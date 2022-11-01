Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации
Президент России Владимир Путин не будет издавать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом 1 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Путин не будет подписывать указ об окончании частичной мобилизации граждан из запаса в ряды Вооруженных сил. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об окончании мобилизации, после этого никаких правовых актов принимать не будут, сообщил Песков.
"Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкомат на счет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток, и так далее", - сказал Песков.
Новой волны мобилизации по этому указу не будет, ответил Песков. В документе речь шла о мобилизации до 300 тысяч человек, указ выполнен.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос об окончании частичной мобилизации. По его словам, мероприятия завершены, точка поставлена, а о том, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства проконсультируется с юристами.