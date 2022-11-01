https://ukraina.ru/20221101/1040376648.html
Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов
Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов - 01.11.2022 Украина.ру
Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов
В Одесском порту силами пограничников, СБУ, таможни и Национальной полиции Украины были задержаны два контейнера с кокаином замаскированным под промышленный шлак, сообщает Госпогранслужба Украины 1 ноября
2022-11-01T13:01
2022-11-01T13:01
2022-11-01T13:01
новости
наркотики
кокаин
одесса
порт
пограничники
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В украинской Госпогранслужбе отметили особенно "хитрую схему" переправления наркотиков через границу и "высокое качество" кокаина. Преступники замаскировали наркотик под промышленный шлак с помощью "современного сложного химического процесса".Сообщается, что было изъято несколько мешков сыпучего вещества, в котором обнаружилось около 4 килограммов чистого кокаина.По оценкам украинских экспертов, стоимость такого товара на черном рынке может составить более 15 млн гривен.По утверждению пограничников, часть товара планировалось реализовать в странах Евросоюза.
https://ukraina.ru/20220901/1038303133.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наркотики, кокаин, одесса, порт, пограничники
Новости, наркотики, кокаин, Одесса, порт, пограничники
Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов
В Одесском порту силами пограничников, СБУ, таможни и Национальной полиции Украины были задержаны два контейнера с кокаином замаскированным под промышленный шлак, сообщает Госпогранслужба Украины 1 ноября