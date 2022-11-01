Одесса и конец зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру
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Одесса и конец зерновой сделки
Одесса и конец зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру
Одесса и конец зерновой сделки
Украина.ру, 01.11.2022
2022-11-01T15:04
2022-11-01T15:04
виталий диденко
эксклюзив
украина
одесса
зерновая сделка
россия
вс рф
геннадий труханов
электричество
сво
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Что происходит в Одессе? ВС РФ может начать наступление на город, над Трухановым сгущаются тучи, отключения электричество прочно входят в быт горожанВоенно-политическая обстановка вокруг Одессы, похоже, на грани серьезного обострения, регион может стать ареной полномасштабных боевых действий. С одной стороны, Россия устами президента Владимира Путина объявила о прерывании "зерновой сделки", используемой в качестве Киевом и его западными кураторами в качестве прикрытия для поставок оружия и атак на Крым. С другой стороны, продолжается передел власти, ведь Зеленский инициировал проверку деятельности мэра Геннадия Труханова, которому не могут простить слишком медленную дерусификацию. В то же время местные жители постепенно привыкают жить в условиях "стабилизационных" отключений электричества, что явно свидетельствует об ухудшении кризисной ситуации. А вкупе с последней относительно теплой неделей к этому еще добавится недостаток тепла в жилищах. Конец зерновой сделки – предвестник наступления ВС РФ на Одессу?В ходе своей пресс-конференции 31 октября Владимир Путин подтвердил все ранее высказанные тезисы о том, что "зерновая сделка" была обманом для РФ с самого начала. Только до 5% вывозимого через одесские порты продовольствия шли беднейшие страны, остальное фактически присваивали себе западные корпорации и их посредники. Хотя на это в Москве были готовы закрыть глаза. Однако самой настоящей точкой невозврата стал теракт на Кырмском мосту и атаки беспилотников по российскому Черноморскому флоту в Севастополе. Еще неделей ранее высказывалось допущение, что взрывчатка, с помощью которой подорвали инфраструктурный объект, была провезена по гумкоридору. Теперь же Минобороны и Путин перешли к явной обвинительной риторике, подчеркивая полную недоговороспособность как Киева, так и его "партнеров". Проход БЛПА по зерновому маршруту уже преподносится как факт, не нуждающийся в доказательствах, следовательно основания для отмены сделки железобетонные. Минобороны РФ сообщило, что запуск морских беспилотных аппаратов осуществлялся с побережья Одессы, а готовили его специалисты украинского 73-го специального центра морских операций, который находится в Очакове (Николаевская область) под руководством британцев. В связи с этим Путин ясно дал понять: пока Киев не гарантирует реальную безопасность судам и не прекратит террористически-диверсионные акции, о возобновлении сделки не может быть и речи.Конечно, пока остается вопросом, что именно сделает Россия, ведь топить гражданские суда – не выход. Вероятно, Черноморский флот РФ предпримет предупредительные меры по их принудительной остановке и досмотру. Ибо, как поговаривали злые языки, перегрузку оружия и боеприпасов поставили на широкий поток после прохождения участниками "зерновой сделки" Босфора на обратном пути. Суда загружались боеприпасами на 10-20% от максимального дедвейта прямо в море, чтобы внешний вид не выявил никаких подозрений, а уже затем они благополучно следовали в одесский порт. Так, небольшой балкер мог привезти до 2 тыс тонн боеприпасов, а это равняется 30 железнодорожным вагонам – немалое подспорье для ВСУ. Оставить все, как есть, Россия априори не могла.Единственным каналом для вывоза продовольствия и обратных караванов с оружием останутся приграничные Измаил и Килия. Не без помощи румын подготовлен железнодорожный транспорт и идет модернизация мощностей украинских дунайских портов. В частности, Администрация морских портов Украины около 10 дней назад отчиталась о выполнении дноуглубительных и реконструкционных работ в порту Измаил более чем на 90%. Румынские порты Констанция и Сулима не справляются с возросшей на них нагрузкой по перевозкам продовольствия, а также удовлетворением иных запросов Киева.