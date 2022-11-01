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Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA - 01.11.2022 Украина.ру
Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
Хакер "Джокер ДНР" получил доступ к системе управления украинскими войсками DELTA и передал планы командования ВСУ "куда следует". Информация о взломе опубликована в Telegram-канале хакера 1 ноября
2022-11-01T15:50
2022-11-01T15:50
2022-11-01T15:50
новости
хакер
взлом
дельта
программа
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Хакер "Джокер ДНР" заявил о взломе американской системы управления войсками DELTA. При помощи этой системы командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. В доказательство хакер опубликовал видеозапись, на которой видно, что он получил доступ к DELTA и добавил на карту десятки несуществующих объектов.Журналистам РИА Новости хакер подтвердил взлом DELTA. По его словам, он раскрыл абсолютно все планы украинского командования и передал их "куда следует".
https://ukraina.ru/20220926/1039071845.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, хакер, взлом, дельта, программа
Новости, хакер, взлом, дельта, программа
Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
Хакер "Джокер ДНР" получил доступ к системе управления украинскими войсками DELTA и передал планы командования ВСУ "куда следует". Информация о взломе опубликована в Telegram-канале хакера 1 ноября
Хакер "Джокер ДНР" заявил о взломе американской системы управления войсками DELTA. При помощи этой системы командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. В доказательство хакер опубликовал видеозапись, на которой видно, что он получил доступ к DELTA и добавил на карту десятки несуществующих объектов.
"Я заразил каждый компьютер, который хоть раз входил в DELTA (и не только) своим вирусом - своей идеей. Как вы все помните Джокер – это идея. А еще я там немного изменил данные, попереставлял разные квадратики с ромбиками и другими странными фигурками. Но вы же всё исправите? Иногда лучше пользоваться бумажными картами", - сообщил хакер.
Журналистам РИА Новости хакер подтвердил взлом DELTA. По его словам, он раскрыл абсолютно все планы украинского командования и передал их "куда следует".