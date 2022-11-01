В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам" - 01.11.2022 Украина.ру
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В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам" - 01.11.2022 Украина.ру
В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
В Кремле располагают информацией о причастности к атакам по Севастопольской бухте 29 октября и подрыве газопроводов "Северных потоков" Великобритании. Об этом 1 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-11-01T14:52
2022-11-01T14:52
новости
севастополь
атака
всу
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Украинские войска атаковали Севастопольскую бухту дронами и беспилотными кораблями в минувшую субботу. Руководили операцией британские военные консультанты, сообщил Песков. "Наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке на Севастопольскую бухту осуществлялась британскими военными консультантами", - сказал Песков журналистам.У Кремля есть информация о том, что за диверсией или терактом на международных газопроводах "Северных потоков" стоит Великобритания. Эту информацию будут внимательно анализировать, сказал пресс-секретарь главы государства. "Мы будем думать над дальнейшими шагами", - добавил он.Все вопросы, которые возникли после выхода России из зерновой сделки, обсуждаются на разных уровнях. Но просто так брать и топить суда было бы неправильно. Но и не реагировать на это тоже нельзя. Возможности есть разные и поводов применить силу у Москвы предостаточно, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
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новости, севастополь, атака, всу
Новости, Севастополь, атака, ВСУ

В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"

14:52 01.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Кремле располагают информацией о причастности к атакам по Севастопольской бухте 29 октября и подрыве газопроводов "Северных потоков" Великобритании. Об этом 1 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Украинские войска атаковали Севастопольскую бухту дронами и беспилотными кораблями в минувшую субботу. Руководили операцией британские военные консультанты, сообщил Песков.
"Наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке на Севастопольскую бухту осуществлялась британскими военными консультантами", - сказал Песков журналистам.
У Кремля есть информация о том, что за диверсией или терактом на международных газопроводах "Северных потоков" стоит Великобритания. Эту информацию будут внимательно анализировать, сказал пресс-секретарь главы государства.
"Мы будем думать над дальнейшими шагами", - добавил он.
Все вопросы, которые возникли после выхода России из зерновой сделки, обсуждаются на разных уровнях. Но просто так брать и топить суда было бы неправильно. Но и не реагировать на это тоже нельзя. Возможности есть разные и поводов применить силу у Москвы предостаточно, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:50
Акватория Севастопольской бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешноГубернатор Севастопоя Михаил Развожаев заявил о задействовании Черноморского флота для отражения атаки БПЛА ранним утром 29 октября.
 
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Заголовок открываемого материала
15:04Одесса и конец зерновой сделки
14:52В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
14:40Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России
14:33Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности
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