Чем воюют на Украине: танки второго поколения - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20221101/1040340230.html
Чем воюют на Украине: танки второго поколения
Чем воюют на Украине: танки второго поколения - 01.11.2022 Украина.ру
Чем воюют на Украине: танки второго поколения
Украина.ру, 01.11.2022
2022-11-01T09:04
2022-11-01T10:29
василий стоякин
эксклюзив
чем воюют на украине
танки
танк
модернизация
всу
россия
т-72 "урал"
армата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040341898_0:23:2560:1463_1920x0_80_0_0_1d92ce302c7b454fcb6ad36039cf8876.jpg
Классификация танков по послевоенным поколениям достаточно условна и на официальном уровне не признана. В основном потому, что модернизация танка достаточно убедительно переводит его из одного поколения в другое. Первое поколение — танки до 1960 года разработки (это, например, Т-54/55), второе — до 1970 (однако Т-64 и Т-72 относятся к «первому переходному поколению» — с 1970 по 1980), третье — 1980-е (плюс два переходных поколения) и четвёртое — «Армата».Основные танки, применяемые сейчас в СВО, — танки третьего и переходных поколений. Однако начиная с июня месяца в боевых действиях началось активное использование танков второго и даже первого поколения, но, разумеется, в переходных вариантах.Т-62С июня в состав армий ДНР и ЛНР начали проступать танки Т-62М.Вообще Т-62 производился в СССР в 1962-1975 годах. Т. е. это «железное» второе поколение — непосредственный заменитель танков Т-54/55 (1951 и 1958 годов соответственно). Т-62 — первый серийный танк с гладкоствольным орудием — как оказалось, бронепробиваемость кумулятивных снарядов выше, если им не придавать вращения. К тому же живучесть стволов таких пушек была выше — нарезы имеют обыкновение выгорать.Т-62М — глубокая модернизация танка, проведённая в 1983-1985 годах на основании опыта применения танков в Афганистане. На танке была установлена:— дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища (уровень защиты был повышен до эквивалента 450-мм гомогенной брони на башне; на варианте Т-62МВ появилась динамическая защита) и бортовые противокумулятивные экраны;— новый прицельный комплекс с квантовым дальномером и баллистическим вычислителем;— новый комплекс управляемого вооружения «Шексна»;— двигатель В-55У (620 л. с. против 580 л. с. у базового варианта; впрочем, удельная мощность всё равно осталась на уровне 18 л. с./т против 24,5 л. с./т у Т-72Б3);— модернизация ходовой части с гусеницей от Т-72 и т. п.В 2011 году министр обороны Анатолий Сердюков приказал снять с вооружения непрофильные образцы техники и перейти на единый калибр орудий основных боевых танков. Орудие Т-62 имеет «нестандартный» калибр 115 мм, в то время как у Т-64/72/80/90 — 125 мм.В соответствии с этим приказом в 2013 году было принято решение вывести Т-62 из боевых частей и начать их утилизацию. В основном их должны были разбирать на запчасти — их было выпущено около 20 тыс. штук и они продолжают эксплуатироваться в армиях полутора десятков стран. По состоянию на 2016 год на складском хранении в России находилось около 2,5 тыс. Т-62.«Донбасский» Т-62М — плод двойной модернизации по итогам эксплуатации танка в армии Сирии. Они оборудованы решётчатыми экранами, предназначенными для защиты башни от атаки сверху; усилена защита дна, лобовой части корпуса и башни в горизонтальной проекции.Понятно, для прямого противостояния с современными украинскими танками он не годится, но имеет примерно одинаковые возможности с польскими Т-72 ранних версий, не прошедших модернизации. Он также даже в базовом варианте существенно превосходит немецкие «Леопард-1», которые так хотела получить Украина. Достоинством Т-62 является также высокая ремонтопригодность, недостатком — слабая противоминная защита.М-55SВ октябре уже на вооружение ВСУ пошли танки словенские М-55S. Это изделие ещё более своеобразное, поскольку базовой машиной является Т-55 первого послевоенного поколения (кстати, самый массовый танк в истории).Словенские танки попадут на Украину в рамках согласованного с Германией обмена. Словения предоставит 28 танков M-55S, получив от Германии взамен 40 колёсных военно-транспортных машин.Модернизация словенских Т-55 была проведена на рубеже веков израильской фирмой Elbit Systems (израильтяне имеют большой опыт модернизации трофейных советских танков).