Что же означает для одесского региона прекращение "зерновой сделки"? В краткосрочной перспективе могут усилиться удары по военным и инфраструктурным объектам. В числе целей российского командования наверняка окажутся портовые склады. Однако не исключен сценарий посерьезней, если Одессу сделают целью зимне-весенней кампании. Тогда ВС РФ попробуют осуществить одну из стратегических целей – бросок к Приднестровью и отрезание Украины от Черного моря, что в значительной мере ослабит ее потенциал.Зеленский натравил на Труханова правоохранителей, а памятник Екатерине скоро снесутПараллельно с вышеизложенным идет активное нарастание противоречий, касающихся городской власти. Недавно президент Зеленский ответил на петицию с призывом "обратить внимание на действия и высказывания мэра Одессы Труханова", где он был не в восторге от сноса памятников, не одобрял переписывание истории. Интересно, что петиция сформулирована в достаточно общих словах и не содержит конкретных требований, вроде отправки в отставку. Вместе с тем, автор припомнил градоначальнику его "антимайданные" симпатии, приписав активное противодействиями "народным протестам" в период Майдана 2014 г. И своеобразной вишенкой на торте стал тезис об игре на руку "агрессору"."Геннадий Труханов совсем не способствует декоммунизации Украины, напротив, создается впечатление, будто он скучает по Советскому союзу, а порой даже подыгрывает стране-агрессору, вбрасывая тезисы созвучные с пророссийскими… Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру", - говорится в тексте петиции.Очень часто президент на подобное отделывался формальными отписками, но на сей раз он поступил иначе, дав развернутый комментарий, где упомянул способы снятия Труханова с его поста и даже намекнул на возможность лишения гражданства. В конце глава государства поручил проверить деятельность градоначальника МВД и СБУ. Сомнительно, что такое пройдет бесследно. За петицией наверняка стоит националистический деятельно, действующий в интересах недоброжелателей мэра в Офисе Зеленского.Как мы уже писали, Труханов после 24 февраля 2022 года мэр снова пытался балансировать между пророссийскими настроениями, националистами и пожеланиями Банковой. Периодически мэр выступал с гневными обличениями России, переименовывая улицы и убирая доски с изображением героев СССР. Но в то же время он до последнего пытался отложить вопрос, связанный с памятником Екатерине, и даже был против переименования улицы Пушкинской, равно как и "травли всего русского". Однако в нынешних условиях даже минимальное отклонение от военно-националистического угара киевский режим и его адепты считают непростительным. Бывший регионал мог сколько угодно строить из себя радикального "патриота", создавая вокруг себя прикормленных "активистов", заносить в Офис президента чемоданы денег, участвовать в распиле на тех или иных схемах. Своим ни для Зе-команды, ни для националистов он не стал, а симпатии одесситов – в значительной мере растерял.Еще весной против мэра сложилась коалиция в лице военного губернатора Максима Марченко и бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. Именно руками экс-айдаровца, пользующегося покровительством Киева, Киван пытался лоббировать вопрос отставки Труханова. Петиция здесь выступает лишь повод, призванный легитимизировать процесс отстранения в общественном мнении. Учитывая тотальный диктат Зеленского и его команды в информационной сфере, усиленные полномочия спецслужб скормить обществу локальную "перемогу" в виде избавления от экс-регионала будет не трудно. Тем более, когда существенные успехи отсутствуют, борьбу с "ватником-коррупционером" националистические круги явно поприветствуют.Предвестником дамоклова меча, зависшего над мэром, будет снос многострадального памятника Екатерине Второй (отцам-основателям города). Намедни он подвергся очередным атакам вандалов, которые только и жду своего часа, чтобы учинить тотальный разгром одного из символов Одессы. И горожане сейчас бессильны каким-то образом этому помешать. Пока городской совет не рассматривал итоги опроса, где более 3 тыс респондентов захотели снести монумент. Хотя чуть более 7,5 тыс проголосовавших решат за весь миллионный город – еще та "демократическая" процедура.Одесситы привыкают сидеть без электричества и предчувствуют тяжелую зимуПока же Одесса и область активно привыкают к отключениям света, которые могут длиться от 5 до 10 часов в день. Вчера местный филиал энергетической компании "ДТЭК" уже обрадовали, что такая практика может использоваться властями вплоть до весны следующего года. Словосочетание "стабилизационные отключения" уже становятся предметом саркастических шуток на Привозе и других местах для сплетен. Хотя люди отдают себе отчет, что кризис обречен на углубление и даже примерный график отключений вряд ли будет соблюден."