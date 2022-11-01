https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html

"Байден вышел из себя". Почему в Америке раскритиковали Зеленского

"Байден вышел из себя". Почему в Америке раскритиковали Зеленского - 01.11.2022 Украина.ру

"Байден вышел из себя". Почему в Америке раскритиковали Зеленского

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T17:07

2022-11-01T17:07

2022-11-01T17:49

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

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За неделю до промежуточных выборов в американских медиа появилось нечто невиданное — публичная критика по адресу украинского президента.NBC News и Politico практически одновременно сообщили о трениях между руководством Украины и США. В частности, речь идет о размолвке, которая произошла во время телефонного разговора Джозефа Байдена и Владимира Зеленского.Как сообщают источники канала NBC, американский президент рассказал украинскому коллеге, что Украине выделят на военные расходы еще один миллиард долларов. Однако Зеленский тут же потребовал от Байдена дополнительную помощь, и это привело его собеседника в ярость.«Байден вышел из себя. "Американский народ довольно щедр, а его администрация и военные усердно работают, чтобы помочь Украине… Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности", — говорил он, повысив голос», — рассказали об этой ситуации в новостях NBC.Разговор на повышенных тонах случился еще в июне. Однако американские чиновники сообщили о нем прессе только сегодня. Причем, в Белом доме дают понять, что подобные разногласия проявляются не впервые.«Украинцы во главе с Зеленским часто обращаются к американским законодателям, чтобы те надавили на администрацию Байдена и настояли на поставке тех или иных систем вооружений, в частности, ракет большой дальности. Хотя Белый дом пока отказывается поставлять такие ракеты и прочее оружие, которое хочет получить Украина…Порой Зеленский требует то, что Байден давать не желает. В ответ на это украинский руководитель часто публично выражает свое недовольство и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий. Такая тактика вызывает определенные трения в отношениях между украинцами и администрацией Байдена, о чем говорят бывшие американские официальные лица», — рассказывает об этом Politico.По словам бывшего посла США в Польше Дэниела Фрида, представителям американской администрации не всегда нравится манера общения, которую навязывает своим партнерам Зеленский. «Иногда у них возникает ощущение, что на них давят, и им это не нравится», — рассказал журналистам высокопоставленный дипломат.Нет никаких сомнений, что эти утечки имеют прямое отношение к предстоящим промежуточным выборам, и ориентированы на американского избирателя. Руководство Демократической партии пытается доказать, что Белый дом заботится об интересах Америки, а не об интересах администрации Владимира Зеленского. Потому что безграничная военная поддержка Украины не самым лучшим образом влияет на рейтинги демократов.«Либеральные медиа в США меняют тон в отношении Украины в самый канун выборов в Конгресс. Между строк читается попытка показать, что и сам Байден — хоть он уже отправил десятки миллиардов долларов на Украину — не готов идти во все тяжкие ради Киева. А причина этого проста — ведь украинская повестка становится всё более непопулярной в американском обществе.Поэтому под выборы в Конгресс, где у Демпартии и так всё плохо, приходится несколько отстранять Байдена от Украины в медийной повестке», — написал об этом политолог Малек Дудаков.Согласно данным опросов, количество американцев, которых беспокоят украинские события, за последние три месяца снизилось с 55% до 38%. Эта динамика сохраняется, потому что американские избиратели недовольны ростом инфляции и обеспокоены угрозами глобальной военной эскалации. Многие из них увязывают эти проблемы с зацикленностью на Украине, которую демонстрирует администрация американского президента.Подобное недовольство снизу проявило себя в недавнем инциденте, когда двадцать либеральных конгрессменов обратились к Байдену с письмом, призывая его к переговорам с Москвой.И хотя Белый дом быстро приструнил зарвавшихся однопартийцев, которые поспешно отозвали свое обращение к президенту, Америка увидела, что безоговорочная поддержка Зеленского вызывает сомнения даже внутри Демпартии. Хотя бы потому, что украинский курс Байдена обрекает на поражение многих демократических кандидатов.Несколько политиков из Демократической партии — например, Тим Райан, который избирается в американский сенат от штата Огайо — отказались выступать на предвыборных мероприятиях вместе с Джозефом Байденом и Камалой Харрис, потому что считают, что такая поддержка повредила бы их кампании.Подобная ситуация является для Америки нетипичной. Как правило, кандидаты наоборот стараются привлечь к своим предвыборным выступлениям первых государственных лиц, прикладывая для этого большие усилия. А попытка отмежеваться от своего собственного начальства говорит о том, что демократов ожидают на предстоящих выборах не самые блестящие результаты.Руководство Демократической партии фактически признало, что ее представители проиграют на выборах во Флориде, хотя она всегда относилась к колеблющимся штатам. Кроме того, соратники Байдена рискуют потерять свои позиции в Висконсине, Огайо, Аризоне, Пенсильвании и штате Вашингтон. Причем, сенатором от Аризоны может стать Блэйк Мастерс, который критиковал Белый дом за чрезмерную поддержку Зеленского.Украинские власти надеются на то, что результаты промежуточных выборов не смогут подорвать двухпартийный консенсус в отношении военной помощи Украине.Однако на Банковой опасаются, что, республиканское большинство будет поставлять Киеву преимущественно оружие, как это было во времена Трампа, который хвастался, что направил Зеленскому «Джавелины». А украинское правительство больше всего нуждается в экономической помощи, значение которой становится сегодня критическим.«Украинские руководители полагают, что, вопреки ноткам инакомыслия, конгресс под руководством Республиканской партии не откажется от предоставления военной помощи Киеву. На самом деле, эксперты по Украине ждут увеличения поставок оружия, если республиканцы встанут у штурвала, о чем рассказал лоббист украинского правительства Дэниел Вайдич.Украинцев больше беспокоит другое. Они опасаются, что республиканцы в перспективе урежут экономическую помощь Киеву. Соединенные Штаты уже передали Украине миллиарды долларов такой помощи, но в предстоящие месяцы и годы понадобится еще больше средств, особенно если Россия продолжит наносить ущерб украинским электростанциям и прочим объектам инфраструктуры.Президент Владимир Зеленский со своими помощниками знает, что после промежуточных выборов могут возникнуть разные проблемы, каких не было прежде», — пишут об этом журналисты Politico.Несложно предсказать, что после выборов украинский вопрос по-прежнему будет оставаться болевым центром американского политического процесса. Потому что американская политика автоматически перейдет в режим подготовки к выборам президента США, а борьба между партиями будет идти с еще большим ожесточением. «После выборов Вашингтон ждёт действительно важная развилка. Если демократы всё же смогут выделить 50 миллиардов долларов на Украину не весь следующий год, что будет крайне непопулярным решением, то это может обрушить рейтинги Байдена», — напоминает об этом Дудаков.Так что американскому президенту еще не раз придется понервничать из-за разговоров с Зеленским.

https://ukraina.ru/20221031/1040353173.html

https://ukraina.ru/20221027/1040209604.html

https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

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2022

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, джо байден