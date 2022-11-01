https://ukraina.ru/20221101/1040391191.html

Евгений Черняев: кто он

Евгений Черняев: кто он - 01.11.2022 Украина.ру

Евгений Черняев: кто он

Герой Российской Федерации, инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени П. И. Ширшова. В 2007-м совершал погружения на Северном полюсе для научного подтверждения прав России на добычу полезных ископаемых на этом участке

2022-11-01T16:38

2022-11-01T16:38

2022-11-01T16:38

океанология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/01/1040384937_0:64:800:514_1920x0_80_0_0_0e19a58d0abdb98bee57127990bddac5.jpg.webp

Евгений Сергеевич Черняев родился родился 28 марта 1955 года в Москве в семье флотского офицера. Закончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии.После окончания института работал инженером-радиомонтажником в опытно-конструкторском бюро океанологической техники Института океанологии. В 1975 году был прикомандирован в Институт океанологии имени П. И. Ширшова для работы над созданием научно-исследовательских подводных обитаемых аппаратов. Работает в этом институте до сих пор.В 1976—1985 годах участвовал в 16 экспедициях по глубоководным исследованиям. В 1985—1987 годах принимал участие в создании и испытаниях глубоководных обитаемых аппаратов "Мир-1" и "Мир-2".В 1987—2009 годах участвовал в 37-ми экспедициях с использованием этих аппаратов, в том числе, совершил походы к месту гибели К-278 "Комсомолец" в Норвежском море. В 2002-м исследовал погибшую в Баренцевом море К-141 "Курск".Летом 2007 года участвовал в российской Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции "Арктика-2007" на Северный полюс. Ее целью был поиск научных подтверждений прав России на добычу полезных ископаемых на этом шельфе. В рамках экспедиции, где был установлен флаг России и капсула с посланием к потомкам.Черняев - один из самых опытных глубоководников мира, он работал в 20 гидротермальных районах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, где были сделаны открытия мирового значения.Также Черняев принимал участие в коммерческих подводных экспедициях. Так, в 1997 году он работал на месте гибели "Титаника" и снялся в фильмах "Призраки бездны: Титаник" и "Чужие из бездны".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

океанология