На Дерибасовской горела половина светильников и была темна вся Соборка, но, в общем и целом, жить можно было. Потом включилась иллюминация на Соборной площади и чуть позже отрубили свет с уличными фонарями ровно на половине Дерибасовской - по Гаванной. У уличного музыканта усилок питался от какой-то розетки, потому что замолчал он ровно с исчезновением света. Дальше - темный квартал по Екатерининской, в ресторанах сидят при свечах. У Дома ученых в темноте больше шансов не упасть, а случайно попасть под несущуюся машину или электросамокат, поэтому я размахивал навстречу движению включенным фонариком на телефоне. Там квартал светится, тут темный, целыми блоками центр при нас не отключали. При этом ряд заведений явно подготовился и работал на генераторах. Пишут, отключили подсветку на Оперном. Но трамваи ходили. В спальных районах, думаю, все было хуже. Но к нашему возвращению свет в окнах родного дома уже горел", - делится впечатлениями одесский журналист Максим Войтенко.Еще сложнее станет после окончания теплых дней, которые прогнозируют синоптики уже на будущей неделе. С отопительным сезоном яснее не стало, во "всеобщую готовность", о которой рапортуют власти, граждане не верят, запасаясь, кто чем может. Зима предстоит весьма тяжелая, будущее – крайне туманное, а поводов для искренней радости все меньше и меньше…
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Виталий Диденко
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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виталий диденко, эксклюзив, украина, одесса, зерновая сделка, россия, вс рф, геннадий труханов, электричество, сво, боевые действия, владимир путин, крым
Виталий Диденко, Эксклюзив, Украина, Одесса, зерновая сделка, Россия, ВС РФ, Геннадий Труханов, электричество, СВО, боевые действия, Владимир Путин, Крым

Одесса и конец зерновой сделки

15:04 01.11.2022
 
© AFP / OLEKSANDR GIMANOV
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AFP / OLEKSANDR GIMANOV
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Виталий Диденко
Обозреватель
Все материалы
Что происходит в Одессе? ВС РФ может начать наступление на город, над Трухановым сгущаются тучи, отключения электричество прочно входят в быт горожан
Военно-политическая обстановка вокруг Одессы, похоже, на грани серьезного обострения, регион может стать ареной полномасштабных боевых действий. С одной стороны, Россия устами президента Владимира Путина объявила о прерывании "зерновой сделки", используемой в качестве Киевом и его западными кураторами в качестве прикрытия для поставок оружия и атак на Крым.
С другой стороны, продолжается передел власти, ведь Зеленский инициировал проверку деятельности мэра Геннадия Труханова, которому не могут простить слишком медленную дерусификацию. В то же время местные жители постепенно привыкают жить в условиях "стабилизационных" отключений электричества, что явно свидетельствует об ухудшении кризисной ситуации. А вкупе с последней относительно теплой неделей к этому еще добавится недостаток тепла в жилищах.
Конец зерновой сделки – предвестник наступления ВС РФ на Одессу?
В ходе своей пресс-конференции 31 октября Владимир Путин подтвердил все ранее высказанные тезисы о том, что "зерновая сделка" была обманом для РФ с самого начала. Только до 5% вывозимого через одесские порты продовольствия шли беднейшие страны, остальное фактически присваивали себе западные корпорации и их посредники. Хотя на это в Москве были готовы закрыть глаза. Однако самой настоящей точкой невозврата стал теракт на Кырмском мосту и атаки беспилотников по российскому Черноморскому флоту в Севастополе.
Еще неделей ранее высказывалось допущение, что взрывчатка, с помощью которой подорвали инфраструктурный объект, была провезена по гумкоридору. Теперь же Минобороны и Путин перешли к явной обвинительной риторике, подчеркивая полную недоговороспособность как Киева, так и его "партнеров". Проход БЛПА по зерновому маршруту уже преподносится как факт, не нуждающийся в доказательствах, следовательно основания для отмены сделки железобетонные. Минобороны РФ сообщило, что запуск морских беспилотных аппаратов осуществлялся с побережья Одессы, а готовили его специалисты украинского 73-го специального центра морских операций, который находится в Очакове (Николаевская область) под руководством британцев. В связи с этим Путин ясно дал понять: пока Киев не гарантирует реальную безопасность судам и не прекратит террористически-диверсионные акции, о возобновлении сделки не может быть и речи.
