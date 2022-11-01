Глава "Нафтогаза" Витренко подал в отставку - 01.11.2022 Украина.ру
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Глава "Нафтогаза" Витренко подал в отставку
Глава "Нафтогаза" Витренко подал в отставку - 01.11.2022 Украина.ру
Глава "Нафтогаза" Витренко подал в отставку
Глава национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко подал в отставку. Об этом 1 ноября сообщили журналисты украинского издания "Экономическая правда", ссылаясь на источники
2022-11-01T12:50
2022-11-01T12:50
новости
нафтогаз
украина
витренко
газ
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Витренко написал заявление об увольнении, его место может занять министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, сообщили журналисты "Экономической правды".Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", но при его отсутствии это может сделать правительство Украины. Для назначения нового руководителя предприятия за отставку Витренко должны проголосовать депутаты Верховной Рады. "Не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании", - сообщили источники "Экономической правды".Отставку Витренко пророчили в середине сентября журналисты украинского Forbes. По их предположениям, пост Витренко мог занять или заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, или глава Минрегиона Алексей Чернышев. Шурма от должности отказался. Высказываются предположения, что должность главы "Нафтогаза" сейчас непопулярна из-за того, что она может собрать весь негатив жителей Украины от текущего отопительного сезона. В начале октября 2022 года "Нафтогаз" договорился о поставках газа из Норвегии по польско-датскому трубопроводу "Балтийская труба". Украинская сторона предварительно запросила 1 млрд кубометров топлива за 2 млрд долларов США, однако у "Нафтогаза", по словам Витренко, денег на это нет. Украинские энергетики рассчитывали на пополнение специального фонда для закупки газа за счет пожертвований стран Евросоюза.
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новости, нафтогаз, украина, витренко, газ
Новости, Нафтогаз, Украина, Витренко, газ

Глава "Нафтогаза" Витренко подал в отставку

12:50 01.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместный брифинг министра энергетики Украины и исполнительного директора "Нафтогаза" в Киеве
Совместный брифинг министра энергетики Украины и исполнительного директора Нафтогаза в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Глава национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко подал в отставку. Об этом 1 ноября сообщили журналисты украинского издания "Экономическая правда", ссылаясь на источники
Витренко написал заявление об увольнении, его место может занять министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, сообщили журналисты "Экономической правды".
Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", но при его отсутствии это может сделать правительство Украины. Для назначения нового руководителя предприятия за отставку Витренко должны проголосовать депутаты Верховной Рады.
"Не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании", - сообщили источники "Экономической правды".
Отставку Витренко пророчили в середине сентября журналисты украинского Forbes. По их предположениям, пост Витренко мог занять или заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, или глава Минрегиона Алексей Чернышев. Шурма от должности отказался. Высказываются предположения, что должность главы "Нафтогаза" сейчас непопулярна из-за того, что она может собрать весь негатив жителей Украины от текущего отопительного сезона.
В начале октября 2022 года "Нафтогаз" договорился о поставках газа из Норвегии по польско-датскому трубопроводу "Балтийская труба". Украинская сторона предварительно запросила 1 млрд кубометров топлива за 2 млрд долларов США, однако у "Нафтогаза", по словам Витренко, денег на это нет. Украинские энергетики рассчитывали на пополнение специального фонда для закупки газа за счет пожертвований стран Евросоюза.
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:00
В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона"Нафтогаз Украины" не сможет накопить нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления компании Юрий Витренко
 
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