В США HIMARS "расстрелял" детей конфетами
© скриншотВ США HIMARS стреляет конфетами по детям
© скриншот
В США, предположительно в штате Оклахома, организаторы детского праздника пригнали на площадку реактивную систему залпового огня HIMARS. Пусковую установку развернули в сторону детей, а затем имитировали выстрел. Детский утренник провели на военной базе Форт Стилл, видеозапись опубликовали в официальном Twitter гарнизона.
"Как еще, как вы думаете, мы будем давать детям конфеты на Хэллоуин? Огневая миссия!", - пишут организаторы акции.
По мокрому и грязному асфальту рассыпались конфеты. Дети разбежались их собирать. Видеозапись набрала почти семь тысяч лайков и около трех тысяч перепостов. Некоторые называют HIMARS военным символом Запада, некоторые восторгаются видеозаписью и ставят украинские флажки в комментарии, некоторые удивляются:
"Как забавно, что огромные части наступательного военного оборудования, неистово поставляемого Украине, также могут выстреливать хэллоуинскими конфетами для детей", - пишет американский журналист Майкл Трейси.
Высокая стоимость реактивных снарядов к РСЗО HIMARS и их успешный перехват российской ПВО могут привести к тому, что войска киевского режима останутся без этих боеприпасов. Такое мнение в интервью Украина.ру ранее выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он отметил, что на поставки данных РСЗО для ВСУ США тратят "колоссальные" средства.
19 октября, 07:29Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых УкраинеАмериканская оборонная компания Lockheed Martin планирует увеличить производство переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине, заявил глава компании Джим Тайклет на встрече с инвесторами во время публичной презентации отчета Lockheed Martin за третий квартал