Конечно, пока остается вопросом, что именно сделает Россия, ведь топить гражданские суда – не выход. Вероятно, Черноморский флот РФ предпримет предупредительные меры по их принудительной остановке и досмотру. Ибо, как поговаривали злые языки, перегрузку оружия и боеприпасов поставили на широкий поток после прохождения участниками "зерновой сделки" Босфора на обратном пути. Суда загружались боеприпасами на 10-20% от максимального дедвейта прямо в море, чтобы внешний вид не выявил никаких подозрений, а уже затем они благополучно следовали в одесский порт. Так, небольшой балкер мог привезти до 2 тыс тонн боеприпасов, а это равняется 30 железнодорожным вагонам – немалое подспорье для ВСУ. Оставить все, как есть, Россия априори не могла.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
09:55
Игра вокруг зерновой сделки
Единственным каналом для вывоза продовольствия и обратных караванов с оружием останутся приграничные Измаил и Килия. Не без помощи румын подготовлен железнодорожный транспорт и идет модернизация мощностей украинских дунайских портов. В частности, Администрация морских портов Украины около 10 дней назад отчиталась о выполнении дноуглубительных и реконструкционных работ в порту Измаил более чем на 90%. Румынские порты Констанция и Сулима не справляются с возросшей на них нагрузкой по перевозкам продовольствия, а также удовлетворением иных запросов Киева.
Что же означает для одесского региона прекращение "зерновой сделки"? В краткосрочной перспективе могут усилиться удары по военным и инфраструктурным объектам. В числе целей российского командования наверняка окажутся портовые склады. Однако не исключен сценарий посерьезней, если Одессу сделают целью зимне-весенней кампании. Тогда ВС РФ попробуют осуществить одну из стратегических целей – бросок к Приднестровью и отрезание Украины от Черного моря, что в значительной мере ослабит ее потенциал.
Зеленский натравил на Труханова правоохранителей, а памятник Екатерине скоро снесут
Параллельно с вышеизложенным идет активное нарастание противоречий, касающихся городской власти. Недавно президент Зеленский ответил на петицию с призывом "обратить внимание на действия и высказывания мэра Одессы Труханова", где он был не в восторге от сноса памятников, не одобрял переписывание истории. Интересно, что петиция сформулирована в достаточно общих словах и не содержит конкретных требований, вроде отправки в отставку. Вместе с тем, автор припомнил градоначальнику его "антимайданные" симпатии, приписав активное противодействиями "народным протестам" в период Майдана 2014 г. И своеобразной вишенкой на торте стал тезис об игре на руку "агрессору".
"Геннадий Труханов совсем не способствует декоммунизации Украины, напротив, создается впечатление, будто он скучает по Советскому союзу, а порой даже подыгрывает стране-агрессору, вбрасывая тезисы созвучные с пророссийскими… Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру", - говорится в тексте петиции.
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
07:37
Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы"Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что для организации такой широкомасштабной операции по взятию Одессы необходимо закрепить линию обороны новых регионов
Очень часто президент на подобное отделывался формальными отписками, но на сей раз он поступил иначе, дав развернутый комментарий, где упомянул способы снятия Труханова с его поста и даже намекнул на возможность лишения гражданства. В конце глава государства поручил проверить деятельность градоначальника МВД и СБУ. Сомнительно, что такое пройдет бесследно. За петицией наверняка стоит националистический деятельно, действующий в интересах недоброжелателей мэра в Офисе Зеленского.
