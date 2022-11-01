https://ukraina.ru/20221101/1040372323.html
Одесса и конец зерновой сделки
Одесса и конец зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру
Одесса и конец зерновой сделки
Украина.ру, 01.11.2022
2022-11-01T15:04
2022-11-01T15:04
2022-11-01T15:04
виталий диденко
эксклюзив
украина
одесса
зерновая сделка
россия
вс рф
геннадий труханов
электричество
сво
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Что происходит в Одессе? ВС РФ может начать наступление на город, над Трухановым сгущаются тучи, отключения электричество прочно входят в быт горожанВоенно-политическая обстановка вокруг Одессы, похоже, на грани серьезного обострения, регион может стать ареной полномасштабных боевых действий. С одной стороны, Россия устами президента Владимира Путина объявила о прерывании "зерновой сделки", используемой в качестве Киевом и его западными кураторами в качестве прикрытия для поставок оружия и атак на Крым. С другой стороны, продолжается передел власти, ведь Зеленский инициировал проверку деятельности мэра Геннадия Труханова, которому не могут простить слишком медленную дерусификацию. В то же время местные жители постепенно привыкают жить в условиях "стабилизационных" отключений электричества, что явно свидетельствует об ухудшении кризисной ситуации. А вкупе с последней относительно теплой неделей к этому еще добавится недостаток тепла в жилищах. Конец зерновой сделки – предвестник наступления ВС РФ на Одессу?В ходе своей пресс-конференции 31 октября Владимир Путин подтвердил все ранее высказанные тезисы о том, что "зерновая сделка" была обманом для РФ с самого начала. Только до 5% вывозимого через одесские порты продовольствия шли беднейшие страны, остальное фактически присваивали себе западные корпорации и их посредники. Хотя на это в Москве были готовы закрыть глаза. Однако самой настоящей точкой невозврата стал теракт на Кырмском мосту и атаки беспилотников по российскому Черноморскому флоту в Севастополе. Еще неделей ранее высказывалось допущение, что взрывчатка, с помощью которой подорвали инфраструктурный объект, была провезена по гумкоридору. Теперь же Минобороны и Путин перешли к явной обвинительной риторике, подчеркивая полную недоговороспособность как Киева, так и его "партнеров". Проход БЛПА по зерновому маршруту уже преподносится как факт, не нуждающийся в доказательствах, следовательно основания для отмены сделки железобетонные. Минобороны РФ сообщило, что запуск морских беспилотных аппаратов осуществлялся с побережья Одессы, а готовили его специалисты украинского 73-го специального центра морских операций, который находится в Очакове (Николаевская область) под руководством британцев. В связи с этим Путин ясно дал понять: пока Киев не гарантирует реальную безопасность судам и не прекратит террористически-диверсионные акции, о возобновлении сделки не может быть и речи.Конечно, пока остается вопросом, что именно сделает Россия, ведь топить гражданские суда – не выход. Вероятно, Черноморский флот РФ предпримет предупредительные меры по их принудительной остановке и досмотру. Ибо, как поговаривали злые языки, перегрузку оружия и боеприпасов поставили на широкий поток после прохождения участниками "зерновой сделки" Босфора на обратном пути. Суда загружались боеприпасами на 10-20% от максимального дедвейта прямо в море, чтобы внешний вид не выявил никаких подозрений, а уже затем они благополучно следовали в одесский порт. Так, небольшой балкер мог привезти до 2 тыс тонн боеприпасов, а это равняется 30 железнодорожным вагонам – немалое подспорье для ВСУ. Оставить все, как есть, Россия априори не могла.Единственным каналом для вывоза продовольствия и обратных караванов с оружием останутся приграничные Измаил и Килия. Не без помощи румын подготовлен железнодорожный транспорт и идет модернизация мощностей украинских дунайских портов. В частности, Администрация морских портов Украины около 10 дней назад отчиталась о выполнении дноуглубительных и реконструкционных работ в порту Измаил более чем на 90%. Румынские порты Констанция и Сулима не справляются с возросшей на них нагрузкой по перевозкам продовольствия, а также удовлетворением иных запросов Киева.