Красота в камуфляже: как бывшая участница проекта "Дом-2" помогает Донбассу - 01.11.2022 Украина.ру
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Красота в камуфляже: как бывшая участница проекта "Дом-2" помогает Донбассу
Красота в камуфляже: как бывшая участница проекта "Дом-2" помогает Донбассу - 01.11.2022 Украина.ру
Красота в камуфляже: как бывшая участница проекта "Дом-2" помогает Донбассу
Телепроект "Дом-2" в свое время стал феноменом на российском телевидении, завоевав огромную популярность. Кому-то реалити-шоу нравилось, кого-то раздражало... Украина.ру, 01.11.2022
2022-11-01T13:12
2022-11-01T13:12
эксклюзив
донбасс
ксения собчак
ольга бузова
дом-2
спецоперация
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Телепроект "Дом-2" в свое время стал феноменом на российском телевидении, завоевав огромную популярность. Кому-то реалити-шоу нравилось, кого-то раздражало. Однако и поклонники, и ненавистники проекта могли бы сойтись в одном: вряд ли кто-то мог бы представить в окопах хотя бы одного участников "Дома-2". А зря – один нашелся. Вернее, одна.– Натаха, – просто представляется блондинка в слегка помятом камуфляже. – Занимаюсь тут всем понемногу: волонтер, гуманитарщик, корреспондент.Сложно представить, что когда-то имя Натальи Хим произносилось в одном ряду с Ольгой Бузовой, Викторией Боней и другими представительницами столичного гламура. Впрочем, кое-что все же выдает в ней бывшую модель, актрису и телезвезду – например, идеально наложенный макияж. С 2014 года Наташа бьется за Донбасс.Мало кто знает, но впервые на войну Наташа попала в юном возрасте – в 2004 году, задолго до карьеры на телевидении, она с группой волонтеров поехала в Чечню – в зону контртеррористической операции.– Хотела тогда поддержать наших солдат, попросила взять меня с собой, – вспоминает Наташа. – Я всем врала, что мне уже восемнадцать исполнилось, хотя только шестнадцать стукнуло. Иначе не взяли бы.Несмотря на милую внешность, у девушки – "пацанский" характер, и Наташа постоянно это подчеркивает. По ее словам, в том, что она тогда решилась поехать в Чечню, нет ничего необычного.– Я росла во дворе, с пацанами, и в семье у меня все военные, силовики. "Мажоркой" никогда не была. Потому тогда решила – и поехала.Сравнивая свои ощущения от войны в Чечне, и то, что почувствовала в первые месяцы войны в Донбассе, Наташа признается – здесь было в разы тяжелее.– Там, в Чечне, все было проще, понятнее. Вот свои, вот чужие. А здесь твой старый знакомый мог оказаться тем самым бандерлогом и вонзить нож тебе в спину.Наташа знает, о чем говорит: приехать в Донбасс в 2014 году ей помогли старые знакомые, которые потом… дружно вступили в батальон "Азов" (признан в РФ террористической организацией).– Я с ними дружила, вместе на футбол гоняли, – вспоминает Наташа, – это фанаты "Шахтера" были, основа движения. Их позвали в "Азов"*, они и меня пытались с собой заманить. Я их спрашиваю: больные совсем что ли, по своим домам стрелять будете? А они мне: да чего там, платят-то нормально!Что характерно, девушке изначально идеи Евромайдана были близки – с рядом тезисов протестующих Хим была вполне согласна. Однако столкнувшись с последствиями переворота, узнав его изнанку, Наташа приняла сторону восставшего Донбасса – и осталась тут, помогать. Возила гуманитарную помощь для мирных жителей, нужные вещи для фронта. И пыталась донести до жителей России весь масштаб трагедии истекающего кровью Донбасса.– Я тогда, в 2014-м, пыталась сделать все, что можно, чтобы привлечь российских медийных известных лиц к проблеме Донбасса. Музыкантов привлекала, актеров, да только мало кто соглашался. Кобзон был, Самойлов из "Агаты Кристи", Юля Чичерина, Джанго… Мало у кого хватало смелости тогда. А сейчас – да, сейчас все эти "селебрити" либо уехали, либо наоборот, повылезали со своей поддержкой – у них выбора другого нет. А где вы раньше-то были?