Как мы уже писали, Труханов после 24 февраля 2022 года мэр снова пытался балансировать между пророссийскими настроениями, националистами и пожеланиями Банковой. Периодически мэр выступал с гневными обличениями России, переименовывая улицы и убирая доски с изображением героев СССР. Но в то же время он до последнего пытался отложить вопрос, связанный с памятником Екатерине, и даже был против переименования улицы Пушкинской, равно как и "травли всего русского". Однако в нынешних условиях даже минимальное отклонение от военно-националистического угара киевский режим и его адепты считают непростительным. Бывший регионал мог сколько угодно строить из себя радикального "патриота", создавая вокруг себя прикормленных "активистов", заносить в Офис президента чемоданы денег, участвовать в распиле на тех или иных схемах. Своим ни для Зе-команды, ни для националистов он не стал, а симпатии одесситов – в значительной мере растерял.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 10:14
Путин и Одесса: пробует, хвалит, но не берёт
Еще весной против мэра сложилась коалиция в лице военного губернатора Максима Марченко и бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. Именно руками экс-айдаровца, пользующегося покровительством Киева, Киван пытался лоббировать вопрос отставки Труханова. Петиция здесь выступает лишь повод, призванный легитимизировать процесс отстранения в общественном мнении. Учитывая тотальный диктат Зеленского и его команды в информационной сфере, усиленные полномочия спецслужб скормить обществу локальную "перемогу" в виде избавления от экс-регионала будет не трудно. Тем более, когда существенные успехи отсутствуют, борьбу с "ватником-коррупционером" националистические круги явно поприветствуют.
Предвестником дамоклова меча, зависшего над мэром, будет снос многострадального памятника Екатерине Второй (отцам-основателям города). Намедни он подвергся очередным атакам вандалов, которые только и жду своего часа, чтобы учинить тотальный разгром одного из символов Одессы. И горожане сейчас бессильны каким-то образом этому помешать. Пока городской совет не рассматривал итоги опроса, где более 3 тыс респондентов захотели снести монумент. Хотя чуть более 7,5 тыс проголосовавших решат за весь миллионный город – еще та "демократическая" процедура.
Одесситы привыкают сидеть без электричества и предчувствуют тяжелую зиму
Пока же Одесса и область активно привыкают к отключениям света, которые могут длиться от 5 до 10 часов в день. Вчера местный филиал энергетической компании "ДТЭК" уже обрадовали, что такая практика может использоваться властями вплоть до весны следующего года. Словосочетание "стабилизационные отключения" уже становятся предметом саркастических шуток на Привозе и других местах для сплетен. Хотя люди отдают себе отчет, что кризис обречен на углубление и даже примерный график отключений вряд ли будет соблюден.
"На Дерибасовской горела половина светильников и была темна вся Соборка, но, в общем и целом, жить можно было. Потом включилась иллюминация на Соборной площади и чуть позже отрубили свет с уличными фонарями ровно на половине Дерибасовской - по Гаванной. У уличного музыканта усилок питался от какой-то розетки, потому что замолчал он ровно с исчезновением света. Дальше - темный квартал по Екатерининской, в ресторанах сидят при свечах. У Дома ученых в темноте больше шансов не упасть, а случайно попасть под несущуюся машину или электросамокат, поэтому я размахивал навстречу движению включенным фонариком на телефоне. Там квартал светится, тут темный, целыми блоками центр при нас не отключали. При этом ряд заведений явно подготовился и работал на генераторах. Пишут, отключили подсветку на Оперном. Но трамваи ходили. В спальных районах, думаю, все было хуже. Но к нашему возвращению свет в окнах родного дома уже горел", - делится впечатлениями одесский журналист Максим Войтенко.
Еще сложнее станет после окончания теплых дней, которые прогнозируют синоптики уже на будущей неделе. С отопительным сезоном яснее не стало, во "всеобщую готовность", о которой рапортуют власти, граждане не верят, запасаясь, кто чем может. Зима предстоит весьма тяжелая, будущее – крайне туманное, а поводов для искренней радости все меньше и меньше…
 
Виталий ДиденкоЭксклюзивУкраинаОдессазерновая сделкаРоссияВС РФГеннадий ТрухановэлектричествоСВОбоевые действияВладимир ПутинКрым
 
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Заголовок открываемого материала
15:04Одесса и конец зерновой сделки
14:52В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
14:40Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России
14:33Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности
14:30"Без тепла и света на многие месяцы". Какой будет зима для Украины
14:25"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки
14:20Заседание Совбеза ООН: Россия застала Запад врасплох фактами об ударах по Крыму
14:16Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий
14:08Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации
14:06Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России
13:58Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели
13:35Андрей Арешев: кто он
13:29Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб
13:19Экс-посол Украины в ФРГ назвал евангелистов Германии "морально больными" за призыв к перемирию c РФ
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