Президент "Мотор-сич" спрятал лопасти от вертолетов, чтобы они не достались ВСУ - генпрокурор - 01.11.2022 Украина.ру
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Президент "Мотор-сич" спрятал лопасти от вертолетов, чтобы они не достались ВСУ - генпрокурор
Президент "Мотор-сич" спрятал лопасти от вертолетов, чтобы они не достались ВСУ - генпрокурор - 01.11.2022 Украина.ру
Президент "Мотор-сич" спрятал лопасти от вертолетов, чтобы они не достались ВСУ - генпрокурор
Генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина 31 октября рассказал, что президент предприятия "Мотор-сич" Вячеслав Богуслаев лично приказал снимать запчасти с украинских вертолетов и продолжить поставки двигателей для российской ударной авиации
2022-11-01T10:53
2022-11-01T10:53
новости
богуслаев
мотор сич
генпрокуратура
генпрокурор
вертолеты
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Костин назвал его "топ-предателем" и коллаборантом.По его словам, ВС РФ также использовали двигатели, произведенные на "Мотор-сич" и для военных самолетов.Кроме того, по мнению Костина, Богуслаев "лично приказал" снять лопасти с произведенных вертолетов после обращения ВСУ к предприятию.Богуслаев был задержан СБУ в октября по подозрению в госизмене и "сотрудничестве с врагом".В интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев выразил мнение, что президент "Мотор-сич", напротив, "всегда был против России" и его арест – внутренние "разборки" украинских бизнес-элит.Сам Богуслаев отрицает свою вину.
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новости, богуслаев, мотор сич, генпрокуратура, генпрокурор, вертолеты
Новости, Богуслаев, мотор сич, генпрокуратура, генпрокурор, вертолеты

Президент "Мотор-сич" спрятал лопасти от вертолетов, чтобы они не достались ВСУ - генпрокурор

10:53 01.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
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Генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина 31 октября рассказал, что президент предприятия "Мотор-сич" Вячеслав Богуслаев лично приказал снимать запчасти с украинских вертолетов и продолжить поставки двигателей для российской ударной авиации
Костин назвал его "топ-предателем" и коллаборантом.
"К сожалению, украинцы уже хорошо знают эти названия. Ударные вертолеты "Аллигатор", "Сапсан", "Ночной охотник". Двигатели, полученные от украинского предприятия, оккупанты использовали для производства и ремонтаэтих ударных вертолетов", - заявил он.
По его словам, ВС РФ также использовали двигатели, произведенные на "Мотор-сич" и для военных самолетов.
Кроме того, по мнению Костина, Богуслаев "лично приказал" снять лопасти с произведенных вертолетов после обращения ВСУ к предприятию.
Богуслаев был задержан СБУ в октября по подозрению в госизмене и "сотрудничестве с врагом".
В интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев выразил мнение, что президент "Мотор-сич", напротив, "всегда был против России" и его арест – внутренние "разборки" украинских бизнес-элит.
Сам Богуслаев отрицает свою вину.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 17:18
Месть Зеленского или удар по Залужному. Что стоит за арестом экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева
 
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