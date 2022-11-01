Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040395110.html
Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию
Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию - 01.11.2022 Украина.ру
Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому увеличить военные поставки и помочь собрать деньги с французских предприятий для Киева. Разговор состоялся 1 ноября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца
2022-11-01T17:26
2022-11-01T17:26
новости
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
экономика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102596/98/1025969845_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_4b92cad0a2afc82fce1bb4c13638025e.jpg.webp
Макрон пообещал мобилизовать французскую экономику ради помощи Киеву. В телефонном разговоре с Зеленским Макрон подтвердил намерение увеличить военные поставки и отправить на Украину системы противовоздушной обороны.Макрон также пообещал помочь Киеву в прохождении зимнего периода."Франция усилит свою поддержку в этом отношении и примет участие в международной мобилизации", - заявили в Елисейском дворце. Макрон и Зеленский договорились провести 13 декабря в Париже международную конференцию для поддержки Украины в зимний период. В ближайшее время начнется подготовительная работа с "другими партнерами" Украины. Кроме этого, 12 декабря состоится конференция, направленная на "мобилизацию французских компаний".Зеленский в своем Twitter поблагодарил Макрона за поддержку. По его словам, он договорился с французским лидером о неких конкретных решениях по усилению обороноспособности Украины и инициативах по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.
https://ukraina.ru/20221101/1040359126.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102596/98/1025969845_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_04d4413c83d3196cb088c30470d2b5a3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, экономика, украина
Новости, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, экономика, Украина

Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию

17:26 01.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому увеличить военные поставки и помочь собрать деньги с французских предприятий для Киева. Разговор состоялся 1 ноября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца
Макрон пообещал мобилизовать французскую экономику ради помощи Киеву. В телефонном разговоре с Зеленским Макрон подтвердил намерение увеличить военные поставки и отправить на Украину системы противовоздушной обороны.
Макрон также пообещал помочь Киеву в прохождении зимнего периода.
"Франция усилит свою поддержку в этом отношении и примет участие в международной мобилизации", - заявили в Елисейском дворце.
Макрон и Зеленский договорились провести 13 декабря в Париже международную конференцию для поддержки Украины в зимний период. В ближайшее время начнется подготовительная работа с "другими партнерами" Украины. Кроме этого, 12 декабря состоится конференция, направленная на "мобилизацию французских компаний".
Зеленский в своем Twitter поблагодарил Макрона за поддержку. По его словам, он договорился с французским лидером о неких конкретных решениях по усилению обороноспособности Украины и инициативах по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.
Макрон звонит, телефон
08:15
Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - экспертЭкономика Франции не выживет без поставок из России, и президент Эмманюэль Макрон это прекрасно понимает, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
 
НовостиЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияэкономикаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
18:12Ераносян о роли Польши в диверсии на "Северных потоках" и срыве зерновой сделки
17:44Витренко уволили с должности главы "Нафтогаза"
17:39Вступить в НАТО не привлекая внимание санитаров
17:33Петр Акопов: Запад не рискнет прорвать блокаду, которую устроит Россия для кораблей с зерном
17:29Военный эксперт рассказал, как ВСУ попали в ловушку российских информаторов
17:26Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию
17:08Ситуация на грани: остался один удар по Киеву - Царёв
17:07"Силы не бесконечны": военный эксперт о том, выдержат ли ВСУ наступательный темп боевых действий
17:07"Байден вышел из себя". Почему в Америке раскритиковали Зеленского
16:59Запад провоцирует ядерную катастрофу, чтобы не дать России победить на Украине - Медведев
16:52Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали
16:45Дмитрий Дробницкий о том, кто влияет на выборы в США и когда уйдет администрация Байдена
16:38Герой России Евгений Черняев: кто он
16:00Безуспешные атаки, потери в рядах националистов, отставка Витренко. Главное на Украине на 16:00 1 ноября
15:54Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
15:52Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"
15:50Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
15:36Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
15:17ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронт
Лента новостейМолния