Что характерно, к недавно приехавшей в Донецк Ольге Бузовой, с которой они вместе снимались в "Доме 2", Наташа негативных эмоций не испытывает.– Оля – полностью наша, с самого начала, с 2014 года, и я это знаю. Хоть она не распространялась об этом, все эти годы Оля принимала все-таки нашу сторону. У нее до сих пор хранится дома кукла в одежде с расцветкой флага ДНР, которую я ей подарила еще году в 2016-м — недавно она промелькнула в одном из ее видео. Наконец-то решилась – и я ее поддерживаю.Другую известную коллегу по "Дому 2", Ксению Собчак, Наталья безуспешно пыталась уговорить приехать в Донбасс – рассчитывала, что Ксения, увидев то, что натворила украинская армия, изменит свою позицию.– Я еще в 2015-м году со всеми договорилась! – возмущается Наташа. – Захарченко обещал охрану выделить, приезжай, смотри все что хочешь на здоровье! Побоялась, отказалась, не приехала. Сейчас, в 2022-м снова ее приглашала – Денис Владимирович (Пушилин – прим. авт.) тоже готов был распорядиться, все ей показать. А она в Израиль уехала. Фу такой быть!Таких последовательных, преданных идее Русской Весны людей, как Наталья Хим, нужно еще поискать. Уже девятый год бывшая участница "Дома 2" возит ребятам на передовую все необходимое, помогает мирным жителям. Заступается за тех, с кем обошлись несправедливо: когда мобилизованных в российскую армию солдат забыли в поезде, Наталья сделала все, чтобы привлечь к их проблеме внимание – в результате бойцов все же довезли до пункта постоянной дислокации, а виновными заинтересовалась военная прокуратура.За восемь с половиной лет трудностей огонь, с которым Наталья бьется за Донбасс и Новороссию, не погас.– Для победы самое главное – верить! – решительно заявляет Наташа. – Реально верить! Сама видела – даже самые ярые, самые идейные наши бойцы к 2018 году уже разуверились, смирились, что Новороссии не будет. А я говорила – будет!И добавляет:– Да что там будет! Уже есть!* - организация запрещена на территории Российской Федерации
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Фёдор Громов
Фёдор Громов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донбасс, ксения собчак, ольга бузова, дом-2, спецоперация
Эксклюзив, Донбасс, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Дом-2, Спецоперация

Красота в камуфляже: как бывшая участница проекта "Дом-2" помогает Донбассу

13:12 01.11.2022
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Украина.ру
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Фёдор Громов
Автор
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Телепроект "Дом-2" в свое время стал феноменом на российском телевидении, завоевав огромную популярность. Кому-то реалити-шоу нравилось, кого-то раздражало. Однако и поклонники, и ненавистники проекта могли бы сойтись в одном: вряд ли кто-то мог бы представить в окопах хотя бы одного участников "Дома-2".
А зря – один нашелся. Вернее, одна.
– Натаха, – просто представляется блондинка в слегка помятом камуфляже. – Занимаюсь тут всем понемногу: волонтер, гуманитарщик, корреспондент.
Сложно представить, что когда-то имя Натальи Хим произносилось в одном ряду с Ольгой Бузовой, Викторией Боней и другими представительницами столичного гламура. Впрочем, кое-что все же выдает в ней бывшую модель, актрису и телезвезду – например, идеально наложенный макияж.
С 2014 года Наташа бьется за Донбасс.
Мало кто знает, но впервые на войну Наташа попала в юном возрасте – в 2004 году, задолго до карьеры на телевидении, она с группой волонтеров поехала в Чечню – в зону контртеррористической операции.
– Хотела тогда поддержать наших солдат, попросила взять меня с собой, – вспоминает Наташа. – Я всем врала, что мне уже восемнадцать исполнилось, хотя только шестнадцать стукнуло. Иначе не взяли бы.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Украина.ру
Несмотря на милую внешность, у девушки – "пацанский" характер, и Наташа постоянно это подчеркивает. По ее словам, в том, что она тогда решилась поехать в Чечню, нет ничего необычного.