Что же означает для одесского региона прекращение "зерновой сделки"? В краткосрочной перспективе могут усилиться удары по военным и инфраструктурным объектам. В числе целей российского командования наверняка окажутся портовые склады. Однако не исключен сценарий посерьезней, если Одессу сделают целью зимне-весенней кампании. Тогда ВС РФ попробуют осуществить одну из стратегических целей – бросок к Приднестровью и отрезание Украины от Черного моря, что в значительной мере ослабит ее потенциал.Зеленский натравил на Труханова правоохранителей, а памятник Екатерине скоро снесутПараллельно с вышеизложенным идет активное нарастание противоречий, касающихся городской власти. Недавно президент Зеленский ответил на петицию с призывом "обратить внимание на действия и высказывания мэра Одессы Труханова", где он был не в восторге от сноса памятников, не одобрял переписывание истории. Интересно, что петиция сформулирована в достаточно общих словах и не содержит конкретных требований, вроде отправки в отставку. Вместе с тем, автор припомнил градоначальнику его "антимайданные" симпатии, приписав активное противодействиями "народным протестам" в период Майдана 2014 г. И своеобразной вишенкой на торте стал тезис об игре на руку "агрессору"."Геннадий Труханов совсем не способствует декоммунизации Украины, напротив, создается впечатление, будто он скучает по Советскому союзу, а порой даже подыгрывает стране-агрессору, вбрасывая тезисы созвучные с пророссийскими… Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру", - говорится в тексте петиции.Очень часто президент на подобное отделывался формальными отписками, но на сей раз он поступил иначе, дав развернутый комментарий, где упомянул способы снятия Труханова с его поста и даже намекнул на возможность лишения гражданства. В конце глава государства поручил проверить деятельность градоначальника МВД и СБУ. Сомнительно, что такое пройдет бесследно. За петицией наверняка стоит националистический деятельно, действующий в интересах недоброжелателей мэра в Офисе Зеленского.Как мы уже писали, Труханов после 24 февраля 2022 года мэр снова пытался балансировать между пророссийскими настроениями, националистами и пожеланиями Банковой. Периодически мэр выступал с гневными обличениями России, переименовывая улицы и убирая доски с изображением героев СССР. Но в то же время он до последнего пытался отложить вопрос, связанный с памятником Екатерине, и даже был против переименования улицы Пушкинской, равно как и "травли всего русского". Однако в нынешних условиях даже минимальное отклонение от военно-националистического угара киевский режим и его адепты считают непростительным. Бывший регионал мог сколько угодно строить из себя радикального "патриота", создавая вокруг себя прикормленных "активистов", заносить в Офис президента чемоданы денег, участвовать в распиле на тех или иных схемах. Своим ни для Зе-команды, ни для националистов он не стал, а симпатии одесситов – в значительной мере растерял.Еще весной против мэра сложилась коалиция в лице военного губернатора Максима Марченко и бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. Именно руками экс-айдаровца, пользующегося покровительством Киева, Киван пытался лоббировать вопрос отставки Труханова. Петиция здесь выступает лишь повод, призванный легитимизировать процесс отстранения в общественном мнении. Учитывая тотальный диктат Зеленского и его команды в информационной сфере, усиленные полномочия спецслужб скормить обществу локальную "перемогу" в виде избавления от экс-регионала будет не трудно. Тем более, когда существенные успехи отсутствуют, борьбу с "ватником-коррупционером" националистические круги явно поприветствуют.