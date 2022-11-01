https://ukraina.ru/20221101/1040395110.html

Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию

Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию - 01.11.2022 Украина.ру

Макрон пообещал Зеленскому мобилизовать Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому увеличить военные поставки и помочь собрать деньги с французских предприятий для Киева. Разговор состоялся 1 ноября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца

2022-11-01T17:26

2022-11-01T17:26

2022-11-01T17:26

новости

эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

экономика

украина

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Макрон пообещал мобилизовать французскую экономику ради помощи Киеву. В телефонном разговоре с Зеленским Макрон подтвердил намерение увеличить военные поставки и отправить на Украину системы противовоздушной обороны.Макрон также пообещал помочь Киеву в прохождении зимнего периода."Франция усилит свою поддержку в этом отношении и примет участие в международной мобилизации", - заявили в Елисейском дворце. Макрон и Зеленский договорились провести 13 декабря в Париже международную конференцию для поддержки Украины в зимний период. В ближайшее время начнется подготовительная работа с "другими партнерами" Украины. Кроме этого, 12 декабря состоится конференция, направленная на "мобилизацию французских компаний".Зеленский в своем Twitter поблагодарил Макрона за поддержку. По его словам, он договорился с французским лидером о неких конкретных решениях по усилению обороноспособности Украины и инициативах по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20221101/1040359126.html

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новости, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, экономика, украина