает организацию, а над чем надо поработать.Шаг 3: подача заявки и переговоры о вступлении в НАТО.Украина этот вопрос уже решила. 30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что «де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО... Сегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению (так в тексте на официальном телеграм-канале. — Авт.) для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО».Судя по реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и представителей США и Германии, они немного удивились такой прыти Украины. Однако в НАТО по этому вопросу сразу же наметился раскол — 2 октября Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили совместную поддержку вступлению Украины в НАТО.Шаг 4: каждый из 30 членов НАТО должен подписать и ратифицировать протокол о членстве страны-претендента в альянсе.На этом этапе продолжаются политические торги и, в теории, страна-претендент может даже получить отказ от членства.Шаг 5: ратификация договора страной-претендентом.Тут результат предрешён, поскольку Украина является членом НАТО по Конституции.Как мы видим, никаких деклараций со странами членами-НАТО тут нет. Но мы, всё же, исходим из того, что Зеленский политик по-своему рациональный, хотя и склонный к авантюрным решениям. Потому, думается, декларации со странами-членами НАТО нужны ему, чтобы заместить некоторые этапы приобретения членства и/или получить дополнительные гарантии.Первый вариант – подписание соответствующих деклараций со всеми странами-членами НАТО позволит заместить ПДЧ, если, допустим, брюссельская бюрократия найдёт способ "замутить" тему с его предоставлением. Причём сам по себе статус двухсторонней декларации должен усыпить бдительность дипломатов той же Германии, тем более, что в декларации говорится ещё и о военной помощи, а её в любом случае предоставлять надо – даже ценой "поддержки перспективы" в неопределённом будущем.Понятно, что подписание деклараций займёт много времени и сами декларации ПДЧ отнюдь не заменяют (это, всё же, формальный документ, обязательный для вступления), но тут открываются широкие возможности для манипуляций – подписали, поддержали, значит можно считать, что условия по ПДЧ выполнены…Второй вариант – подписание деклараций в той или иной степени подменяет шаг 4. Т.е., либо Зеленский объявляет, что страны, подписавшие декларацию, фактически уже поддержали вступление Украины в НАТО, либо подписание деклараций будет использоваться для давления на парламенты стран НАТО.В общем, Зеленский ищет пути реализации своего плана ускоренного вступления в НАТО и, при помощи "полезных идиотов" в Восточной Европе, находит их. Нельзя сказать, что пути эти изысканные, но логика понятная – поставить в зависимость поддержку Украины на пути в НАТО с поддержкой Украины в "отражении российской агрессии".

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221023/1040050866.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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мнения, украина, василий стоякин