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В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"

В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам" - 01.11.2022 Украина.ру

В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"

В Кремле располагают информацией о причастности к атакам по Севастопольской бухте 29 октября и подрыве газопроводов "Северных потоков" Великобритании. Об этом 1 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2022-11-01T14:52

2022-11-01T14:52

2022-11-01T14:52

новости

севастополь

атака

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Украинские войска атаковали Севастопольскую бухту дронами и беспилотными кораблями в минувшую субботу. Руководили операцией британские военные консультанты, сообщил Песков. "Наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке на Севастопольскую бухту осуществлялась британскими военными консультантами", - сказал Песков журналистам.У Кремля есть информация о том, что за диверсией или терактом на международных газопроводах "Северных потоков" стоит Великобритания. Эту информацию будут внимательно анализировать, сказал пресс-секретарь главы государства. "Мы будем думать над дальнейшими шагами", - добавил он.Все вопросы, которые возникли после выхода России из зерновой сделки, обсуждаются на разных уровнях. Но просто так брать и топить суда было бы неправильно. Но и не реагировать на это тоже нельзя. Возможности есть разные и поводов применить силу у Москвы предостаточно, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.

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новости, севастополь, атака, всу