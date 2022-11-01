https://ukraina.ru/20221101/1040391191.html
Евгений Черняев: кто он
Евгений Черняев: кто он - 01.11.2022 Украина.ру
Евгений Черняев: кто он
Герой Российской Федерации, инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени П. И. Ширшова. В 2007-м совершал погружения на Северном полюсе для научного подтверждения прав России на добычу полезных ископаемых на этом участке
2022-11-01T16:38
2022-11-01T16:38
2022-11-01T16:38
океанология
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Евгений Сергеевич Черняев родился родился 28 марта 1955 года в Москве в семье флотского офицера. Закончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии.После окончания института работал инженером-радиомонтажником в опытно-конструкторском бюро океанологической техники Института океанологии. В 1975 году был прикомандирован в Институт океанологии имени П. И. Ширшова для работы над созданием научно-исследовательских подводных обитаемых аппаратов. Работает в этом институте до сих пор.В 1976—1985 годах участвовал в 16 экспедициях по глубоководным исследованиям. В 1985—1987 годах принимал участие в создании и испытаниях глубоководных обитаемых аппаратов "Мир-1" и "Мир-2".В 1987—2009 годах участвовал в 37-ми экспедициях с использованием этих аппаратов, в том числе, совершил походы к месту гибели К-278 "Комсомолец" в Норвежском море. В 2002-м исследовал погибшую в Баренцевом море К-141 "Курск".Летом 2007 года участвовал в российской Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции "Арктика-2007" на Северный полюс. Ее целью был поиск научных подтверждений прав России на добычу полезных ископаемых на этом шельфе. В рамках экспедиции, где был установлен флаг России и капсула с посланием к потомкам.Черняев - один из самых опытных глубоководников мира, он работал в 20 гидротермальных районах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, где были сделаны открытия мирового значения.Также Черняев принимал участие в коммерческих подводных экспедициях. Так, в 1997 году он работал на месте гибели "Титаника" и снялся в фильмах "Призраки бездны: Титаник" и "Чужие из бездны".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
океанология
Евгений Черняев: кто он
Герой Российской Федерации, инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени П. И. Ширшова. В 2007-м совершал погружения на Северном полюсе для научного подтверждения прав России на добычу полезных ископаемых на этом участке
Евгений Сергеевич Черняев родился родился 28 марта 1955 года в Москве в семье флотского офицера. Закончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии.
После окончания института работал инженером-радиомонтажником в опытно-конструкторском бюро океанологической техники Института океанологии. В 1975 году был прикомандирован в Институт океанологии имени П. И. Ширшова для работы над созданием научно-исследовательских подводных обитаемых аппаратов. Работает в этом институте до сих пор.
В 1976—1985 годах участвовал в 16 экспедициях по глубоководным исследованиям. В 1985—1987 годах принимал участие в создании и испытаниях глубоководных обитаемых аппаратов "Мир-1" и "Мир-2".
В 1987—2009 годах участвовал в 37-ми экспедициях с использованием этих аппаратов, в том числе, совершил походы к месту гибели К-278 "Комсомолец" в Норвежском море. В 2002-м исследовал погибшую в Баренцевом море К-141 "Курск".
Летом 2007 года участвовал в российской Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции "Арктика-2007" на Северный полюс. Ее целью был поиск научных подтверждений прав России на добычу полезных ископаемых на этом шельфе. В рамках экспедиции, где был установлен флаг России и капсула с посланием к потомкам.
Черняев - один из самых опытных глубоководников мира, он работал в 20 гидротермальных районах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, где были сделаны открытия мирового значения.
Также Черняев принимал участие в коммерческих подводных экспедициях. Так, в 1997 году он работал на месте гибели "Титаника" и снялся в фильмах "Призраки бездны: Титаник" и "Чужие из бездны".