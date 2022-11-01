Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTA

"Я заразил каждый компьютер, который хоть раз входил в DELTA (и не только) своим вирусом - своей идеей. Как вы все помните Джокер – это идея. А еще я там немного изменил данные, попереставлял разные квадратики с ромбиками и другими странными фигурками. Но вы же всё исправите? Иногда лучше пользоваться бумажными картами", - сообщил хакер.