Предвестником дамоклова меча, зависшего над мэром, будет снос многострадального памятника Екатерине Второй (отцам-основателям города). Намедни он подвергся очередным атакам вандалов, которые только и жду своего часа, чтобы учинить тотальный разгром одного из символов Одессы. И горожане сейчас бессильны каким-то образом этому помешать. Пока городской совет не рассматривал итоги опроса, где более 3 тыс респондентов захотели снести монумент. Хотя чуть более 7,5 тыс проголосовавших решат за весь миллионный город – еще та "демократическая" процедура.Одесситы привыкают сидеть без электричества и предчувствуют тяжелую зимуПока же Одесса и область активно привыкают к отключениям света, которые могут длиться от 5 до 10 часов в день. Вчера местный филиал энергетической компании "ДТЭК" уже обрадовали, что такая практика может использоваться властями вплоть до весны следующего года. Словосочетание "стабилизационные отключения" уже становятся предметом саркастических шуток на Привозе и других местах для сплетен. Хотя люди отдают себе отчет, что кризис обречен на углубление и даже примерный график отключений вряд ли будет соблюден."На Дерибасовской горела половина светильников и была темна вся Соборка, но, в общем и целом, жить можно было. Потом включилась иллюминация на Соборной площади и чуть позже отрубили свет с уличными фонарями ровно на половине Дерибасовской - по Гаванной. У уличного музыканта усилок питался от какой-то розетки, потому что замолчал он ровно с исчезновением света. Дальше - темный квартал по Екатерининской, в ресторанах сидят при свечах. У Дома ученых в темноте больше шансов не упасть, а случайно попасть под несущуюся машину или электросамокат, поэтому я размахивал навстречу движению включенным фонариком на телефоне. Там квартал светится, тут темный, целыми блоками центр при нас не отключали. При этом ряд заведений явно подготовился и работал на генераторах. Пишут, отключили подсветку на Оперном. Но трамваи ходили. В спальных районах, думаю, все было хуже. Но к нашему возвращению свет в окнах родного дома уже горел", - делится впечатлениями одесский журналист Максим Войтенко.Еще сложнее станет после окончания теплых дней, которые прогнозируют синоптики уже на будущей неделе. С отопительным сезоном яснее не стало, во "всеобщую готовность", о которой рапортуют власти, граждане не верят, запасаясь, кто чем может. Зима предстоит весьма тяжелая, будущее – крайне туманное, а поводов для искренней радости все меньше и меньше…
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виталий диденко, эксклюзив, украина, одесса, зерновая сделка, россия, вс рф, геннадий труханов, электричество, сво, боевые действия, владимир путин, крым
Что происходит в Одессе? ВС РФ может начать наступление на город, над Трухановым сгущаются тучи, отключения электричество прочно входят в быт горожан
Военно-политическая обстановка вокруг Одессы, похоже, на грани серьезного обострения, регион может стать ареной полномасштабных боевых действий. С одной стороны, Россия устами президента Владимира Путина объявила о прерывании "зерновой сделки", используемой в качестве Киевом и его западными кураторами в качестве прикрытия для поставок оружия и атак на Крым.
С другой стороны, продолжается передел власти, ведь Зеленский инициировал проверку деятельности мэра Геннадия Труханова, которому не могут простить слишком медленную дерусификацию. В то же время местные жители постепенно привыкают жить в условиях "стабилизационных" отключений электричества, что явно свидетельствует об ухудшении кризисной ситуации. А вкупе с последней относительно теплой неделей к этому еще добавится недостаток тепла в жилищах.
Конец зерновой сделки – предвестник наступления ВС РФ на Одессу?
В ходе своей пресс-конференции 31 октября Владимир Путин подтвердил все ранее высказанные тезисы о том, что "зерновая сделка" была обманом для РФ с самого начала. Только до 5% вывозимого через одесские порты продовольствия шли беднейшие страны, остальное фактически присваивали себе западные корпорации и их посредники. Хотя на это в Москве были готовы закрыть глаза. Однако самой настоящей точкой невозврата стал теракт на Кырмском мосту и атаки беспилотников по российскому Черноморскому флоту в Севастополе.