В первую очередь, замене подверглось орудие — вместо Д-10Т2С была установлена британская L7A1. Очень удачная для своего времени артсистема, которая ставилась на британские, немецкие, американские и японские танки. Главное её достоинство на настоящий момент — натовский калибр 105 мм и наличие огромного количества боеприпасов на складах.Второй — установка динамической защиты Super Blazer компании Rafael. Считается, что по своим характеристикам она не уступает российской ДЗ «Контакт-5», которая ставится на современные танки, включая Т-72Б3 и Т-90С. Кроме того, у танка есть система предупреждения о лазерном облучении и связанные с ней дымовые гранатомёты.Изменилась система управления огнём — её разработала словенская компания Fotona. Цифровой баллистический вычислитель, лазерный дальномер, двухплоскостной стабилизатор… Как говорят автомобилисты, «весь фарш».На танк был установлен дизельный двигатель мощностью 600 л. с. (против 520), а также доработана подвеска и установлены резино-металлические гусеницы.Считается, что модернизированная машина по своим характеристикам превосходит Т-62М.Этих танков всего 28 штук, в то время как Т-62М, судя по косвенным данным, корпуса ДНР и ЛНР получили не менее ста. Впрочем, это особого значения не имеет – натовская техника в принципе поставляется в час по чайной ложке (в рамках управления эскалацией конфликта), а мощь ВСУ нарастает постепенно.РезюмеОбычно появление старый танков комментируется с той точки зрения, что, дескать, у той или иной стороны закончились более современные танки, а значит, перемога близка. На самом деле это не совсем так.Со стороны России говорить об исчерпании запасов «тяжёлой брони» ещё рано. В конце концов, новые танки Т-72, Т-80, Т-90 продолжают поступать с заводов.Со стороны Украины всё немножко сложнее. Судя по всему, в Европе действительно исчерпаны запасы Т-72, а наладить восстановление «Леопард-1» (пока?) не удалось (там ведь не восстановление нужно, а капитальная модернизация). Однако отсутствие новых танков в поставках скорее связано с всё тем же управлением эскалацией и, что более важно, необходимостью подготовки экипажей и обучения командования использования новой техники. Однако появление натовских танков в составе ВСУ — вопрос времени, а не принципа.Что же касается устаревших танков, то само по себе добывание из загашников говорит о том, что «смерть танка», о которой эксперты говорят с момента появления РПГ и ПТУР, ещё далеко не наступила.Даже устаревшие танки могут использоваться для осуществления весьма важных функций:— огневая поддержка в наступлении и обороне пехоты на «лёгкой броне» (в том числе в городах, где огневой потенциал современных танков избыточен);— охранная служба на тыловых коммуникациях;— использование в качестве главной силы на направлениях, где появление вражеских танков маловероятно.В конце концов, использование старых машин позволяет экономить ресурс современных танков. Не будем забывать, что танковый двигатель, гусеница и т. п. — «расходник», который меняется после определённого пробега независимо от его технического состояния.
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20221024/1040058236.html
https://ukraina.ru/20221026/1040147760.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040341898_255:0:2532:1708_1920x0_80_0_0_51e34796a25b83c3e0861ad91a4b910d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
василий стоякин, эксклюзив, танки, танк, модернизация, всу, россия, т-72 "урал", армата, украина, сво, рпг
Василий Стоякин, Эксклюзив, Чем воюют на Украине, танки, танк, модернизация, ВСУ, Россия, Т-72 "Урал", Армата, Украина, СВО, РПГ

Чем воюют на Украине: танки второго поколения

09:04 01.11.2022 (обновлено: 10:29 01.11.2022)
 
© commons.wikimedia.org / AndrejS.KM-55S танк Словения
M-55S танк Словения - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© commons.wikimedia.org / AndrejS.K
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
Все материалы
Классификация танков по послевоенным поколениям достаточно условна и на официальном уровне не признана. В основном потому, что модернизация танка достаточно убедительно переводит его из одного поколения в другое. Первое поколение — танки до 1960 года разработки (это, например, Т-54/55), второе — до 1970 (однако Т-64 и Т-72 относятся к «первому переходному поколению» — с 1970 по 1980), третье — 1980-е (плюс два переходных поколения) и четвёртое — «Армата».
