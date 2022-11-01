Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов - 01.11.2022 Украина.ру
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Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов
Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов - 01.11.2022 Украина.ру
Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов
В Одесском порту силами пограничников, СБУ, таможни и Национальной полиции Украины были задержаны два контейнера с кокаином замаскированным под промышленный шлак, сообщает Госпогранслужба Украины 1 ноября
2022-11-01T13:01
2022-11-01T13:01
новости
наркотики
кокаин
одесса
порт
пограничники
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В украинской Госпогранслужбе отметили особенно "хитрую схему" переправления наркотиков через границу и "высокое качество" кокаина. Преступники замаскировали наркотик под промышленный шлак с помощью "современного сложного химического процесса".Сообщается, что было изъято несколько мешков сыпучего вещества, в котором обнаружилось около 4 килограммов чистого кокаина.По оценкам украинских экспертов, стоимость такого товара на черном рынке может составить более 15 млн гривен.По утверждению пограничников, часть товара планировалось реализовать в странах Евросоюза.
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новости, наркотики, кокаин, одесса, порт, пограничники
Новости, наркотики, кокаин, Одесса, порт, пограничники

Черный кокаин на черном рынке Одессы – пограничники раскрыли хитрую схему украинских наркобаронов

13:01 01.11.2022
 
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В Одесском порту силами пограничников, СБУ, таможни и Национальной полиции Украины были задержаны два контейнера с кокаином замаскированным под промышленный шлак, сообщает Госпогранслужба Украины 1 ноября

"Черный" кокаин направили в порт Одессы в контейнерах с грузом "Шлаки", который прибыл на Украину из Латинской Америки еще до начала [российской спецоперации].

В украинской Госпогранслужбе отметили особенно "хитрую схему" переправления наркотиков через границу и "высокое качество" кокаина. Преступники замаскировали наркотик под промышленный шлак с помощью "современного сложного химического процесса".
Сообщается, что было изъято несколько мешков сыпучего вещества, в котором обнаружилось около 4 килограммов чистого кокаина.
По оценкам украинских экспертов, стоимость такого товара на черном рынке может составить более 15 млн гривен.
По утверждению пограничников, часть товара планировалось реализовать в странах Евросоюза.
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 08:15
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