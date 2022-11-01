https://ukraina.ru/20221101/1040393851.html

Ситуация на грани: остался один удар по Киеву - Царёв

Ситуация на грани: остался один удар по Киеву - Царёв - 01.11.2022 Украина.ру

Ситуация на грани: остался один удар по Киеву - Царёв

Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о положении Украины в связи с отсутствием оборудования для восстановления энергосистемы, с чем столкнутся украинцы в случае полного блэкаута, а также какую стратегию выберет Россия после выхода из зерновой сделки:

2022-11-01T17:08

2022-11-01T17:08

2022-11-01T17:08

олег царев

зерно

электроэнергия

киев

видео

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01:10 - На Украине нечем ремонтировать уничтоженные электроподстанции: когда наступит тотальный блэкаут? 06:09 – Как удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре на Украине меняют ход СВО?12:00 – Что происходит с уровнем поддержки Зеленского?14:20 – Зачем Россия входила в зерновую сделку и как из нее теперь выйти?26:05 – Мобилизованные в зоне спецоперации, почему она замедлилась, о недооценке украинских возможностей.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

олег царев, зерно, электроэнергия, киев, видео, видео