Основные танки, применяемые сейчас в СВО, — танки третьего и переходных поколений. Однако начиная с июня месяца в боевых действиях началось активное использование танков второго и даже первого поколения, но, разумеется, в переходных вариантах.
Т-62
С июня в состав армий ДНР и ЛНР начали проступать танки Т-62М.
Вообще Т-62 производился в СССР в 1962-1975 годах. Т. е. это «железное» второе поколение — непосредственный заменитель танков Т-54/55 (1951 и 1958 годов соответственно). Т-62 — первый серийный танк с гладкоствольным орудием — как оказалось, бронепробиваемость кумулятивных снарядов выше, если им не придавать вращения. К тому же живучесть стволов таких пушек была выше — нарезы имеют обыкновение выгорать.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Т-62М — глубокая модернизация танка, проведённая в 1983-1985 годах на основании опыта применения танков в Афганистане. На танке была установлена:
— дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища (уровень защиты был повышен до эквивалента 450-мм гомогенной брони на башне; на варианте Т-62МВ появилась динамическая защита) и бортовые противокумулятивные экраны;
— новый прицельный комплекс с квантовым дальномером и баллистическим вычислителем;
— новый комплекс управляемого вооружения «Шексна»;
— двигатель В-55У (620 л. с. против 580 л. с. у базового варианта; впрочем, удельная мощность всё равно осталась на уровне 18 л. с./т против 24,5 л. с./т у Т-72Б3);
— модернизация ходовой части с гусеницей от Т-72 и т. п.
В 2011 году министр обороны Анатолий Сердюков приказал снять с вооружения непрофильные образцы техники и перейти на единый калибр орудий основных боевых танков. Орудие Т-62 имеет «нестандартный» калибр 115 мм, в то время как у Т-64/72/80/90 — 125 мм.
В соответствии с этим приказом в 2013 году было принято решение вывести Т-62 из боевых частей и начать их утилизацию. В основном их должны были разбирать на запчасти — их было выпущено около 20 тыс. штук и они продолжают эксплуатироваться в армиях полутора десятков стран. По состоянию на 2016 год на складском хранении в России находилось около 2,5 тыс. Т-62.
«Донбасский» Т-62М — плод двойной модернизации по итогам эксплуатации танка в армии Сирии. Они оборудованы решётчатыми экранами, предназначенными для защиты башни от атаки сверху; усилена защита дна, лобовой части корпуса и башни в горизонтальной проекции.
Понятно, для прямого противостояния с современными украинскими танками он не годится, но имеет примерно одинаковые возможности с польскими Т-72 ранних версий, не прошедших модернизации. Он также даже в базовом варианте существенно превосходит немецкие «Леопард-1», которые так хотела получить Украина. Достоинством Т-62 является также высокая ремонтопригодность, недостатком — слабая противоминная защита.
М-55S
В октябре уже на вооружение ВСУ пошли танки словенские М-55S. Это изделие ещё более своеобразное, поскольку базовой машиной является Т-55 первого послевоенного поколения (кстати, самый массовый танк в истории).
Бронетранспортеры Kirpi на Украине - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 04:08Чем воюют на Украине
"Эх, тачанка-ростовчанка!" Легкие бронированные вооружения, их оснащение и использование в спецоперацииНа чем воюют, передвигаются и нападают российские и украинские войска
Словенские танки попадут на Украину в рамках согласованного с Германией обмена. Словения предоставит 28 танков M-55S, получив от Германии взамен 40 колёсных военно-транспортных машин.
Модернизация словенских Т-55 была проведена на рубеже веков израильской фирмой Elbit Systems (израильтяне имеют большой опыт модернизации трофейных советских танков).
В первую очередь, замене подверглось орудие — вместо Д-10Т2С была установлена британская L7A1. Очень удачная для своего времени артсистема, которая ставилась на британские, немецкие, американские и японские танки. Главное её достоинство на настоящий момент — натовский калибр 105 мм и наличие огромного количества боеприпасов на складах.
