https://ukraina.ru/20221101/1040365374.html

В США HIMARS "расстрелял" детей конфетами

В США HIMARS "расстрелял" детей конфетами - 01.11.2022 Украина.ру

В США HIMARS "расстрелял" детей конфетами

В США, предположительно в штате Оклахома, организаторы детского праздника пригнали на площадку реактивную систему залпового огня HIMARS. Пусковую установку развернули в сторону детей, а затем имитировали выстрел. Детский утренник провели на военной базе Форт Стилл, видеозапись опубликовали в официальном Twitter гарнизона.

2022-11-01T09:56

2022-11-01T09:56

2022-11-01T09:56

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По мокрому и грязному асфальту рассыпались конфеты. Дети разбежались их собирать. Видеозапись набрала почти семь тысяч лайков и около трех тысяч перепостов. Некоторые называют HIMARS военным символом Запада, некоторые восторгаются видеозаписью и ставят украинские флажки в комментарии, некоторые удивляются: "Как забавно, что огромные части наступательного военного оборудования, неистово поставляемого Украине, также могут выстреливать хэллоуинскими конфетами для детей", - пишет американский журналист Майкл Трейси.Высокая стоимость реактивных снарядов к РСЗО HIMARS и их успешный перехват российской ПВО могут привести к тому, что войска киевского режима останутся без этих боеприпасов. Такое мнение в интервью Украина.ру ранее выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий КнутовОн отметил, что на поставки данных РСЗО для ВСУ США тратят "колоссальные" средства.

https://ukraina.ru/20221019/1039890316.html

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новости, сша, конфеты, himars