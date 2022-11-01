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Витренко уволили с должности главы "Нафтогаза"
Витренко уволили с должности главы "Нафтогаза" - 01.11.2022 Украина.ру
Витренко уволили с должности главы "Нафтогаза"
Члены правительства Украины уволили главу НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко. Его место может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Об этом 1 ноября сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
2022-11-01T17:44
2022-11-01T17:44
2022-11-01T17:44
новости
витренко
нафтогаз
украина
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Кабинет министров Украины уволил главу украинской энергетической компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, сообщили в пресс-службе компании. В правительстве страны удовлетворили прошение Витренко об отставке. Должность главы "Нафтогаза" может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. На этой неделе его освободят от министерской должности, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав ЖелезнякМинистерство развития общин и территорий Украины могут объединить с министерством инфраструктуры. Возглавит новую структуру глава Мининфраструктуры Александр Курбаков, предполагает Железняк. По его словам, Курбакова также могут назначить вице-премьером Украины.Ранее в СМИ сообщили о возможной отставке главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Он занимал должность с апреля 2021 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, витренко, нафтогаз, украина
Новости, Витренко, Нафтогаз, Украина
Витренко уволили с должности главы "Нафтогаза"
Члены правительства Украины уволили главу НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко. Его место может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Об этом 1 ноября сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
Кабинет министров Украины уволил главу украинской энергетической компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, сообщили в пресс-службе компании. В правительстве страны удовлетворили прошение Витренко об отставке.
Должность главы "Нафтогаза" может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. На этой неделе его освободят от министерской должности, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с министерством инфраструктуры. Возглавит новую структуру глава Мининфраструктуры Александр Курбаков, предполагает Железняк. По его словам, Курбакова также могут назначить вице-премьером Украины.
"Соответствующее переназначение нуждается в голосовании в Парламенте, которое тоже состоится уже на этой неделе", - сообщил Железняк.
Ранее в СМИ сообщили о возможной отставке главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Он занимал должность с апреля 2021 года.