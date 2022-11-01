https://ukraina.ru/20221101/1040361845.html
Украинские беженцы в Швеции требуют увеличить пособия
Украинские беженцы в Швеции требуют увеличить пособия - 01.11.2022 Украина.ру
Украинские беженцы в Швеции требуют увеличить пособия
Активисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев, а также обратить внимание на другие их проблемы. Соответствующее обращение было размещено на днях в местной газете Expressen
2022-11-01T08:54
2022-11-01T08:54
2022-11-01T08:54
новости
украина
беженцы
швеция
пособие
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Авторы письма утверждают, что пособия в 71 крону в день (примерно 400 рублей) украинцам не хватает на жизнь. Также в обращении говорится, что отдельной проблемой для беженцев стала работа, которая часто сопряжена с опасностью, а то и вовсе украинцы сталкиваются с торговлей людьми.Буквально на днях ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.По оценкам экспертов, это значит, что к зиме около 20 тысяч беженцев останутся без жилья, а к Новому году бездомных приезжих и вовсе может оказаться 50 тысяч.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев примерно за полгода с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ukraina.ru/20221031/1040311099.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, беженцы, швеция, пособие
Новости, Украина, беженцы, Швеция, пособие
Украинские беженцы в Швеции требуют увеличить пособия
Активисты украинских общественных организаций в Швеции потребовали от властей увеличить размер пособия для беженцев, а также обратить внимание на другие их проблемы. Соответствующее обращение было размещено на днях в местной газете Expressen
Авторы письма
утверждают, что пособия в 71 крону в день (примерно 400 рублей) украинцам не хватает на жизнь. Также в обращении говорится, что отдельной проблемой для беженцев стала работа, которая часто сопряжена с опасностью, а то и вовсе украинцы сталкиваются с торговлей людьми.
Буквально на днях ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.
Ранее свое недовольство выразили и британцы. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
По оценкам экспертов, это значит, что к зиме около 20 тысяч беженцев останутся без жилья, а к Новому году бездомных приезжих и вовсе может оказаться 50 тысяч.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев примерно за полгода с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.