– Я росла во дворе, с пацанами, и в семье у меня все военные, силовики. "Мажоркой" никогда не была. Потому тогда решила – и поехала.
Сравнивая свои ощущения от войны в Чечне, и то, что почувствовала в первые месяцы войны в Донбассе, Наташа признается – здесь было в разы тяжелее.
– Там, в Чечне, все было проще, понятнее. Вот свои, вот чужие. А здесь твой старый знакомый мог оказаться тем самым бандерлогом и вонзить нож тебе в спину.
Наташа знает, о чем говорит: приехать в Донбасс в 2014 году ей помогли старые знакомые, которые потом… дружно вступили в батальон "Азов" (признан в РФ террористической организацией).
– Я с ними дружила, вместе на футбол гоняли, – вспоминает Наташа, – это фанаты "Шахтера" были, основа движения. Их позвали в "Азов"*, они и меня пытались с собой заманить. Я их спрашиваю: больные совсем что ли, по своим домам стрелять будете? А они мне: да чего там, платят-то нормально!
Что характерно, девушке изначально идеи Евромайдана были близки – с рядом тезисов протестующих Хим была вполне согласна. Однако столкнувшись с последствиями переворота, узнав его изнанку, Наташа приняла сторону восставшего Донбасса – и осталась тут, помогать. Возила гуманитарную помощь для мирных жителей, нужные вещи для фронта.
И пыталась донести до жителей России весь масштаб трагедии истекающего кровью Донбасса.
– Я тогда, в 2014-м, пыталась сделать все, что можно, чтобы привлечь российских медийных известных лиц к проблеме Донбасса. Музыкантов привлекала, актеров, да только мало кто соглашался. Кобзон был, Самойлов из "Агаты Кристи", Юля Чичерина, Джанго… Мало у кого хватало смелости тогда. А сейчас да, сейчас все эти "селебрити" либо уехали, либо наоборот, повылезали со своей поддержкой – у них выбора другого нет. А где вы раньше-то были?
Что характерно, к недавно приехавшей в Донецк Ольге Бузовой, с которой они вместе снимались в "Доме 2", Наташа негативных эмоций не испытывает.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Украина.ру
– Оля – полностью наша, с самого начала, с 2014 года, и я это знаю. Хоть она не распространялась об этом, все эти годы Оля принимала все-таки нашу сторону. У нее до сих пор хранится дома кукла в одежде с расцветкой флага ДНР, которую я ей подарила еще году в 2016-м — недавно она промелькнула в одном из ее видео. Наконец-то решилась – и я ее поддерживаю.
Другую известную коллегу по "Дому 2", Ксению Собчак, Наталья безуспешно пыталась уговорить приехать в Донбасс – рассчитывала, что Ксения, увидев то, что натворила украинская армия, изменит свою позицию.
– Я еще в 2015-м году со всеми договорилась! – возмущается Наташа. Захарченко обещал охрану выделить, приезжай, смотри все что хочешь на здоровье! Побоялась, отказалась, не приехала. Сейчас, в 2022-м снова ее приглашала – Денис Владимирович (Пушилин – прим. авт.) тоже готов был распорядиться, все ей показать. А она в Израиль уехала. Фу такой быть!
Таких последовательных, преданных идее Русской Весны людей, как Наталья Хим, нужно еще поискать. Уже девятый год бывшая участница "Дома 2" возит ребятам на передовую все необходимое, помогает мирным жителям.
Заступается за тех, с кем обошлись несправедливо: когда мобилизованных в российскую армию солдат забыли в поезде, Наталья сделала все, чтобы привлечь к их проблеме внимание – в результате бойцов все же довезли до пункта постоянной дислокации, а виновными заинтересовалась военная прокуратура.
За восемь с половиной лет трудностей огонь, с которым Наталья бьется за Донбасс и Новороссию, не погас.
– Для победы самое главное – верить! – решительно заявляет Наташа. – Реально верить! Сама видела даже самые ярые, самые идейные наши бойцы к 2018 году уже разуверились, смирились, что Новороссии не будет. А я говорила – будет!
И добавляет:
– Да что там будет! Уже есть!
* - организация запрещена на территории Российской Федерации
 
ЭксклюзивДонбассКсения СобчакОльга БузоваДом-2Спецоперация
 
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