Второй — установка динамической защиты Super Blazer компании Rafael. Считается, что по своим характеристикам она не уступает российской ДЗ «Контакт-5», которая ставится на современные танки, включая Т-72Б3 и Т-90С. Кроме того, у танка есть система предупреждения о лазерном облучении и связанные с ней дымовые гранатомёты.
Изменилась система управления огнём — её разработала словенская компания Fotona. Цифровой баллистический вычислитель, лазерный дальномер, двухплоскостной стабилизатор… Как говорят автомобилисты, «весь фарш».
На танк был установлен дизельный двигатель мощностью 600 л. с. (против 520), а также доработана подвеска и установлены резино-металлические гусеницы.
Считается, что модернизированная машина по своим характеристикам превосходит Т-62М.
Этих танков всего 28 штук, в то время как Т-62М, судя по косвенным данным, корпуса ДНР и ЛНР получили не менее ста. Впрочем, это особого значения не имеет – натовская техника в принципе поставляется в час по чайной ложке (в рамках управления эскалацией конфликта), а мощь ВСУ нарастает постепенно.
Резюме
Обычно появление старый танков комментируется с той точки зрения, что, дескать, у той или иной стороны закончились более современные танки, а значит, перемога близка. На самом деле это не совсем так.
Со стороны России говорить об исчерпании запасов «тяжёлой брони» ещё рано. В конце концов, новые танки Т-72, Т-80, Т-90 продолжают поступать с заводов.
байрактар Bayraktar TB2
26 октября, 12:23Чем воюют на Украине
Закат украинского Bayraktar'а
Со стороны Украины всё немножко сложнее. Судя по всему, в Европе действительно исчерпаны запасы Т-72, а наладить восстановление «Леопард-1» (пока?) не удалось (там ведь не восстановление нужно, а капитальная модернизация). Однако отсутствие новых танков в поставках скорее связано с всё тем же управлением эскалацией и, что более важно, необходимостью подготовки экипажей и обучения командования использования новой техники. Однако появление натовских танков в составе ВСУ — вопрос времени, а не принципа.
Что же касается устаревших танков, то само по себе добывание из загашников говорит о том, что «смерть танка», о которой эксперты говорят с момента появления РПГ и ПТУР, ещё далеко не наступила.
Даже устаревшие танки могут использоваться для осуществления весьма важных функций:
— огневая поддержка в наступлении и обороне пехоты на «лёгкой броне» (в том числе в городах, где огневой потенциал современных танков избыточен);
— охранная служба на тыловых коммуникациях;
— использование в качестве главной силы на направлениях, где появление вражеских танков маловероятно.
В конце концов, использование старых машин позволяет экономить ресурс современных танков. Не будем забывать, что танковый двигатель, гусеница и т. п. — «расходник», который меняется после определённого пробега независимо от его технического состояния.
 
Чем воюют на УкраинеВасилий СтоякинЭксклюзивтанкитанкмодернизацияВСУРоссияТ-72 "Урал"АрматаУкраинаСВОРПГ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Феномен Болсонару: бразильский урок для Украины
10:28В Херсонской области от Днепра отселят 70 тысяч человек
10:21Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО
10:02В Магадане местный житель осужден за неонацистскую идеологию – ФСБ
09:59В США рассказали о слепоте российских либералов в отношении Украины
09:56В США HIMARS "расстрелял" детей конфетами
09:55Игра вокруг зерновой сделки
09:50МАГАТЭ начало проверку на Украине после информации о "грязной бомбе"
09:39Выборы у хозяев и трудовые повинности. Что ожидает украинцев в ноябре
09:37Андрей Кортунов: Что на самом деле мешает Байдену договориться с Путиным по Украине
09:26Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период
09:18Хроника энергетической войны: последние события
09:16Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа
09:06Bloomberg: Клинтон потребовала с Трампа миллион долларов
09:04Чем воюют на Украине: танки второго поколения
09:03В МИД РФ ответили Столтенбергу по поводу присутствия России в Арктике
09:02Украина: прогнозы и сценарии катастрофы. Война до лета 2023 года и мигранты навсегда
09:00Взрывы и пожары, безработица, контроль со стороны США. Главное на Украине на утро 1 ноября
08:54Украинские беженцы в Швеции требуют увеличить пособия
08:51В Чехии признали, что поддержка жителями страны киевского режима уменьшается
Лента новостейМолния