https://ukraina.ru/20221101/1040382810.html
В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам" - 01.11.2022 Украина.ру
В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
В Кремле располагают информацией о причастности к атакам по Севастопольской бухте 29 октября и подрыве газопроводов "Северных потоков" Великобритании. Об этом 1 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-11-01T14:52
2022-11-01T14:52
2022-11-01T14:52
новости
севастополь
атака
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Украинские войска атаковали Севастопольскую бухту дронами и беспилотными кораблями в минувшую субботу. Руководили операцией британские военные консультанты, сообщил Песков. "Наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке на Севастопольскую бухту осуществлялась британскими военными консультантами", - сказал Песков журналистам.У Кремля есть информация о том, что за диверсией или терактом на международных газопроводах "Северных потоков" стоит Великобритания. Эту информацию будут внимательно анализировать, сказал пресс-секретарь главы государства. "Мы будем думать над дальнейшими шагами", - добавил он.Все вопросы, которые возникли после выхода России из зерновой сделки, обсуждаются на разных уровнях. Но просто так брать и топить суда было бы неправильно. Но и не реагировать на это тоже нельзя. Возможности есть разные и поводов применить силу у Москвы предостаточно, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221029/1040278836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, атака, всу
В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
В Кремле располагают информацией о причастности к атакам по Севастопольской бухте 29 октября и подрыве газопроводов "Северных потоков" Великобритании. Об этом 1 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Украинские войска атаковали Севастопольскую бухту дронами и беспилотными кораблями в минувшую субботу. Руководили операцией британские военные консультанты, сообщил Песков.
"Наши спецслужбы имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке на Севастопольскую бухту осуществлялась британскими военными консультантами", - сказал Песков журналистам.
У Кремля есть информация о том, что за диверсией или терактом на международных газопроводах "Северных потоков" стоит Великобритания. Эту информацию будут внимательно анализировать, сказал пресс-секретарь главы государства.
"Мы будем думать над дальнейшими шагами", - добавил он.
Все вопросы, которые возникли после выхода России из зерновой сделки, обсуждаются на разных уровнях. Но просто так брать и топить суда было бы неправильно. Но и не реагировать на это тоже нельзя. Возможности есть разные и поводов применить силу у Москвы предостаточно, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.