Еще неделей ранее высказывалось допущение, что взрывчатка, с помощью которой подорвали инфраструктурный объект, была провезена по гумкоридору. Теперь же Минобороны и Путин перешли к явной обвинительной риторике, подчеркивая полную недоговороспособность как Киева, так и его "партнеров". Проход БЛПА по зерновому маршруту уже преподносится как факт, не нуждающийся в доказательствах, следовательно основания для отмены сделки железобетонные. Минобороны РФ сообщило, что запуск морских беспилотных аппаратов осуществлялся с побережья Одессы, а готовили его специалисты украинского 73-го специального центра морских операций, который находится в Очакове (Николаевская область) под руководством британцев. В связи с этим Путин ясно дал понять: пока Киев не гарантирует реальную безопасность судам и не прекратит террористически-диверсионные акции, о возобновлении сделки не может быть и речи.
Конечно, пока остается вопросом, что именно сделает Россия, ведь топить гражданские суда – не выход. Вероятно, Черноморский флот РФ предпримет предупредительные меры по их принудительной остановке и досмотру. Ибо, как поговаривали злые языки, перегрузку оружия и боеприпасов поставили на широкий поток после прохождения участниками "зерновой сделки" Босфора на обратном пути. Суда загружались боеприпасами на 10-20% от максимального дедвейта прямо в море, чтобы внешний вид не выявил никаких подозрений, а уже затем они благополучно следовали в одесский порт. Так, небольшой балкер мог привезти до 2 тыс тонн боеприпасов, а это равняется 30 железнодорожным вагонам – немалое подспорье для ВСУ. Оставить все, как есть, Россия априори не могла.
Единственным каналом для вывоза продовольствия и обратных караванов с оружием останутся приграничные Измаил и Килия. Не без помощи румын подготовлен железнодорожный транспорт и идет модернизация мощностей украинских дунайских портов. В частности, Администрация морских портов Украины около 10 дней назад отчиталась о выполнении дноуглубительных и реконструкционных работ в порту Измаил более чем на 90%. Румынские порты Констанция и Сулима не справляются с возросшей на них нагрузкой по перевозкам продовольствия, а также удовлетворением иных запросов Киева.
Что же означает для одесского региона прекращение "зерновой сделки"? В краткосрочной перспективе могут усилиться удары по военным и инфраструктурным объектам. В числе целей российского командования наверняка окажутся портовые склады. Однако не исключен сценарий посерьезней, если Одессу сделают целью зимне-весенней кампании. Тогда ВС РФ попробуют осуществить одну из стратегических целей – бросок к Приднестровью и отрезание Украины от Черного моря, что в значительной мере ослабит ее потенциал.
Зеленский натравил на Труханова правоохранителей, а памятник Екатерине скоро снесут
Параллельно с вышеизложенным идет активное нарастание противоречий, касающихся городской власти. Недавно президент Зеленский ответил на петицию с призывом "обратить внимание на действия и высказывания мэра Одессы Труханова", где он был не в восторге от сноса памятников, не одобрял переписывание истории. Интересно, что петиция сформулирована в достаточно общих словах и не содержит конкретных требований, вроде отправки в отставку. Вместе с тем, автор припомнил градоначальнику его "антимайданные" симпатии, приписав активное противодействиями "народным протестам" в период Майдана 2014 г. И своеобразной вишенкой на торте стал тезис об игре на руку "агрессору".
"Геннадий Труханов совсем не способствует декоммунизации Украины, напротив, создается впечатление, будто он скучает по Советскому союзу, а порой даже подыгрывает стране-агрессору, вбрасывая тезисы созвучные с пророссийскими… Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру", - говорится в тексте петиции.
Очень часто президент на подобное отделывался формальными отписками, но на сей раз он поступил иначе, дав развернутый комментарий, где упомянул способы снятия Труханова с его поста и даже намекнул на возможность лишения гражданства. В конце глава государства поручил проверить деятельность градоначальника МВД и СБУ. Сомнительно, что такое пройдет бесследно. За петицией наверняка стоит националистический деятельно, действующий в интересах недоброжелателей мэра в Офисе Зеленского.
