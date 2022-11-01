Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA - 01.11.2022 Украина.ру
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Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA - 01.11.2022 Украина.ру
Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA
Хакер "Джокер ДНР" получил доступ к системе управления украинскими войсками DELTA и передал планы командования ВСУ "куда следует". Информация о взломе опубликована в Telegram-канале хакера 1 ноября
2022-11-01T15:50
2022-11-01T15:50
новости
хакер
взлом
дельта
программа
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Хакер "Джокер ДНР" заявил о взломе американской системы управления войсками DELTA. При помощи этой системы командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. В доказательство хакер опубликовал видеозапись, на которой видно, что он получил доступ к DELTA и добавил на карту десятки несуществующих объектов.Журналистам РИА Новости хакер подтвердил взлом DELTA. По его словам, он раскрыл абсолютно все планы украинского командования и передал их "куда следует".
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новости, хакер, взлом, дельта, программа
Новости, хакер, взлом, дельта, программа

Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA

15:50 01.11.2022
 
© скриншотСистема управления войсками ВСУ DELTA
Система управления войсками ВСУ DELTA
© скриншот
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Хакер "Джокер ДНР" получил доступ к системе управления украинскими войсками DELTA и передал планы командования ВСУ "куда следует". Информация о взломе опубликована в Telegram-канале хакера 1 ноября
Хакер "Джокер ДНР" заявил о взломе американской системы управления войсками DELTA. При помощи этой системы командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. В доказательство хакер опубликовал видеозапись, на которой видно, что он получил доступ к DELTA и добавил на карту десятки несуществующих объектов.
"Я заразил каждый компьютер, который хоть раз входил в DELTA (и не только) своим вирусом - своей идеей. Как вы все помните Джокер – это идея. А еще я там немного изменил данные, попереставлял разные квадратики с ромбиками и другими странными фигурками. Но вы же всё исправите? Иногда лучше пользоваться бумажными картами", - сообщил хакер.
Журналистам РИА Новости хакер подтвердил взлом DELTA. По его словам, он раскрыл абсолютно все планы украинского командования и передал их "куда следует".
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 08:39
"Злые русские хакеры" выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиковРоссийская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ сведения в отношении свыше чем 1,5 тысяч сотрудников службы внешней разведки Украины. Данные опубликованы на сайте "Немезида"
 
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