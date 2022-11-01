Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации - 01.11.2022 Украина.ру
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Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации
Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации - 01.11.2022 Украина.ру
Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации
Президент России Владимир Путин не будет издавать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом 1 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2022-11-01T14:08
2022-11-01T14:08
новости
мобилизация
украина
спецоперация
россия
минобороны
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Путин не будет подписывать указ об окончании частичной мобилизации граждан из запаса в ряды Вооруженных сил. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об окончании мобилизации, после этого никаких правовых актов принимать не будут, сообщил Песков.Новой волны мобилизации по этому указу не будет, ответил Песков. В документе речь шла о мобилизации до 300 тысяч человек, указ выполнен. Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос об окончании частичной мобилизации. По его словам, мероприятия завершены, точка поставлена, а о том, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства проконсультируется с юристами.
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новости, мобилизация, украина, спецоперация, россия, минобороны
Новости, мобилизация, Украина, Спецоперация, Россия, Минобороны

Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации

14:08 01.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин не будет издавать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом 1 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Путин не будет подписывать указ об окончании частичной мобилизации граждан из запаса в ряды Вооруженных сил. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об окончании мобилизации, после этого никаких правовых актов принимать не будут, сообщил Песков.
"Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкомат на счет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток, и так далее", - сказал Песков.
Новой волны мобилизации по этому указу не будет, ответил Песков. В документе речь шла о мобилизации до 300 тысяч человек, указ выполнен.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос об окончании частичной мобилизации. По его словам, мероприятия завершены, точка поставлена, а о том, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства проконсультируется с юристами.
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:51
Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – МинобороныВсе мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили 31 октября в Минобороны РФ
 
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