Как мы уже писали, Труханов после 24 февраля 2022 года мэр снова пытался балансировать между пророссийскими настроениями, националистами и пожеланиями Банковой. Периодически мэр выступал с гневными обличениями России, переименовывая улицы и убирая доски с изображением героев СССР. Но в то же время он до последнего пытался отложить вопрос, связанный с памятником Екатерине, и даже был против переименования улицы Пушкинской, равно как и "травли всего русского". Однако в нынешних условиях даже минимальное отклонение от военно-националистического угара киевский режим и его адепты считают непростительным. Бывший регионал мог сколько угодно строить из себя радикального "патриота", создавая вокруг себя прикормленных "активистов", заносить в Офис президента чемоданы денег, участвовать в распиле на тех или иных схемах. Своим ни для Зе-команды, ни для националистов он не стал, а симпатии одесситов – в значительной мере растерял.
Еще весной против мэра сложилась коалиция в лице военного губернатора Максима Марченко и бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. Именно руками экс-айдаровца, пользующегося покровительством Киева, Киван пытался лоббировать вопрос отставки Труханова. Петиция здесь выступает лишь повод, призванный легитимизировать процесс отстранения в общественном мнении. Учитывая тотальный диктат Зеленского и его команды в информационной сфере, усиленные полномочия спецслужб скормить обществу локальную "перемогу" в виде избавления от экс-регионала будет не трудно. Тем более, когда существенные успехи отсутствуют, борьбу с "ватником-коррупционером" националистические круги явно поприветствуют.
Предвестником дамоклова меча, зависшего над мэром, будет снос многострадального памятника Екатерине Второй (отцам-основателям города). Намедни он подвергся очередным атакам вандалов, которые только и жду своего часа, чтобы учинить тотальный разгром одного из символов Одессы. И горожане сейчас бессильны каким-то образом этому помешать. Пока городской совет не рассматривал итоги опроса, где более 3 тыс респондентов захотели снести монумент. Хотя чуть более 7,5 тыс проголосовавших решат за весь миллионный город – еще та "демократическая" процедура.
Одесситы привыкают сидеть без электричества и предчувствуют тяжелую зиму
Пока же Одесса и область активно привыкают к отключениям света, которые могут длиться от 5 до 10 часов в день. Вчера местный филиал энергетической компании "ДТЭК" уже обрадовали, что такая практика может использоваться властями вплоть до весны следующего года. Словосочетание "стабилизационные отключения" уже становятся предметом саркастических шуток на Привозе и других местах для сплетен. Хотя люди отдают себе отчет, что кризис обречен на углубление и даже примерный график отключений вряд ли будет соблюден.
"На Дерибасовской горела половина светильников и была темна вся Соборка, но, в общем и целом, жить можно было. Потом включилась иллюминация на Соборной площади и чуть позже отрубили свет с уличными фонарями ровно на половине Дерибасовской - по Гаванной. У уличного музыканта усилок питался от какой-то розетки, потому что замолчал он ровно с исчезновением света. Дальше - темный квартал по Екатерининской, в ресторанах сидят при свечах. У Дома ученых в темноте больше шансов не упасть, а случайно попасть под несущуюся машину или электросамокат, поэтому я размахивал навстречу движению включенным фонариком на телефоне. Там квартал светится, тут темный, целыми блоками центр при нас не отключали. При этом ряд заведений явно подготовился и работал на генераторах. Пишут, отключили подсветку на Оперном. Но трамваи ходили. В спальных районах, думаю, все было хуже. Но к нашему возвращению свет в окнах родного дома уже горел", - делится впечатлениями одесский журналист Максим Войтенко.
Еще сложнее станет после окончания теплых дней, которые прогнозируют синоптики уже на будущей неделе. С отопительным сезоном яснее не стало, во "всеобщую готовность", о которой рапортуют власти, граждане не верят, запасаясь, кто чем может. Зима предстоит весьма тяжелая, будущее – крайне туманное, а поводов для искренней радости все меньше и меньше…